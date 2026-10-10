స్థానిక పోరుపై జనసేన ప్రత్యేక దృష్టి - 5 సమన్వయ కమిటీలు ఏర్పాటు
Janasena Committees for Elections: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై జనసేన ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. స్థానిక ఎన్నికల కోసం 5 సమన్వయ కమిటీలతో పాటు పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా అడ్హక్ కమిటీల ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:03 PM IST
Janasena Committees for Local Elections : రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై జనసేన ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం 5 సమన్వయ కమిటీలతో పాటు పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా అడ్హక్ కమిటీల ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. కమిటీలను స్వయంగా ఆయనే పర్యవేక్షించనున్నారు. త్వరలోనే పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల వారీగా కమిటీలతో పవన్ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సన్నాహకాల్లో భాగంగా వారం రోజులుగా పలువురు ముఖ్య నాయకులతో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని 25 పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల పరిధిలో క్షేత్రస్థాయి సమాచారాన్ని సమగ్రంగా సేకరించేందుకు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమన్వయ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీల్లో ముగ్గురు పార్లమెంట్ స్థాయి నాయకులు ఉంటారు.
జనసేన ఎమ్మెల్యే లేదా ఎంపీలు ఉన్న చోట వారి ఆధ్వర్యంలో కమిటీలు పని చేస్తాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో సీనియర్ నాయకులు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. వీరికి సహకరించేందుకు పార్లమెంట్ పరిధిలోని ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిథ్యం ఉండేలా 32 మందితో నిర్వాహక్ దళ్ను ఏర్పాటు చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో జనసేన బలమైన పాత్ర పోషించేలా, పార్టీ శ్రేణులను పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధం చేయడమే లక్ష్యంగా కమిటీలు పని చేయనున్నాయి.
అక్కడ నిర్వాహక్ దళ్ మాత్రమే నియామకం: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు ఈ అడ్హాక్ కమిటీలు కొనసాగుతాయని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలను మాత్రం కేంద్ర కమిటీ ద్వారా పవన్ స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తారు. అక్కడ నిర్వాహక్ దళ్ మాత్రమే నియమించారు. విజయవాడ పార్లమెంట్ కమిటీని మినహాయించి, మిగతా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలకు కమిటీలను నియమిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వీటితో పాటు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ కమిటీ, మార్గదర్శక కమిటీ, కూటమి సమన్వయ కమిటీ, ప్రచార కమిటీ, ట్రెజరీ కమిటీలను పవన్ కల్యాణ్ నియమించారు.
కమిటీల విధివిధానాలు ఖరారు: మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పవన్ అధ్యక్షతన సమావేశం నిర్వహించిన అనంతరం కమిటీలను ప్రకటించారు. ఈ కమిటీలు క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ సంస్థాగత పరిస్థితి, నాయకుల పనితీరు, స్థానిక రాజకీయాలు, ప్రజా సమస్యలు, ఆశావహ అభ్యర్థుల వివరాలు, కూటమి సమన్వయం తదితర అంశాలపై పనిచేస్తాయి. ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోఆర్డినేషన్ కేంద్ర కమిటీకి వీరు సమాచారం ఇస్తారు.
కేంద్ర కమిటీ ప్రత్యేక నివేదికలను పవన్ కల్యాణ్కి అందించనుంది. పార్లమెంట్ కమిటీలను పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా పర్యవేక్షించడంతో పాటు, క్షేత్రస్థాయి సమాచారాన్ని పరిశీలిస్తారు. ఇప్పటికే కమిటీల విధివిధానాలను ఖరారు చేసి, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోఆర్డినేషన్ కేంద్ర కమిటీకి వెల్లడించారు. త్వరలోనే పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల వారీగా అడ్హక్ కమిటీ సభ్యులతో పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా సమావేశమై, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి చేపట్టాల్సిన కసరత్తు, క్షేత్రస్థాయిలో అనుసరించాల్సిన విధానం, సంస్థాగత సన్నద్ధతపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
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