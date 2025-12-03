ETV Bharat / politics

గ్రామస్థాయిలో జనసేన కమిటీలు - నామినేటెడ్​ పదవులపైనా పవన్​ దృష్టి

గ్రామస్థాయిలో ఐదుగురు సభ్యులతో కమిటీ ఏర్పాటు - జనసేన కేంద్ర కార్యాలయం పర్యవేక్షణలో కాన్‌ఫ్లిక్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కమిటీ నియామకం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 4:31 PM IST

Janasena Committees for Village Level Development Programs: పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ బలోపేతం చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పంచాయతీ స్థాయి నుంచి పార్లమెంట్ వరకు జరిగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో జనసేన కార్యకర్తలు, నేతలు భాగస్వాములు కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

మంగళగిరిలోని జనసేన కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ ముఖ్యనేతలతో ఆయన సమావేశం అయ్యారు. తమ ప్రాంత అభివృద్ధి, అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించేలా పార్టీ శ్రేణులను ముందుకు తీసుకెళ్దామని పవన్‌ దిశా నిర్దేశం చేశారు. జనసేన కమిటీల నిర్మాణంలో భాగంగా గ్రామ స్థాయిలో ఐదుగురి సభ్యులతో కమిటీని నియమించాలన్నారు. వారు గ్రామాభివృద్ధిలో వారు భాగమయ్యేలా చేద్దామన్నారు. గ్రామస్థాయి నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయి వరకు పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ బాధ్యతలకు ఐదుగురు చొప్పున సభ్యులతో కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని పవన్​ సూచించారు.

నామినేటెడ్‌ పదవులపైనా పవన్‌ సమీక్షించారు. రాష్ట్రస్థాయి నుంచి క్షేత్రస్థాయి వరకు జనసేన పొందిన పదవుల వివరాలను పవన్‌ పరిశీలించారు. మిగిలిన పదవుల భర్తీపై ఆయన పలు సూచనలు చేశారు. కూటమి ధర్మాన్ని అనుసరించి ముందుకెళ్లడంతో పాటు పార్టీ కోసం చిత్తశుద్ధితో పని చేసిన వారికి వివిధ దశల్లో గుర్తింపు, బాధ్యతలు అందించే దిశగా ప్రయాణిస్తున్నామని పవన్​ అన్నారు.

పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాలకు సంబంధించి నెలకొనే అంశాలను పరిష్కరించనున్నామని చెప్పారు. దీనికి ఉద్దేశించిన కాన్‌ఫ్లిక్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ విభాగాన్ని కేంద్ర కార్యాలయం నుంచే పర్యవేక్షించాలని పవన్‌ స్పష్టం చేశారు. ఈ విభాగంలో 11 మంది వరకు కూడా సభ్యులను నియమించాలని నిర్ణయించారు. ఇకపై ప్రతి కమిటీలో మహిళలకు స్థానం కల్పించాలన్నారు. ఐదుగురు సభ్యులు ఉండే కమిటీలో తప్పనిసరిగా ఒకరు, గరిష్ఠంగా ఇద్దరు వీర మహిళలు సభ్యులుగా ఉండాలని చెప్పారు. 11 మంది సభ్యులు ఉండే కమిటీలో 3 వీర మహిళలకు స్థానం కల్పించాలని పవన్‌ నిర్దేశించారు.

గ్రామస్థాయి నుంచి నూతన ఆవిష్కరణలు: గ్రామ స్థాయిలో నూతన ఆవిష్కరణలకు గుర్తింపు, ప్రోత్సాహంపై దృష్టి సారించాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. గడచిన ఏడాది కాలంలో రాష్ట్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ చేపట్టిన కార్యక్రమాలపై మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు.

విజ్ఞాన ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు నూతన ఆవిష్కరణలే ప్రాథమిక చోదక శక్తి అని అన్నారు. రాష్ట్రం, జిల్లా, గ్రామ స్థాయిల్లో విశ్వ విద్యాలయం నుంచి పాఠశాల వరకూ కొత్త ఆవిష్కరణలతో సత్తా చాటుతున్న యువతను గుర్తించి వారిని పారిశ్రామికవేత్తలు, ఐటీ అంకురాలు ఎన్నారైలు, విశ్వవిద్యాలయ స్థాయి పరిశోధకులతో అనుసంధానించాలని సూచించారు. నూతన ఆవిష్కరణలకు ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కుల్లో ప్రాధాన్యం ఇచ్చి వారిని విపణికి పరిచయం చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలన్నారు. అవసరమైతే దీనిపై ముఖ్యమంత్రితో చర్చిస్తానని పవన్ అన్నారు.

