జనసేన డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ప్రకటన - అభ్యర్థులు వీరే
Janasena Deputy Mayor Vice Chairperson: జనసేన పార్టీ డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. 4 డిప్యూటీ మేయర్లు, 17 వైస్ ఛైర్పర్సన్ల అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:24 AM IST
జనసేన తరఫున పోటీ చేసే డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ల జాబితాను ఆ పార్టీ ప్రకటించింది. కూటమి పొత్తులో భాగంగా జనసేన పార్టీకి 4 కార్పొరేషన్లలో డిప్యూటీ మేయర్ సీట్లు, 17 మున్సిపాలిటీలలో వైస్ ఛైర్మన్ సీట్లు దక్కాయి. రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద నగరపాలక సంస్థ గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా-పందిరి వెంకట శివప్రసాద్ పేరును ఖరారు చేసింది. గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ డిప్యూటీ మేయర్గా-యర్రంశెట్టి రాజేశ్ పేరును ప్రకటించింది. యువకుడు, ఉన్నత విద్యావంతుడు కావటం రాజేశ్కు కలిసొచ్చింది.
మచిలీపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా-కొట్టె వెంకట్రావు, తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా పాలడుగు విజయ పేరును ప్రకటించింది. విజయవాడ మేయర్గా జనసేనకు చెందిన వంగవీటి రాధాకృష్ణ గెలిచారు. ఇప్పుడు రాజధాని సమీపంలోని గుంటూరు, మచిలీపట్నం కార్పొరేషన్ల డిప్యూటీ మేయర్ స్థానాలు దక్కడం విశేషం.
పొత్తులో భాగంగా జనసేనకు 17 పురపాలికల్లో వైస్ ఛైర్మన్ స్థానాలు దక్కాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీకి- వాడ్రేవు అశోక్, అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీకి-అద్దేపల్లి సౌజన్య, కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం మున్సిపాలిటీకి-బొజ్జా వెంకటేశ్వరరావు, గొల్లప్రోలు మున్సిపాలిటీకి-ఎన్నేటి అప్పారావును ప్రకటించింది. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం మున్సిపాలిటీకి-కవల నారాయణమూర్తి పేరును ఖరారు చేసింది.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఆకివీడు మున్సిపాలిటీకి-తోట శ్రీనివాసరావు, ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మున్సిపాలిటీకి-బండరాల నరేశ్కుమార్, కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మున్సిపాలిటీకి-గంటా గంగా భవాని, ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటీకి-కొలగాని రాము, కొండపల్లి మున్సిపాలిటీకి-అక్కల రామ్మోహన్రావును ప్రకటించింది. బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె మున్సిపాలిటీకి- వడ్డి నాగమారుతి కుమారి, పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మున్సిపాలిటీకి-మామిడి దివ్యవాణిని ఎంపిక చేశారు.
మార్కాపురం జిల్లా మార్కాపురం మున్సిపాలిటీకి-కొప్పుల నాగజ్యోతి, నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీకి-కె.శిరీష, అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మున్సిపాలిటీకి-మహబూబ్ బాషా, చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మున్సిపాలిటీకి- సయ్యద్ మురాదును ప్రకటించింది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా మైదుకూరు మున్సిపాలిటీకి-వదనపల్లి శాంతకుమారి, సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం మున్సిపాలిటీకి-యంగలశెట్టి విజయలక్ష్మి, విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి మున్సిపాలిటీకి -రేజేటి సునీతను ఎంపిక చేశారు. అన్నిచోట్ల కూటమికి మెజార్టీ ఉండటంతో డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక లాంఛనం కానుంది.
టీడీపీకి 66, జనసేన 23, బీజేపీకి 9 - డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ లిస్ట్ ఇదే