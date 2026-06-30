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క్షేత్రస్థాయి నుంచే నేతలను తయారు చేయాలన్నది జనసేనాని లక్ష్యం : మంత్రి దుర్గేష్

జగ్గయ్యపేటలో జనసేన కార్యాలయాన్ని సందర్శించిన మంత్రి దుర్గేష్ - కర్నూలులో జనసేన పార్టీ నిర్మాణ సారథుల సమాచార సేకరణ కమిటీ సమావేశం - పాల్గొన్న ఎంపీ శ్రీనివాస్‌, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు

JSP Leadership Drive
JSP Leadership Drive (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 8:45 PM IST

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JSP Leadership Drive : లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల వారీగా జనసేన పార్టీ నిర్మాణ సారథుల సమాచారాన్ని సోమవారం నుంచి ప్రారంభించింది. ఇందుకోసం లోక్‌సభ నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు, కమిటీ సభ్యుల్ని నియమించింది. ఈ క్రమంలోనే జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా, పార్టీని సంస్థాగతంగా క్షేత్రస్థాయి నుంచి బలోపేతం చేసి నూతన నాయకత్వాన్ని పెంపొందిస్తామని మంత్రి దుర్గేష్ స్పష్టంచేశారు. పార్టీ కోసం అంకితభావంతో పనిచేస్తున్న జనసైనికులు, వీర మహిళలు, నేతలకు వారి అర్హతల ఆధారంగా వివిధ విభాగాల్లో పదవులు కల్పించేందుకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే విజయవాడలో ప్రారంభమైన ఈ ప్రక్రియకు అభ్యర్థుల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోందన్నారు.

ఇవాళ ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో పర్యటించిన మంత్రి దుర్గేష్​ జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించి మాట్లాడారు. దరఖాస్తుల స్వీకరణ కార్యక్రమంపై కేడర్​లో విస్తృత అవగాహన కల్పించేందుకే జిల్లాలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో పర్యటిస్తున్నట్లు దుర్గేష్​ వివరించారు. సాధారణ రాజకీయ పార్టీలకు భిన్నంగా, క్షేత్రస్థాయి నుంచే నిజమైన నేతలను తయారు చేయాలన్నది జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యమని మంత్రి స్పష్టంచేశారు.

JSP Cadre to Leader Initiative : కర్నూలు పార్లమెంట్ జనసేన పార్టీ నిర్మాణ సారథుల సమాచార సేకరణ కమిటీ సమావేశంలో కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ప్రపంచంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధంగా కార్యకర్తలే నాయకుడిని ఎన్నుకునే విధంగా జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఉదయ్ శ్రీనివాస్‌ పేర్కొన్నారు. పార్టీ కోసం పనిచేసిన ప్రతీ కార్యకర్తకూ న్యాయం చేయడం కోసమే పవన్ దీనిని చేపట్టారని తెలిపారు. కష్టపడిన ప్రతి నేతకు గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు ఉన్న పార్టీ కమిటీల్లో స్థానం కల్పిస్తామన్నారు. సామాన్య కార్యకర్త స్థాయిలాంటి వ్యక్తిని పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా చేసిన ఘనత జనసేనకే దక్కిందని ఉదయ్ శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.

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