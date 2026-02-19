ETV Bharat / politics

కవిత కొత్త పార్టీకి ముహూర్తం ఖరారు - పార్టీ పేరులో తెలంగాణ ఉంటుందన్న కవిత - ఎన్నికల్లో తాను ఎక్కడి నుంచైనా పోటీ చేయవచ్చని చిట్​చాట్​లో వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 19, 2026 at 1:07 PM IST

Jagruthi President Kavitha New Party : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత కొత్త పార్టీకి ముహూర్తం ఖరారైంది. మే మొదటి వారంలో ముహూర్తం చూసుకుని పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తామని ఆమె ప్రకటించారు. పార్టీ పేరులో తప్పకుండా తెలంగాణ ఉంటుందని చెప్పారు. విలేకరులతో నిర్వహించిన ఇష్టాగోష్ఠిలో ఆమె మాట్లాడారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాను ఎక్కడి నుంచైనా పోటీ చేయవచ్చని కవిత అన్నారు. సిద్దిపేట, బోధన్‌ రెండింట్లో ఒకచోట పోటీ చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. మొదటి చాయిస్​గా సిద్దిపేట, రెండో చాయిస్ బోధన్ ఉంటుందన్నారు.

తెలంగాణలో బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉండవని, పార్టీ పెట్టిన తర్వాత తెలంగాణలో తామే ప్రధాన ప్రతిపక్షం అవుతామని కవిత ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల్లో గెలిచి వంద శాతం అధికారంలోకి వస్తామన్నారు. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు వస్తే ఏదో ఒక పార్టీ గుర్తుపై పోటీ చేస్తామన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల వరకు పార్టీ ఏర్పాటు పూర్తయితే తమ గుర్తుపై పోటీ చేస్తామన్నారు. తాము యువత, కొత్త వారికి పెద్దపీట వేస్తామన్నారు.

బీఆర్​ఎస్​ వాళ్లు నాతో టచ్​లో ఉన్నారు : బీఆర్ఎస్‌ పార్టీలో ఉన్నవారు చాలా మంది తనతో టచ్‌లో ఉన్నట్లు కవిత కుండబద్దలుగొట్టారు. ఎవరు టచ్‌లో ఉన్నారో సందర్భం వచ్చినపుడు చెబుతానన్నారు. షర్మిలతో తనని పోలుస్తూ మాట్లాడడం తగదన్నారు. ఆమె ప్రస్తుతం జాతీయ పార్టీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలిగా ఉన్నారన్నారు. పార్టీలు పెట్టిన మగవారిపై ఎందుకు చర్చించరని, ఆడవాళ్ల గురించే ఎందుకు ప్రస్తావిస్తారు? అని ప్రశ్నించారు. నటుడు చిరంజీవి పార్టీ గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు? అని అన్నారు.

తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టి దిల్లీలో కేబినెట్ సమీక్ష అని హరీశ్ రావు చేసిన ప్రకటన చూశానని కవిత అన్నారు. నాడు కేబినెట్ మొత్తం ఎర్రవల్లికి వెళ్లేదని ఇప్పుడు దిల్లీ వెళ్లిందన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమ ద్రోహులు ఎవరు అన్నది భవిష్యత్​లో ప్రజలే నిర్ణయిస్తారని కవిత పేర్కొన్నారు. ఉద్యమ ద్రోహులను ఎవరు పక్కన పెట్టుకున్నారో అందరికీ తెలుసని విమర్శించారు. 26 నుంచి బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం అవుతాయని ప్రభుత్వం చెబుతోందన్న ఆమె మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ఒక్కో అంశాన్ని ప్రభుత్వానికి గుర్తు చేసేలా తాము కార్యాచరణ తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

బిల్లుకు ఆమోద ముద్ర వేయించాలి : ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బిల్లు పెడితే అప్పటి బీజేపీ గవర్నర్ అడ్డుకున్నారని తెలిపారు. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా జీతాలు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ ఇచ్చిందని గుర్తుకు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి కొత్తగా చేయాల్సింది ఏమీ లేదని గవర్నర్ వద్ద బిల్లుకు ఆమోదం పొందిస్తే చాలన్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల కాలికి ముళ్లు గుచ్చుకుంటే పంటితో తీస్తానని సీఎం అన్నారని వారి గుండెలో గాయం అవుతున్నా కన్నెత్తి కూడా చూడడం లేదని విమర్శించారు.

16 నుంచి 18 పని గంటలతో ఆర్టీసీ కార్మికుల శ్రమను దోపిడీ చేస్తున్నారని కవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చిన్న చిన్న కారణాలతో ఆర్టీసీ నుంచి ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. బస్సు బాడీ బిల్డింగ్ యూనిట్​ను బీఆర్ఎస్ హయాంలో కర్ణాటకకు తరలిస్తే ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికులతో ప్రభుత్వం కనీసం మాట్లాడలేదని తక్షణమే ఈ సమస్యపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు.

చలో సచివాలయం పిలుపు : ఉచిత బస్సు స్కీం పెట్టి ఆత్మగౌరవం లేకుండా చేశారని మహిళలు వాపోతున్నారని కవిత అన్నారు. దివ్యాంగులకు కూడా ఉచిత బస్సు సదుపాయం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉచిత బస్సు వ్యయం, చెల్లింపులపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో సమ్మె చేసిన కార్మికులను ఆదుకోకుండా సంఘాలను తీసేసి అన్యాయం చేశారని అన్నారు. 24న ఆర్టీసీ ఐకాస చలో సచివాలయానికి జాగృతి తరఫున సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందన్నారు.

హైదరాబాద్​లో కాలుష్యం పేరిట ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కాంట్రాక్టర్ల నుంచి తీసుకుంటున్నారని, ఆ బస్సులను ఆర్టీసీ ఉద్యోగులతో కాకుండా పొరుగుసేవల విధానంలో తీసుకుంటున్నారని కవిత పేర్కొన్నారు. రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఈ అంశంపై ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలని అన్నారు. అన్యాయంగా తొలగించిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను మళ్లీ విధుల్లోకి తీసుకోవాలన్నారు. 70కి పైగా కార్పొరేషన్లకు ఛైర్మన్లను నియమించిన ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి మాత్రం ఇంకా ఛైర్మన్​ను నియమించలేదన్నారు.

