కూటమి ప్రభుత్వం ఆర్థిక విధ్వంసానికి పాల్పడుతోంది: వైఎస్ జగన్‌

చంద్రబాబు హయాంలో ప్రతి సారీ పరిమితిని ఉల్లంఘించి అప్పులు చేశారు - 16 రోజుల అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రజలకు ఒరిగింది సున్నా - రైతులకు ఉచిత పంటల బీమాను రద్దు చేశారని విమర్శ

YS Jagan Slams on NDA Government
YS Jagan Slams on NDA Government (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 6:48 PM IST

YS Jagan Slams on NDA Government: చంద్రబాబు గత రెండేళ్ల పాలనలో రాష్ట్రంలో ఆర్ధిక విధ్వంసం జరిగిందని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు. చంద్రబాబు హయాంలో ఇచ్చిన కాగ్ ఆర్ధిక నివేదికలే దీనికి సాక్ష్యాలని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అప్పుల శాతం 4.1 శాతం ఉంటే చంద్రబాబు హయాంలో తొలి ఏడాదిలోనే 5.08 శాతానికి పెరిగాయని వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు.

చంద్రబాబు హయాంలో ప్రతి సారీ పరిమితిని ఉల్లంఘించి అప్పులు చేశారన్న జగన్, చంద్రబాబు రెండేళ్ల పాలనలో చేసిన అప్పులు 3 లక్షల 20 వేల కోట్లు దాటాయని విమర్శించారు. 2024-25లో పరిమితికి మించి రూ. 17,953 కోట్లు అదనంగా అప్పులు చేశారని వైఎస్ జగన్ అన్నారు. రెండేళ్లలో అవినీతి విపరీతంగా పెరిగిందన్న జగన్, రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని అంతా కలిసి దోచుకుంటూ రాష్ట్ర ఆదాయం పెరగకుండా చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

కాగ్ రిపోర్టులను ప్రస్తావించిన జగన్: అదే విధంగా చంద్రబాబు హయాంలో అధికార పార్టీ నేతలు ఖనిజ సంపదలు, లిక్కర్, భూములను వదలడం లేదన్నారు. విశాఖలో రూ. 5,000 కోట్ల విలువ చేసే 54 ఎకరాల భూమిని సీఎం చంద్రబాబు సమీప బంధువుకు కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు. కాగ్ రిపోర్టులకు భిన్నంగా తప్పుగా అప్పులు చూపిస్తున్నారని జగన్ విమర్శించారు. తప్పుడు రిపోర్టులు తయారు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డీవోపీటీ, కేబినెట్, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీకి ఫిర్యాదు చేస్తామని జగన్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

వైఎస్ జగన్ ప్రధాన ఆరోపణలు ఇలా!: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో అనేక సంస్థలు అప్పులు తీసుకున్నా వాటిని దాచి పెడుతున్నారని వైఎస్ జగన్ ధ్వజమెత్తారు. 16 రోజుల అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రజలకు ఒరిగిందేమీ లేదన్న జగన్, పరనింద, ఆత్మస్తుతితోనే అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలైన ఆడబిడ్డనిధి, 50 ఏళ్లకే పింఛన్, నిరుద్యోగ భృతి పథకాలు అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైదందని జగన్ ఆరోపించారు. రైతులను ఆదుకోవడంలో వైప్యలం చెందిందని వివరించారు. కౌలు రైతులకు అన్నదాత సుఖీభవ ఇవ్వకపోవడం దారుణమని విరుచుకుపడ్డారు. రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని జగన్ అన్నారు.

రైతులు అవస్థలు పడుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. రైతులు దారుణ పరిస్ధితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే ఆటలు, పాటలు, స్కిట్లు అంటూ ఎమ్మెల్యేలు ఆడుకుంటున్నారని తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు. రైతులకు ఉచిత పంటల బీమాను చంద్రబాబు రద్దు చేయడం వల్ల 23-24, 24-25 సీజన్లలో రైతులు రూ. 3500 కోట్లు నష్టపోయారని తెలిపారు. అంతేకాకుండా 2025వ సంవత్సరంలో 393 మంది రైతులు, 2472 మంది రైతు కూలీలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని జగన్ ఆరోపించారు.

ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వారి కుటుంబాలకు పరిహారం ఎప్పుడిస్తారో అసెంబ్లీలో చెప్పలేదని అన్నారు. వసతి దీవెన, విద్యాదీవెన, ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలు సహా ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు చెల్లించడంలో కూటమి ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందిందని జగన్ దుయ్యబట్టారు. మహిళలను లైంగికంగా వేధించిన కూటమి ఎమ్మెల్యేలు సహా టీటీడీ ఛైర్మన్​పై చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని వైఎస్ జగన్ జగన్ తప్పుపట్టారు.

"చంద్రబాబు గత రెండేళ్ల పాలనలో రాష్ట్రంలో ఆర్ధిక విధ్వంసం జరిగింది. అందుకు చంద్రబాబు హయాంలో ఇచ్చిన కాగ్ ఆర్ధిక నివేదికలే దీనికి సాక్ష్యాలు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అప్పుల శాతం 4.1 శాతం ఉంటే చంద్రబాబు హయాంలో తొలి ఏడాదిలోనే 5.08 శాతానికి పెరిగాయి. కాగ్ రిపోర్టులకు భిన్నంగా తప్పుగా అప్పులు చూపిస్తున్నారు". -వైఎస్. జగన్మోహన్​రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

