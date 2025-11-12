ETV Bharat / politics

ఈ నెల 21లోగా హాజరవుతా - సీబీఐ కోర్టులో జగన్​ మెమో దాఖలు

యూరప్​ పర్యటనకు వెళ్లి వచ్చిన జగన్​ - ఈ నెల 14న కోర్టుకు హాజరు కావాల్సి ఉండగా మినహాయింపు కోరుతూ మెమో - తాజాగా కోర్టుకు హాజరవుతానని వెల్లడి

YS Jagan Attend to Court
YS Jagan Attend to Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:37 AM IST

3 Min Read
I Will Attend to Court Said YS Jagan: యూరప్‌ పర్యటనకు వెళ్లి వచ్చాక కోర్టు ముందు హాజరు కావాలన్న ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో ఈనెల 21లోగా హాజరవుతానని అక్రమాస్తుల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు, ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్​ జగన్‌ మంగళవారం హైదరాబాద్‌లోని సీబీఐ కోర్టుకు నివేదించారు. వాస్తవానికి ఈనెల 14న హాజరుకావాల్సి ఉండగా మెమో దాఖలు చేస్తూ మినహాయింపు కోరినా మంగళవారం దాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు.

అక్టోబరులో జగన్‌ యూరప్‌ పర్యటనకు వెళ్లే ముందు సీబీఐ కోర్టు అనుమతి కోరారు. కోర్టు అనుమతి మంజూరు చేస్తూ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చాక నవంబరు 14న వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని షరతు విధించింది. పర్యటన ముగించుకొని వచ్చిన జగన్‌ కోర్టు ఎదుట హాజరు కాలేదు. కోర్టు విధించిన గడువు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో తన వ్యక్తిగత హాజరును మినహాయించాలని కోరుతూ ఈనెల 6న మెమో దాఖలు చేశారు. దీనిపై సీబీఐ ప్రధాన కోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్‌ టి. రఘురాం మంగళవారం విచారణ చేపట్టారు.

ఈ మెమోను వ్యతిరేకిస్తూ సీబీఐ కౌంటరు దాఖలు చేసింది. బెయిలు షరతుల ప్రకారం ప్రతి విచారణకు జగన్‌ హాజరు కావాల్సి ఉందని పేర్కొంది. జగన్‌ తరఫు న్యాయవాది జి. అశోక్‌రెడ్డి స్పందిస్తూ హాజరు మినహాయిస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని తెలిపారు. జగన్‌ తరఫున ఆయన న్యాయవాది హాజరుకావడానికి అనుమతించిందని పేర్కొన్నారు. కోర్టు ముందు హాజరుకావడానికి అభ్యంతరం లేదని, ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లకు అధికార యంత్రాంగానికి ఇబ్బంది అన్న ఉద్దేశంతో మినహాయింపు కోరినట్లు పేర్కొన్నారు.

యూరప్‌ పర్యటనకు వెళ్లి వచ్చాక కోర్టులో హాజరుకావాలన్న ఉత్తర్వును ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ అక్రమాస్తుల కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన జగన్‌ హైదరాబాద్‌ సీబీఐ కోర్టులో మెమో దాఖలు చేశారు. అక్టోబరు 1 నుంచి 30లోగా 15 రోజులపాటు జగన్‌ యూరప్‌ పర్యటన నిమిత్తం సీబీఐ కోర్టు అనుమతి ఇస్తూ వెళ్లే ముందు పర్యటన వివరాలు, ఫోన్‌ నంబరు, ఈ-మెయిల్‌ వివరాలు సమర్పించాలని, వచ్చాక నవంబరు 14లోపు కోర్టు ఎదుట వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని షరతులు విధించింది. విదేశీ పర్యటన ముగించుకొని వచ్చిన జగన్‌ కోర్టు ఎదుట ఇంకా హాజరుకాలేదు. అయితే తాజాగా ఈనెల 21లోగా జగన్‌ హాజరవుతారని మెమో దాఖలు చేసినట్లు తెలిపారు. వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి గతంలో దాఖలు చేసిన మెమోను కొట్టివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

16 నెలల అనంతరం : అక్రమాస్తుల కేసులో అరెస్టయిన వైఎస్‌ జగన్‌ జైలు నుంచి విడుదలై 12 ఏళ్లు పూర్తయింది. అక్రమాస్తుల కేసులో జగన్‌ను 2012 మే 27న సీబీఐ అరెస్ట్‌ చేయగా, సుమారు 16 నెలల అనంతరం 2013 సెప్టెంబరు 23న సీబీఐ కోర్టు బెయిలు మంజూరు చేసింది. దీంతో సెప్టెంబరు 24న జైలు నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చి ఊరేగింపుగా నివాసానికి చేరుకున్న విషయం తెలిసిందే.

డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్ల స్థాయిలోనే విచారణ : సీబీఐ కోర్టులో ఈ కేసులపై విచారణ మాత్రం ప్రాథమికంగా డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్ల స్థాయిలోనే ఉంది. అవి తేలాకే అభియోగాల నమోదు ప్రక్రియ జరగాలి. ఆ తరవాతే సాక్షుల విచారణ, ఆధారాల పరిశీలన ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కేసును కొట్టివేయాలంటూ నిందితుల్లో పలువురు హైకోర్టును ఆశ్రయించడం, అక్కడ కేసు కొట్టివేశాక తిరిగి సీబీఐ కోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారు. తమపై కేసును కొట్టి వేయాలంటూ వాన్‌పిక్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్లి మళ్లీ హైకోర్టుకు చేరింది. ఈ పిటిషన్‌ను ఇటీవల హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దాల్మియా సిమెంట్స్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ హైకోర్టులో ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉంది.

జగన్‌ బెయిలుపై విడుదలై 12 ఏళ్లు - ముందుకు కదలని విచారణ

వ్యక్తిగత హాజరు మినహాయింపుపై జగన్‌ అభ్యర్థన - కౌంటరు దాఖలు చేయాలన్న సీబీఐ కోర్టు

TAGGED:

JAGAN TO COURT
జగన్​ అక్రమాస్తుల కేసు
JAGAN EUROPE TOUR
YS JAGAN CASE

