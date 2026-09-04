కొండా సురేఖను పార్టీలోకి తీసుకోం - బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జగదీశ్వర్రెడ్డి
కొండా సురేఖ బర్తరఫ్పై స్పందించిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జగదీశ్ రెడ్డి - సురేఖను పార్టీలోకి తీసుకునే ఆలోచన లేదని వ్యాఖ్య - బ్లాక్మెయిలింగ్కు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం లొంగిందన్న జగదీశ్ రెడ్డి
Published : September 4, 2026 at 10:08 PM IST
Jagadish Reddy Comments On Konda Surekha : కాంగ్రెస్ పార్టీ పతనం మొదలైందని, ఇక ఆగదని మాజీమంత్రి, బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుడు జగదీశ్రెడ్డి తెలిపారు. కొండా సురేఖ అంశంపై స్పందిస్తూ అసలు బర్తరఫ్ చేయాల్సింది సీఎం రేవంత్రెడ్డిని, మంత్రులను అని అన్నారు. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం బ్లాక్ మెయిలింగ్కు లొంగిందని కొండా సురేఖ స్పష్టంగా చెప్పారని జగదీశ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. వెయ్యి రోజుల్లో కాంగ్రెస్, రేవంత్రెడ్డి సాధించింది ఒక మహిళా మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయడమని ఎద్దేవా చేశారు. సురేఖ లేవనెత్తిన అంశాలపై ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుందని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఆయన మీడియాతో చిట్చాట్ నిర్వహించి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
పార్టీలోకి తీసుకునే ఆలోచన లేదు : కొండా సురేఖ కాంగ్రెస్లో ఉంటానని ప్రకటించారని ఆమెను బీఆర్ఎస్లోకి తీసుకునే ఆలోచన, ప్రయత్నం లేదని జగదీశ్రెడ్డి తెలిపారు. సుస్మిత ఆరోపణల వెనక ఎవరి హస్తమో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని అవినీతి అనకొండల మధ్య పంచాయతీలో బయటకు వచ్చిన అంశాలని విమర్శించారు. ముమ్మాటికీ చంద్రబాబు సహకారంతోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నడుస్తోందని జగదీశ్ రెడ్డి ఆరోపించారు. పోలవరం విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం చేసినపుడు పొంగులేటికి రాజకీయాల్లో ఓనమాలు కూడా తెలియదని జగదీశ్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు.
భూభారతితో ఫైరవీలు మొదలయ్యాయి : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి 20కి పైగా కుంభకోణాలపై రూ.లక్ష కోట్ల విలువైన అవినీతికి సంబంధించి ఫిర్యాదులు చేశామని జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు. కేంద్ర సంస్థలకు ఫిర్యాదు చేసినా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. దోపిడీ సొమ్ము పంచుకోవడంలో పంచాయతీ పెట్టుకొని దొంగలు దొరికిపోయినట్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల ముందు దొరికిపోయిందన్నారు. భూభారతి వచ్చిన వెంటనే కాంగ్రెస్ నేతలు, పైరవీకారులు మొదలయ్యారని జగదీశ్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
" పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలను బీఆర్ఎస్లో చేర్చుకోబోమని మేము ఇప్పటికే చాలా మంది నాయకులకు స్పష్టం చేశాము. కొండా సురేఖను కూడా పార్టీలోకి తీసుకోం. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి బీఆర్ఎస్లో చేరడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నా అందుకు అంగీకరించం. ఎన్నికలకు ముందే బీఆర్ఎస్లో చేరాలన్న కోమటిరెడ్డి సోదరుల ప్రతిపాదనను పార్టీ అప్పుడే తిరస్కరించింది. రాజగోపాల్రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం అంటే డబ్బు కోసం పార్టీని అమ్ముకోవడమే అవుతుంది. ఆ ఆరోపణలు చేసింది కొండా సురేఖ కాదు, ఆమె కుమార్తె. గతంలో రాజగోపాల్రెడ్డి, ఇతర నాయకులు పార్టీపై నేరుగా ఆరోపణలు చేయడంతో పాటు, కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానాన్ని, ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్లను విమర్శించారు" - జగదీశ్వర్రెడ్డి మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే
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