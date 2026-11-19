కాంగ్రెస్లో భగ్గుమన్న అంతర్గత విభేదాలు - సొంతపార్టీలోనే అసమ్మతి స్వరం
Internal Conflict in Congress Party : కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పనితీరు, పార్టీ నాయకత్వం తీరుపై సొంత పార్టీ నేతలే బహిరంగంగా విమర్శలు చేయడం చర్చనీయాంశమైంది.
Published : November 19, 2026 at 1:25 PM IST
తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో అసమ్మతి స్వరాలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పనితీరు, నిధుల కేటాయింపు, అధికారుల వ్యవహారశైలి, పార్టీ నాయకత్వం తీరుపై సొంత పార్టీ నేతలే బహిరంగంగా విమర్శలు చేస్తున్నారు. పార్టీలో ఒకరిద్దరు నేతలతో మొదలైన అసంతృప్తి క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రిపైనే నేరుగా విమర్శలు చేస్తున్న ఎమ్మెల్యేలు కొందరైతే, ప్రభుత్వ అధికారుల అవినీతిని ఎండగడుతున్నవారు మరికొందరు ఉన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాల గురించి ఎంపీ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా విమర్శలకు దారి తీస్తున్నాయి. ఇలా వరుస వివాదాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇబ్బందికర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోందన్న వాదన పార్టీ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
కాంగ్రెస్లో అంతర్గత విభేదాలు
తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో అంతర్గత విభేదాలు ఇప్పటికిప్పుడు మొదలైనవి కావు. నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉండి, అప్పుడప్పుడు భగ్గుమంటుంటాయి. కొంతకాలంగా నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి, నిధుల విడుదల, పార్టీ పదవుల కేటాయింపు, నేతల మధ్య ఆధిపత్యపోరు లాంటి అంశాలపై నాయకుల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతూనే ఉంది.
పలు నియోజకవర్గాల్లో అభివృద్ధి పనులకు నిధుల కేటాయింపు, కాంట్రాక్టర్ల బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యం, పార్టీ పదవుల భర్తీపై నేతల మధ్య అసంతృప్తి బయటపడుతోంది. ముఖ్యంగా మునుగోడు అభివృద్ధి పనుల విషయంలో నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్రెడ్డి విమర్శలు చేశారు. మరోవైపు పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ, మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు వర్గాల మధ్య కూడా రాజకీయ విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి.
తాజాగా ఈ విభేదాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ, జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతరావు మధ్య దిల్లీలో చోటుచేసుకున్న రచ్చ ఏఐసీసీ వరకు వెళ్లింది. ఈ విషయంపై ఆరా తీసేందుకు గాంధీభవన్ రావాలని స్వయానా పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశించినా ఆ ఇద్దరు నాయకులు రాలేదు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఏఐసీసీకి నివేదిక ఇచ్చారు. ఒకవైపు పార్టీ గీత దాటి వ్యవహరిస్తూ బహిరంగంగా మాట్లాడుతున్న నేతల వివరాలను రాష్ట్ర నాయకత్వం సేకరిస్తుండగా, మరొకవైపు విమర్శలు చేసే నాయకుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.
రాజకీయ దుమారం రేపిన ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలు
పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు కొనసాగుతుండగానే జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే జనంపల్లి అనిరుద్రెడ్డి అధికారులను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి రాజకీయంగా దుమారం రేపాయి. తన నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ నాయకుల కంటే ప్రభుత్వ అధికారులే ఎక్కువ అవినీతికి పాల్పడుతున్నారంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఓ వ్యక్తికి వారసత్వ ఆస్తి బదిలీకి సంబంధించి అంశంలో తాను సూచనలు చేసినా పనిచేయలేదని, అదే వ్యక్తి రూ.15 వేల లంచం ఇవ్వడంతో వెంటనే పని పూర్తిచేశారని ఎమ్మెల్యే ఆరోపించారు. కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు క్లియర్ చేయాలన్నా 10 నుంచి 20 శాతం వరకు కమీషన్లు అడుగుతున్నారని ఏకంగా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడడం పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి ఇరుకున పెట్టినట్లు అయ్యింది.
రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో
మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్లో అసమ్మతి రాజకీయాలను మరోసారి తారాస్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ఈసారి ఆయన విమర్శలు ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. మునుగోడు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులకు నిధులు కేటాయించడం లేదని తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ అంటే కేవలం కొడంగల్, మధిర, హుజూర్నగర్ నియోజకవర్గాలేనా అని ప్రశ్నించారు. అదృష్టం కొద్దీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని, మరో రెండేళ్లు పదవిలో ఉంటారంటూ వ్యాఖ్యానించారు. తన నియోజకవర్గానికి నిధులు కేటాయించకపోతే మరో కురుక్షేత్రం తప్పదని హెచ్చరించారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వానికి మూడేళ్ల పాలన పూర్తి అవుతున్న తరుణంలో సొంత పార్టీ నేతల నుంచే విమర్శలు రావడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ అసమ్మతి స్వరాలను కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఎలా కట్టడి చేస్తుందో వేచి చూడాల్సి ఉంది.
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