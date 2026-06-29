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నల్గొండలో సీఎం బహిరంగ సభ - కాంగ్రెస్​లో భగ్గుమన్న విభేదాలు

ప్రకటనల్లో ఫొటోలు వేయలేదని గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి ఆగ్రహం - సీఎం సభకు ఆహ్వానించకపోవడంపై జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు పున్నా కైలాష్ మండిపాటు - తమ ఫోటోలు లేవని ఎమ్మెల్సీలు శంకర్‌నాయక్‌, నెల్లికంటి సత్యం ఆవేదన

CM REVANTH REDDY VISIT TO NALGONDA
CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 9:32 AM IST

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Interesting Incidents CM Revanth Reddy Nalgonda Meeting : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నల్గొండ పర్యటనలో పలు ఆసక్తికర ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ప్రకటనల్లో తన ఫొటోలు వేయలేదని శాసనస మండలి ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి నొచ్చుకున్నట్లు సమాచారం. ఎమ్మెల్సీలు నెల్లికంటి సత్యం, శంకర్​నాయక్​లు కూడా ఆవేదన చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఆహ్వానం లేకపోయినా సీఎం సభకు తప్పకుండా హాజరవుతాన్న జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు పున్నా కైలాష్‌ నేత అలాగే చేసి చూపించారు. సీఎంను కలిసేందుకు వెళ్లిన నల్గొండ నాయకుల్ని సెక్యురిటీ నెట్టివేయడంతో చివర్లో ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది.

అధికారులపై గుత్తా గుస్సా! : ఆదివారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండలో హ్యామ్‌రోడ్ల శంకుస్థాపన, పైలాన్ ఆవిష్కరణ, బహిరంగ సభ కార్యక్రమాల్లో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. హ్యాంరోడ్లకు సంబంధించి ఆర్‌అండ్‌బీ శాఖ వివిధ పత్రికలకు యాడ్స్ ఇచ్చింది. అందులో ఎక్కడా శాసనమండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి ఫోటో లేదు. గుత్తా దీనిపై బహిరంగంగా స్పందించకపోయినా ఈ చర్యను తప్పుబట్టినట్లు తెలిసింది. త్వరలోనే ఆర్‌అండ్‌బీ అధికారులకు ఈ వ్యవహారంలో ఆయన నోటీసులు ఇవ్వనున్నారని గుత్తా సన్నిహితులు తెలిపారు.

డీసీసీ కైలాశ్​ ఫొటో ఎక్కడా లేదు : ఎమ్మెల్సీలు నెల్లికంటి సత్యం, శంకర్ నాయక్ పేర్లు కూడా లేకపోవడంతో విభేదాలు మరోసారి బయటపడ్డాయి. ఇక కొంతకాలంగా మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడు పున్నా కైలాశ్​ నేత వేర్వేరు వర్గాలుగా కొనసాగుతున్నారు. హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీల్లో ఎక్కడా డీసీసీ అధ్యక్షుడి ఫొటో కూడా ఎక్కడా కనిపించలేదు. బలహీన వర్గానికి(పద్మశాలీ) చెందిన నేతను అవమానిస్తున్నారని బీసీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆహ్వానం లేకపోయినా సభకు హాజరవుతానన్న కైలాశ్​ అలానే చేశారు.

సీఎం సభకు రాని రాజగోపాల్ రెడ్డి : ముఖ్యమంత్రి సభా వేదికపై సీఎంకు ఒకవైపు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కూర్చుంటే, మరోవైపు డీసీసీ అధ్యక్షుడు కూర్చోవడం ఇరువర్గాల్లో ఉత్సాహం నింపింది. ఇక మునుగోడు ఎమ్మెల్యే, ప్రస్తుతం మంత్రి పదవి ఆశిస్తున్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి సభకు వస్తారా? రారా అని చాలా మంది ఉత్కంఠతో ఎదురుచూశారు. సీఎం వచ్చి కనగల్‌లో శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నా ఎక్కడా రాజగోపాల్‌ రెడ్డి కనిపించలేదు. బహిరంగ సభకు కూడా ఆయన రాలేదు. ఈ అంశం కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకుల్ని పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు.

వెంకట్​రెడ్డి వర్గీయుల వాగ్వాదం : బహిరంగ సభ ముగిసిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి కిందకు దిగి వెళ్తున్న క్రమంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి వర్గీయులు నల్గొండ మున్సిపల్​ మాజీ ఛైర్మన్ బుర్రి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, గుమ్మల మోహన్‌రెడ్డి, మేయర్‌ బుర్రి చైతన్య రెడ్డి, డిప్యూటీ మేయర్, మహిళా కార్పొరేటర్‌ సహా ఇతరులు సీఎం వెనకాలే వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.

సీఎం సభ సక్సెస్! : సీఎంను కలిసి శాలువాతో సత్కరించి, జ్ఞాపిక ఇద్దామనుకున్నారు. సీఎం సెక్యూరిటీ వారిని అడ్డుకుని అభ్యంతరం తెలిపారు. దీంతో సెక్యూరిటీతో వారు వాగ్వాదానికి దిగారు. సభా వేదికపైనే ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట, వాగ్వాదం జరగడం కలకలం రేపింది. డీసీసీ అధ్యక్షుడిని సీఎం వెంట వెళ్లనిచ్చారు కానీ, తమనేందుకు అడ్డుకున్నారని వారు గట్టిగా అడిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇన్ని పరిణామాల మధ్య మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నేతృత్వంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభ విజయవంతం అయ్యిందని నల్గొండ జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు భావిస్తున్నారు.

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TAGGED:

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CM REVANTH REDDY VISIT TO NALGONDA
CM REVANTH REDDY NALGONDA MEETING
సీఎం పర్యటనలో ఉద్రిక్తతలు
CM REVANTH REDDY VISIT TO NALGONDA

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