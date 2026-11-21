'రూట్ మార్చారు - పదవులు పొందారు' - ఎంపీపీ, వైస్ ఎంపీపీల ఎన్నికల్లో చిత్రవిచిత్రాలు
AP MPP Results 2026:రాష్ట్రంలో ఎంపీపీ ఎన్నిక సందర్భంగా కొన్నిచోట్ల ఆసక్తికర ఘటనలు జరిగాయి. పలుచోట్ల ఓ అభ్యర్థిని ఎంపీపీ అనుకుని చివరికి మరోవ్యక్తిని ప్రకటించారు. కొందరు స్వంతంత్రులుగా మారి పీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:29 AM IST
ఏపీలో ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో కొన్ని చోట్ల అనూహ్య సంఘటనలు, ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎంపీటీసీగా మొదట పోటీ నుంచి వైదొలిగేందుకు సిద్ధపడిన వ్యక్తి, చివరికి వైస్ ఎంపీపీగా ఎన్నికయ్యారు. మండలాధ్యక్షుడు (ఎంపీపీ) అవుతారనుకున్న అభ్యర్థికి మండల ఉపాధ్యక్ష పదవి కూడా మిస్ అయింది. పార్టీలు ప్రతిపాదించిన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులకు కాకుండా చివరి నిమిషంలో ఇతరులకు పదవులు దక్కాయి. మంత్రాలయం మండలాధ్యక్షురాలిగా తెలుగుదేశం ఎంపీటీసీ ఎన్.యశోద అనూహ్యంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ మండలంలో 18 ఎంపీటీసీ స్థానాలుండగా టీడీపీ-10, వైఎసార్సీపీ-7, జనసేన-1 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
అయితే పొత్తులో భాగంగా మంత్రాలం ఎంపీపీ పదవిని జనసేనకు కేటాయించారు. దీన్ని తెలుగుదేశం ఎంపీటీసీ సభ్యులు వ్యతిరేకించారు. ఈ క్రమంలోనే గురువారం ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయలేదు. ఈ మేరకు శుక్రవారం జరిగిన ఎంపీపీ ఎన్నికలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పొత్తు ధర్మం ప్రకారం ఎంపీపీ పదవి తనకే దక్కాలని జనసేన సభ్యురాలు సులోచన పట్టుబట్టారు. చర్చల అనంతరం ఉపాధ్యక్ష పదవి ఆమెకు కేటాయించేలా స్థానికంగా అంగీకారం కుదిరింది.
అయితే తెలుగుదేశం తరఫున ఎంపీపీగా యశోదను ప్రతిపాదించారు. దీంతో టీడీపీ ఎంపీటీసీ సభ్యులందరూ ఆమెకు మద్దతివ్వడంతో యశోద విజయం సాధించారు. ఈ క్రమంలోనే మరో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ ఎన్నిక సమయంలో జనసేన సభ్యురాలు సులోచన టీడీపీ అభ్యర్థికి మద్దతుగా చేయి ఎత్తకుండా తటస్థంగా ఉండిపోయారు. దీనిపై తెలుగుదేశం సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వైస్ ఎంపీపీ పదవి కూడా తమ పార్టీ ఎంపీటీసీ సభ్యుడు బాలరాజును ప్రతిపాదించి, గెలిపించారు.
గూడెంకొత్తవీధి మండలంలో సీన్ రివర్స్ : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గూడెంకొత్తవీధి మండలం మండలాధ్యక్షుడిగా వైఎస్సార్సీపీ రెబల్ అభ్యర్థి పూజారి లీలాప్రసాద్ అనూహ్యంగా విజయం సాధించారు. ఈ మండలంలో 18 ఎంపీటీసీలకు గాను వైఎస్సార్సీపీ-14, తెలుగుదేశం-1, జనసేన 2, స్వతంత్ర అభ్యర్థి (టీడీపీ రెబల్) ఒకరు గెలుపొందారు. 14 ఎంపీటీసీలు తమవే కావడంతో ఎంపీపీగా తాము ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థే సునాయసంగా గెలుస్తారని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు భావించారు. కానీ ఇక్కడే సీన్ రివర్స్ అయింది. ఎంపీపీ పదవికి బొబ్బిలి లక్ష్మణ్ను ఆ పార్టీ ప్రతిపాదించింది. ఈ మేరకు ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు బీఫారం ఇచ్చారు. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ రెబల్గా ఎంపీటీసీ పూజారి లీలాప్రసాద్ బరిలో దిగారు. ఈ క్రమంలోనే రహస్యంగా 7 మంది వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీలతోపాటు టీడీపీ ఎంపీటీసీ, స్వతంత్ర అభ్యర్థి మద్దతుతో గెలిచారు.
తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట మండల వైస్ ఎంపీపీ పదవికి మేనకూరు ఎంపీటీసీ సభ్యురాలు సంపూర్ణమ్మను తెలుగుదేశం ప్రతిపాదించింది. కానీ గురువారం జరిగిన ఎన్నికలో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చివరి నిమిషంలో అన్నమేడు ఎంపీటీసీ సభ్యుడు బత్తిన వెంకటేశ్వర్లును మండల ఉపాధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే నెలవల విజయశ్రీ తండ్రి నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం తెరవెనుక ఉండి ఆయన పేరు ప్రతిపాదించారు. నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం మాటకు ఎదురు చెప్పలేక టీడీపీ సభ్యులు బత్తిన వెంకటేశ్వర్లుకు మద్దతివ్వడంతో విజయం సాధించారు.
విధేయతతో వరించిన పదవి : మరోవైపు ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ఉపసంహరణ సందర్భంగా తాను కొట్టిన వ్యక్తినే వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా మండలాధ్యక్షుడిగా గెలిపించారు. ఇక్కడి అభ్యర్థి బరిలో నిలవడం నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించడం, చివరికి ఎంపీపీగా ఎన్నికవ్వడం వరకు ఎన్నో నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం బుచ్చెంపేట ఎంపీటీసీ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున అనపర్తి మణికంఠ నామినేషన్ వేశారు.
అయితే ఉపసంహరణకు ముందే బుచ్చెంపేట గ్రామంలో ఎంపీటీసీ స్థానానికి వేలంపాట నిర్వహించారు. ఈ మేరకు జనసేన అభ్యర్థి పాట దక్కించుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏకగ్రీవానికి ఒప్పందం కుదరడంతో ఆగ్రహానికి గురైన వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా మణికంఠపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత కూడా మణికంఠ ఆ పార్టీకి విధేయుడిగా ఉంటూ, ఎలాంటి వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలూ చేయలేదు. తాను తొందరపడ్డానని రాజా సైతం అంగీకరించారు. ఈ పరిణామాల తర్వాత ఆయన నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోకుండా పోటీలో నిలిచి గెలుపొందారు. కోరుకొండ మండలంలో 23 ఎంపీటీసీ స్థానాలకుగాను వైఎస్సార్సీపీ-12, జనసేన-8, తెలుగుదేశం-3 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. దీంతో జక్కంపూడి రాజా అనపర్తి మణికంఠకు ఎంపీపీగా అవకాశమిచ్చి, గెలిపించారు.