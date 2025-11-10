ETV Bharat / politics

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - టీడీపీ అభిమానుల ఓట్లపై పార్టీల ఆశ

జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలో ఆసక్తిగా మారిన ఉప ఎన్నిక - ప్రచారం ముగియడంతో గెలుపోటములు లెక్కలు వేసుకుంటున్న మూడు ప్రధాన పార్టీలు - టీడీపీ అభిమానుల ఓట్లపై ప్రధాన పార్టీల ఆశ

Political Parties Hope for TDP Fans Votes
Political Parties Hope for TDP Fans Votes (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Political Parties Hope for TDP Fans Votes : పోలింగ్​ తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక ఆసక్తిగా మారుతోంది. ఆదివారం ప్రచారానికి తెరపడటంతో ప్రధాన పార్టీలు గెలుపోటములు లెక్కలు వేసుకుంటున్నాయి. ఈ తరుణంలో కీలకమైన ఎన్టీఆర్​ అభిమానులు, తెలుగు దేశం పార్టీ సానుభూతిపరుల ఓట్లు ఎటువైపు అనేది ఆసక్తికంరంగా మారింది. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ ఏపీలో కూటమిగా అన్నికార్యక్రమాల్లో ముందుకెళ్తున్నాయి.

తెలంగాణ మాత్రం ఇప్పటి వరకు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. జనసేన మాత్రం బీజేపీతో కలిపి నడుస్తోంది. పవన్​కల్యాణ్​ ఎన్నికల ప్రచారానికి వస్తారనుకున్నా అది జరగలేదు. ఇటీవల ఎన్నికల ప్రచారం స్థానిక జనసేన నేతలు బీజేపీ తరఫున ప్రచారం చేస్తున్నారు.

ఎదుగుదల అక్కడ నుంచే ప్రారంభం : కాంగ్రెస్​ నుంచి ఉన్న నవీన్​యాదవ్​ తండ్రి చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్​ మూలాలు, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత భర్త గోపీనాథ్​ ఎదుగుదల టీడీపీ నుంచే ప్రారంభమయ్యాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్​రెడ్డికి టీడీపీతో 2 దశాబ్దాల అనుబంధ ఉంది. మాగంటి టీడీపీ నుంచి గెలిచి ఆ తర్వాత మారిన రాజకీయ సమీకరణలతో బీఆర్​ఎస్​లో చేరారు.

ఎర్రగడ్డ, వెంగళ్​రావునగర్​, శ్రీనగర్​కాలనీ, కృష్ణానగర్​ ప్రాంతాల్లో టీడీపీ అభిమానులు, సానుభూతిపరులకు కొదవలేదు. ఇప్పటివరకు వారంతా గోపినాథ్​ వెంట నిలిచారు. అయితే సీఎం రేవంత్​రెడ్డితో పాటు బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ సైతం వారి మద్దతు తమకే అన్న ధీమాతో ఉన్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్​రెడ్డికి టీడీపీతో అనుబంధం, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో కూటమిగా ఉన్నందున తమకే మద్దతు వస్తుందని బీజేపీ సైతం లెక్కలు వేసుకుంటోంది.

ఉప ఎన్నికకు రంగం సిద్ధం : మరోవైపు ఆదివారం ప్రచారం ముగిసింది. జూబ్లీహిల్స్​ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. రేపు ఉదయం ప్రారంభం కానున్న పోలింగ్​ను సజావుగా నిర్వహించేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్​వీ కర్ణన్​ పేర్కొన్నారు. ఈ నియోజకవర్గ పరిధిలో మొత్తం 4 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. దానిలో ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు మొత్తం 58 మంది పోటీ పడుతున్నారు. ఈ సారి పోలింగ్​ 50 శాతం దాటించాలని ఓటర్లకు జిల్లా కలెక్టర్​ పిలుపునిచ్చారు. అలాగే పోలింగ్​ సమయాన్ని మరో గంట పొడిగించినట్లు స్పష్టం చేశారు.

తప్పుడు వార్తల ప్రచారలపై ప్రత్యేక బృందాలు : సాయంత్రం 6 గంటల్లోపు పోలింగ్​ కేంద్రం లోపలికి వచ్చిన ఓటర్లందరికీ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పిస్తామని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి పేర్కొన్నారు. సోషల్​ మీడియాల్లో పోలింగ్​ సరళితో పాటు ఓటు హక్కు వినియోగంపై తప్పుడు వార్తల ప్రచారం, వీడియోలు వైరల్​ చేయడాన్ని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రతి 2 గంటలకోసారి పోలింగ్​ శాతాన్ని వెల్లడించనున్నట్లు కర్ణన్​ తెలిపారు. పోలింగ్​ సమయంలో శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తకుండా డ్రోన్​ కెమెరాలతో నిఘా పెట్టనున్నారు.

నేటితో ముగియనున్న జూబ్లీహిల్స్​ ఎన్నికల ప్రచారం - సాయంత్రం 5 గంటలకు అంతా క్లోజ్​

జూబ్లీహిల్స్‌ పోరుకు సర్వం సిద్ధం - రేపు ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్

TAGGED:

PARTIES HOPE FOR TDP FANS VOTES
JUBILEE HILLS BY POLL
JUBILEE HILL BY ELECTION
అభిమానుల ఓట్లు ఆశిస్తున్న పార్టీలు
JUBILEE HILLS BY POLL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.