బాల్క సుమన్​ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - తెలంగాణ భవన్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత

తెలంగాణభవన్‌ వద్ద బాల్క సుమన్‌ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - మిలిటెంట్ తరహా ఉద్యమాలు చేయాలంటూ ఇటీవల వ్యాఖ్యానించిన బాల్క సుమన్ - బాల్క సుమన్​పై నాన్​బెయిలబుల్​ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

BRS EX MLA balka suman
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 30, 2026 at 1:02 PM IST

Updated : May 30, 2026 at 1:47 PM IST

Police Deployment At Telangana Bhavan : బీఆర్‌ఎస్‌ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. తీవ్ర ఉద్రికత అనంతరం తెలంగాణభవన్‌ వద్ద సుమన్‌ను నాంపల్లి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సుమన్ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు చేశారు. తనను మరోసారి జైలుకు పంపాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రి వివేక్‌ నిర్ణయించారన్న సుమన్.. జైల్లో పెట్టి పైశాచికానందం పొందాలని భావిస్తున్నారని​ ఆరోపించారు.

వివిధ సెక్షన్​లపై కేసునమోదు : మిలిటెంట్ తరహా ఉద్యమాలు చేయాలంటూ ఇటీవల బాల్క సుమన్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్​ నేతలు నాంపల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. కాంగ్రెస్ నేతల ఫిర్యాదుతో.. సుమన్‌పై 326(జి), 351(3), 353(1)(బి), రెడ్‌ విత్‌ 55, రెడ్‌ విత్‌ 61(2)(ఎ), బీఎన్‌ఎస్‌ 4 పీడీపీపీఏ కింద కేసు నమోదు చేశారు.

పోలీసులు గో బ్యాక్​ అంటూ : బాల్క సుమన్​ను అరెస్ట్​ చేసేందుకు పోలీసులు రావడంతో కొంతసేపు తెలంగాణ భవన్​ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు గో బ్యాక్​ అంటూ పార్టీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంతో అక్కడ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. పోలీసులతో బీఆర్​ఎస్​ లీగల్​ టీం సభ్యులు మాట్లాడారు. నాన్​బెయిలబుల్​ కేసు నమోదు చేశామని, అందువల్ల ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. దీంతో అక్కడ కాసేపు గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది.

కాంగ్రెస్ నేతలు టార్గెట్ చేశారు : ప్రశ్నించే నేతలను వేధించడం కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి అలవాటుగా మారిందని బాల్క సుమన్​ విమర్శించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలోనూ తనని టార్గెట్​ చేసి, అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టినట్లు చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పాలకులు తనను అరెస్ట్​ చేసి పైశాచిక ఆనందం పొందాలని భావిస్తున్నారని సుమన్​ విమర్శించారు.

సింగరేణిలో వందల కోట్ల విలువైన స్కాములు జరుగుతున్నాయని బాల్క సుమన్ ఆరోపించారు. సింగరేణి కుంభకోణాలమయంగా మారిపోయిందన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలకులు ఎమర్జెన్సీ రోజులను తలపిస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయితే చట్టం, వ్యవస్థలు, రాజ్యాంగంపై తనకు నమ్మకం ఉందన్నారు. చట్టాన్ని గౌరవించే వ్యక్తిగా పోలీసులకు సహకరిస్తానని చెప్పారు.

