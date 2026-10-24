జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో భారీగా నామినేషన్లు - ప్రభుత్వంపై జగన్ తప్పుడు ఆరోపణలు: టీడీపీ
AP Local Body Elections: భారీగా నామినేషన్లు దాఖలైనా ప్రభుత్వంపై జగన్ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని టీడీపీ మండిపడింది. బెంగళూరు నుంచి వచ్చి ఆరోపణలు చేసివెళ్లడం జగన్ హిట్అండ్రన్ థియరీకి నిదర్శనమని ధ్వజమెత్తింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 12:47 PM IST
AP Local Body Elections: బెంగళూరు నుంచి రావడం ప్రెస్మీట్లు పెట్టడం కూటమి ప్రభుత్వంపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి వెళ్లిపోవడం ఇదే జగన్ హిట్ అండ్ రన్ రాజకీయమని టీడీపీ ధ్వజమెత్తింది. జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో భారీగా నామినేషన్లు దాఖలవుతుంటే ప్రజల్లో ఆదరణ లేదన్న భయంతోనే జగన్ ఆరోపణలకు దిగుతున్నారని విమర్శించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 28 జిల్లాల్లో 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 51,902 నామినేషన్లు, 659 జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు 5,724 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇంత పెద్దఎత్తున నామినేషన్లు దాఖలైనప్పటికీ వాస్తవాలను పక్కనపెట్టి రాజకీయ విమర్శలకే పరిమితమవుతున్నారన తెలుగుదేశం పార్టీ మండిపడింది. కేవలం ప్రెస్మీట్లు పెట్టడానికే బెంగళూరు నుంచి అమరావతికి జగన్ వస్తున్నారని టీడీపీ విమర్శించింది.
జగన్ హిట్ అండ్ రన్ రాజకీయాలు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ స్థానాలకు టీడీపీ తరఫున 22,013, వైఎస్సీర్సీపీ నుంచి 20,556, జనసేన నుంచి 4,609, బీజేపీ నుంచి 1,150 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు టీడీపీ తరఫున 2,078, వైఎస్సీర్సీపీ నుంచి 1,815, జనసేన నుంచి 679, బీజేపీ నుంచి 255 నామినేషన్లు వచ్చాయి. చివరి రోజునే ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 25,016, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు 3,315 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఇంతటి స్పందన కనిపిస్తున్నా జగన్ మాత్రం కూటమి ప్రభుత్వంపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ హిట్ అండ్ రన్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని టీడీపీ విమర్శించింది.
జగన్ వ్యాఖ్యలు: తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జగన్ శుక్రవారం విలేకర్లతో మాట్లాడారు. స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వంలో ఘటనలపై ‘పచ్చమూకల దాడులు’ పేరుతో రూపొందించిన పుస్తకాన్ని జగన్ ఆవిష్కరించారు. నామినేషన్లను అడ్డుకోవడం, పత్రాల్ని చించేయడం లాంటి వీడియోల్ని ప్రదర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఒక్క అవాంఛనీయ ఘటనకూ తావులేకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్ని సాఫీగా నిర్వహించామని మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ అన్నారు. అప్పట్లో అరాచకాలకు ఉదాహరణ ఒక్కటైనా చూపించగలరా అని సవాలు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చేసిన మంచి చెప్పి 86% స్థానాల్లో విజయం సాధించామని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక ఎన్నికల్లో సీఎం చంద్రబాబు తొండి చేస్తూ దౌర్జన్యం, రౌడీయిజంతో గెలవాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా మార్పు రాలేదన్నారు.