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నకిలీ పోలీసులతో ర్యాలీలు - వైఎస్సార్సీపీపై హోంమంత్రి అనిత ఆగ్రహం

నకిలీ పోలీసులతో వైఎస్సార్సీపీ ర్యాలీలు నిర్వహించడం ఏంటన్న హోంమంత్రి అనిత - మొత్తం పోలీసు వ్యవస్థనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తీవ్రంగా అవమానిస్తున్నారన్న హోంమంత్రి - ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడమే ధ్యేయంగా దిగజారుడు చర్యలు

Home Minister Anitha on Fake Police
Home Minister Anitha on Fake Police (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 2:14 PM IST

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Home Minister Anitha on Fake Police : నకిలీ పోలీసులతో ర్యాలీలు నిర్వహించడం ద్వారా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మొత్తం పోలీసు వ్యవస్థనే తీవ్రంగా అవమానిస్తున్నారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత పేర్కొన్నారు. కేవలం ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడమే ధ్యేయంగా గొడ్డలి పార్టీ నాయకులు ఇలాంటి దిగజారుడు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

నకిలీ పోలీసుల ముసుగులో రాజకీయ ర్యాలీలు నిర్వహించే వారు సమాజానికి ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారని ఆమె ప్రశ్నించారు. ముసుగులేసుకొని క్రిమినల్ రాజకీయాలు చేస్తున్న వారికి రాజకీయాల్లో కొనసాగే అర్హతే లేదని స్పష్టం చేశారు. పోలీసు వ్యవస్థ గౌరవాన్ని, విశ్వసనీయతను దెబ్బతీసే ఎలాంటి చర్యలనూ కూటమి ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని హోంమంత్రి తేల్చిచెప్పారు. నకిలీ పోలీసుల ముసుగులో ర్యాలీలో పాల్గొన్న వారితో పాటు వారి వెనుకున్న నాయకులపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వ్యవస్థలను దిగజార్చేలా వ్యవహరిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హోంమంత్రి అనిత తేల్చి చెప్పారు.

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MINISTER ANITHA ON YSRCP LEADERS
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HOME MINISTER ANITHA ON FAKE POLICE
HOME MINISTER ANITHA ON FAKE POLICE

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