జగన్కు ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీకి రావాలి : హోంమంత్రి అనిత
వైఎస్ జగన్ ధ్యైర్యముంటే అసెంబ్లీకి రావాలన్న హోంమంత్రి అనిత - వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఒక్క డీఎస్సీ కూడా నిర్వహించలేదని వ్యాఖ్య - మంత్రి లోకేశ్ను చూసి వైఎస్సార్సీపీ భయపడుతోందని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 4:20 PM IST
Anitha Slams on YS Jagan : మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తున్న వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ధైర్యముంటే అసెంబ్లీకి వచ్చి చర్చించాలని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత సవాల్ విసిరారు. ప్రస్తుత సమావేశాలకు కూడా వైఎస్సార్సీపీ కో చెందిన 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు హాజరుకాకపోవడం దారుణమని విమర్శించారు. శాసనసభలో కనీసం 'అధ్యక్షా' అని స్పీకర్ను సంబోధించే అవకాశం కూడా జగన్ తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఇవ్వడం లేదన్నారు.
ప్రజా సమస్యలపై శాసనసభ వేదికగా అన్ని అంశాలపైనా చర్చించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని అనిత స్పష్టం చేశారు. తన ఐదేళ్ల పాలనలో ఒక్క డీఎస్సీ కూడా నిర్వహించని జగన్, ఈరోజు నిరుద్యోగం గురించి మాట్లాడటం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. ఐదు సంవత్సరాల పాటు నోటిఫికేషన్ల కోసం ఎదురుచూసిన యువతకు ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు వస్తుంటే ఆయన ఓర్వలేక రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ నేతృత్వంలో ఏకంగా 16 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించడంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల్లో తీవ్ర అసూయ మొదలైందని చెప్పారు. లోకేశ్ పనితీరును చూసి ఆ పార్టీ భయపడుతోందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
"జగన్కు ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీకి రావాలి. జగన్ వెనుక ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కనీసం అధ్యక్షా అని స్పీకర్ను పిలవలేని పరిస్థితి. అన్ని అంశాలపై చర్చకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. తన హయాంలో ఒక్క డీఎస్సీ కూడా జగన్ నిర్వహించలేదు. ఇప్పుడేమో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటుంటే రాద్ధాంతం చేస్తున్నారు. లోకేశ్ను చూసి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు భయపడుతున్నారు. 16 వేలమందికి ఉద్యోగాలు రావడం చూసి వైఎస్సార్సీపీ అసూయపడుతోంది." - అనిత, హోంమంత్రి
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