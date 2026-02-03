ETV Bharat / politics

చంద్రబాబు పాలనకు, జగన్ పాలనకు పొంతనే లేదు: హోంమంత్రి అనిత

అంబటి రాంబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించిన హోంమంత్రి అనిత - క్రిమినల్ ఆలోచనలతో రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక - కార్యకర్తలు సంయమనం పాటించేలా సీఎం చర్యలు తీసుకున్నారని వెల్లడి

Home Minister Anitha Fire On YS Jagan
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 1:26 PM IST

Home Minister Anitha Fire On YS Jagan : వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన వ్యాఖ్యల వలన చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై హోంమంత్రి అనిత ఘాటుగా స్పందించారు. సీఎం చంద్రబాబు పాలనకు, జగన్ పాలనకు పొంతనే లేదని ధ్వజమెత్తారు. క్రిమినల్ ఆలోచనలతో రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టించేందుకు యత్నిస్తే, చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తప్పవని వైఎస్సార్సీపీ నేతలను హెచ్చరించారు.

రాష్ట్రం బాగు కోసం కార్యకర్తలు సంయమనం పాటించేలా సీఎం చంద్రబాబు చర్యలు తీసుకున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి లక్ష్యాలు గుర్తు చేసి పార్టీ నాయకులు వైఎస్సార్సీపీ ఉచ్చులో పడకుండా ముఖ్యమంత్రి నియంత్రించారని వెల్లడించారు. నాడు చంద్రబాబు అన్న ఓ పదానికి తప్పుడు అర్థం సృష్టించి తెలుగుదేశం కార్యాలయంపై జగన్ దాడి చేసిన విషయాన్ని మంత్రి అనిత గుర్తు చేశారు.

సరైన సమయంలో కార్యకర్తలకు హితబోధ : చంద్రబాబు పాలనకు, జగన్ పాలనకు పొంతనే లేదని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పష్టం చేశారు. గత 2 రోజులుగా రాష్ట్రంలో పరిణామాలను ప్రజలు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారని ఆమె అన్నారు. "రాష్ట్ర బాగు కోసం కార్యకర్తల కోపం అదుపు తప్పకుండా చంద్రబాబు చర్యలు తీసుకున్నారు. నాయకులకు వాస్తవాలు వివరించి వైఎస్సార్సీపీ ఉచ్చులో పడకుండా చంద్రబాబు నియంత్రించారు. సరైన సమయంలో కార్యకర్తలకు హితబోధ చేసిన నాయకుడు చంద్రబాబు. మా కార్యకర్తలను 20 నెలలుగా అదుపులో పెట్టినందునే రాష్ట్రంలో మంచి వాతావరణం ఉంది'' అని అనిత అన్నారు.

రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర : ''వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తుంటే మా నాయకుడు సంయమనం పాటించమన్నారు. హింస, విధ్వంసాన్ని ప్రోత్సహించి ప్రజలను జగన్ బెదిరించారు. జగన్ బూతులు, హింసాత్మక చర్యలతో తన నేతల్ని మరింత ప్రోత్సహించారు. హింసాత్మక చర్యలు తప్పు అని జగన్‌ ఏనాడూ తన కార్యకర్తలకు చెప్పలేదు. ఒక క్రిమినల్ ఆలోచనా విధానాలు, విజనరీ ఆలోచనలు ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు. క్రిమినల్ ఆలోచనలతో రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర చేస్తోంది. కుట్రలకు చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నాను. తప్పు చేయాలనే ఆలోచన రావాలంటేనే భయపడేలా చర్యలు తీసుకుంటాం'' అని అనిత హెచ్చరించారు.

మరోవైపు అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్​ బూతు మాటలపై టీడీపీ శ్రేణుల నిరసనలు ఉద్రిక్తతకు దారి తీసిన నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం సీనియర్ నేతలతో చంద్రబాబు నిన్న టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో హింసను ప్రేరేపించటానికి వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు పన్నుతుందని సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. అధికారం కోల్పోయామనే అసహనంతో ఆ పార్టీ నేతలు రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తూ, వారు చేసిన పాపాల నుంచి పక్కదారి పట్టించాలని చూస్తున్నారని సీఎం దుయ్యబట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ ట్రాప్​లో మనవాళ్లు పడకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని సూచించారు. కార్యకర్తలు సంయమనం పాటించేలా సీనియర్ మంత్రులు, నేతలు బాధ్యత వహించాలని స్పష్టం చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ ట్రాప్​లో పడొద్దన్న సీఎం: రాష్ట్రానికి ఎక్కువగా పెట్టుబడులను సాధించి అభివృద్ధి చేయాలన్నదే మన ప్రధాన అజెండా అని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులకు తేల్చి చెప్పారు. దీనిని చెడగొట్టేందుకు వైఎస్సార్సీపీ శతవిధాలా యత్నిస్తోందని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. తప్పు చేసిన ప్రతీ ఒక్కరినీ చట్టపరంగా శిక్షించి తీరుతామని సీఎం హెచ్చరించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని వైఎస్సార్సీపీ ట్రాప్​లో పడొద్దని హితవు పలికారు. పార్టీ సిద్దాంతాలు ప్రజల మేలు కోసమే అనేది క్యాడర్ కు స్పష్టం చేయాలని నేతలను ఆదేశించారు.

హింసను ప్రేరేపించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర - వారి ట్రాప్​లో పడొద్దు: చంద్రబాబు

రోడ్లపై ఉన్మాదుల్లా ప్రవర్తిస్తే వదిలేది లేదు - నేరగాళ్లు, రౌడీషీటర్లపై ఉక్కుపాదం: హోం మంత్రి అనిత

