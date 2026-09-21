బీఆర్ఎస్ నేతలు, రైతుల అరెస్ట్ - జూరాల డ్యామ్ వద్ద హైటెన్షన్
జూరాల ప్రాజెక్టు సందర్శనకు బయలుదేరిన బీఆర్ఎస్ నేతలు, రైతులను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నారు. దీంతో పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. పలువురు నాయకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ నాయకుల అరెస్టులపై కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
Published : September 21, 2026 at 1:46 PM IST
BRS Leaders Protest over Jurala Irrigation Water : బీఆర్ఎస్ నేతలు తలపెట్టిన జూరాల ప్రాజెక్టు సందర్శన ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. ప్రాజెక్టును సందర్శించేందుకు వచ్చిన ఆ పార్టీ నాయకులు, రైతులను పోలీసులు ఎక్కిడికక్కడ అడ్డుకున్నారు. దీంతో రైతులు, బీఆర్ఎస్ నాయకులు, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ప్రాజెక్టు వద్దకు ఎవరూ వెళ్లకుండా పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు. పొట్ట దశకు వచ్చిన పంట పొలాలను నీళ్లిచ్చి ఆదుకోవాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేతల అరెస్టుపై ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ స్పందించారు. తమ పార్టీ నాయకుల అక్రమ అరెస్టులు దుర్మార్గమైన చర్య అని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
పోలీసుల అదుపులో మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి
బీఆర్ఎస్ జూరాల సందర్శన పిలుపు నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఆ పార్టీ నాయకులును ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటున్నారు. ఆత్మకూరు, అమరచింత, మదనాపురం మండలాల్లో బీఆర్ఎస్ నేతలను అరెస్ట్ చేశారు. మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డిని గద్వాలలోని ఆయన వ్యవసాయ క్షేత్రం వద్ద అదుపులోకి తీసుకుని వనపర్తిలోని ఆయన నివాసానికి తరలించారు. జూరాల ప్రాజెక్టు వద్దకు ఎవరూ వెళ్లకుండా పోలీసుల పహారా కొనసాగుతోంది. అటుగా వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి వివరాలు సేకరించి పంపిస్తున్నారు.
జూరాల డ్యామ్ సమీపంలో ఉద్రిక్తత
జూరాల ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వచ్చిన మాజీ ఎమ్మెల్యే చిట్టెం రామ్మెహన్ రెడ్డి, రైతులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసులతో రైతులు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు వాగ్వాదానికి దిగారు. చిట్టెం రామ్మోహన్రెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాగునీటి సమస్య రాకూడనే నీళ్లు విడుదల చేయట్లేదని ప్రభుత్వం చెబుతుండగా, ప్రాజెక్టు 5 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉన్నప్పుడు సైతం సాగునీరు విడుదల చేశారని రామ్మోహన్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. జలాశయం నిండుకుండలా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నీరు విడుదల చేయాడానికి ఎందుకు కట్టడి చేస్తోందని మండిపడ్డారు.
నేతల అక్రమ అరెస్టు దుర్మార్గమైన చర్య
తమ పార్టీ నేతల అరెస్టులపై బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ స్పందించారు. పాలమూరు బీఆర్ఎస్ నేతల అక్రమ అరెస్టు దుర్మార్గమైన చర్య అని అన్నారు. జూరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు ఇవ్వాలన్న బీఆర్ఎస్ నేతలను అరెస్టు చేశారని మండిపడ్డారు. పంటలు ఎండిపోయి అల్లాడుతున్న అన్నదాతల గోసను ప్రభుత్వం వినడం లేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను అణచివేసేందుకు రేవంత్ సర్కారు కుట్ర చేస్తోందని దుయ్యబట్టారు.
"జూరాల ప్రాజెక్టులో 9 టీఎంసీల నీటి లభ్యత ఉన్నా విడుదల చేయట్లేదు. పంటలను కాపాడుకునేందుకు రైతులు జూరాల గేట్లు తెరిస్తే కేసులు పెడుతున్నారు. ఆ ప్రాజెక్టు వద్ద పోలీసులను మోహరించడం ముమ్మాటికీ సిగ్గుమాలిన చర్య. అక్రమంగా అరెస్టు చేసిన బీఆర్ఎస్ నేతలను విడుదల చేయాలి. అన్నదాతల ఆగ్రహానికి కాంగ్రెస్ సర్కారు కుప్పకూలడం ఖాయం" -కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్కు వెళ్తుండగా కేటీఆర్ అరెస్ట్ - ప్రజాస్వామ్యం పరిహాసమవుతోందంటూ ఆగ్రహం