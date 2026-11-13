విజయవాడ డిప్యూటీ మేయర్ ఎవరు? - పోటాపోటీగా ఆశావహుల ప్రయత్నాలు
Vijayawada Deputy Mayor : విజయవాడ నగరపాలికలో డిప్యూటీ మేయర్ పదవికి చాలా మంది ఆశావహులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా చేస్తున్నారు. టీడీపీ, బీజేపీ నుంచి పలువురు డిప్యూటీ మేయర్ కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:54 PM IST
విజయవాడ నగరపాలికలో డిప్యూటీ మేయర్ పదవికి చాలా మంది ఆశావహులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా చేస్తున్నారు. జనసేన మేయర్ స్థానం గెలవడంతో టీడీపీ, బీజేపీ నుంచి పలువురు డిప్యూటీ మేయర్ కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. నగరంలో మూడు నియోజకవర్గాల నుంచి ఆశావహులు పెద్దసంఖ్యలోనే ఉన్నారు. వీరిలో సీనియర్లతో పాటు తొలిసారి గెలిచిన యువ కార్పొరేటర్ల పేర్లు కూడా గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి.
విజయవాడ కార్పొరేషన్కు ఈ నెల ఒకటిన ఎన్నికలు జరగ్గా ఈ నెల 3వ తేదీన ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. విజయవాడ నగరపాలికలో మొత్తం 86 డివిజన్లలో అత్యధికంగా టీడీపీ 53 వార్డులు కైవసం చేసుకుంది. జనసేన 19, బీజేపీ 4 స్థానాలతో కలిపితే కూటమి 76 స్థానాలను గెలిచింది. వైఎస్సార్సీపీ కేవలం ఎనిమిది డివిజన్లకే పరిమితమైంది. ఒకటి స్వతంత్ర అభ్యర్థి, మరొకటి సీపీఎం గెలిచాయి. కూటమిలో అత్యధిక డివిజన్లను గెలిచిన టీడీపీనే డిప్యూటీ మేయర్ పదవి వరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీజేపీ సైతం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా ఆ పార్టీకి కేవలం నలుగురు మాత్రమే కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ తమకు కార్పొరేటర్ స్థానాలు తక్కువ ఇవ్వడంతో డిప్యూటీ మేయర్ ఇవ్వాలని బీజేపీ కోరే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
టీడీపీకే డిప్యూటీ మేయర్ : తాజాగా విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ కూడా డిప్యూటీ మేయర్ పదవిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. మేయర్ స్థానం జనసేనకు కేటాయించడంతో, డిప్యూటీ మేయర్ పదవి టీడీపీకి దక్కుతుందని స్పష్టం చేశారు. కూటమి నాయకత్వం సమావేశమై దీనిపై చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని చెప్పారు. బీజేపీ నేత అడ్డూరి శ్రీరామ్కు కూడా సముచిత స్థానం కల్పిస్తామని ఎంపీ స్పష్టం చేయడం గమనార్హం.
డిప్యూటీ మేయర్ రేసులో వీరే : తూర్పులో 13వ డివిజన్ నుంచి గెలిచిన దేవినేని నాగమహిత, 16వ డివిజన్ నుంచి గెలిచిన కిలారు నాగశ్రావణ్ తొలిసారి కార్పొరేటర్లుగా విజయం సాధించారు. వీరి పేర్లు డిప్యూటీ మేయర్ రేసులో ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ ఉన్నత విద్యావంతులే. 19వ డివిజన్ నుంచి నాలుగోసారి గెలిచిన సీనియర్ కార్పొరేటర్ ముమ్మినేని ప్రసాద్ పేరు కూడా రేసులో వినిపిస్తోంది. సెంట్రల్ నుంచి కూడా సీనియర్ కార్పొరేటర్ నెల్లిబండ్ల బాలస్వామి, వీరమాచినేని లలిత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. పశ్చిమ నుంచి సీనియర్ కార్పొరేటర్ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు ప్రయత్నిస్తున్నారు. బీజేపీ తరఫున 49వ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా గెలిచిన ఆ పార్టీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అడ్డూరి శ్రీరామ్ కూడా డిప్యూటీ మేయర్ పదవి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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