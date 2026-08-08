పంతాలు వీడి పనిచేయండి - రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకత్వానికి నితిన్ నబీన్ దిశానిర్దేశం
దిల్లీలో రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలతో పార్టీ జాతీయాధ్యక్షుడు భేటీ - విభేదాలు పక్కన పెట్టి పనిచేయాలని ఆదేశం - రానున్న ఎన్నికల కోసం తగు కార్యాచరణను రూపొందించాలన్న హైకమాండ్ - ఎవరితోనూ పొత్తులుండవన్న రామచందర్రావు
Published : August 8, 2026 at 3:38 PM IST
Bjp Chief Orders To Leaders In Telangana : తెలంగాణలో అధికారం చేపట్టడమే లక్ష్యంగా పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు బీజేపీ హైకమాండ్ తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేస్తోంది. రానున్న ఎన్నికల్లో సత్తా చాటేందుకు కీలక నాయకుల మధ్య విభేదాలను పరిష్కరించి సమన్వయం సాధించే దిశగా తన కార్యాచరణకు పదును పెడుతోంది. ఇందులో భాగంగానే శుక్రవారం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ దిల్లీలో రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు చందర్రావు, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశమయ్యారు. నితిన్ నబీన్ జూన్ చివరి వారంలో రాష్ట్ర పర్యటన సందర్భంగా కూడా కీలక నాయకులతో పలుమార్లు భేటీ అయ్యారు.
నాయకుల మధ్య సయోద్య కుదిర్చి : విభేదాలను పక్కనపెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఐక్యంగా పోరాడాలని ఇటీవల రాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా నితిన్ నబీన్ రాష్ట్ర బీజేపీ అగ్రనాయకులకు సూచించారు. కొద్ది రోజుల్లోనే బండి సంజయ్, ఈటల రాజేందర్ల మధ్య రాజీ కుదిర్చేందుకు అధిష్ఠానం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. రాజ్యసభ సభ్యుడు కె.లక్ష్మణ్ నివాసంలో ఇద్దరు నేతలతో మాట్లాడి, సయోద్య కుదిర్చారు.
ముగిసిన వివాదం! : ఇటీవల బండి సంజయ్ దిల్లీలోని తన నివాసంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సహా పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు విందు ఇచ్చారు. మరోవైపు కరీంనగర్, వికారాబాద్, మేడ్చల్ అర్బన్ జిల్లాలకు బీజేపీ అధ్యక్షుల నియామకంపై కొన్ని నెలలుగా కొనసాగుతున్న వివాదం ఇటీవలే పరిష్కారమైంది. బండి సంజయ్, కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి, ఈటల రాజేందర్ సూచించిన అభ్యర్థులనే ఆ మూడు జిల్లాలకు అధ్యక్షులుగా నియమించడంతో ఈ వివాదం ముగిసినట్లు కనిపిస్తోంది.
తగు ప్రణాళికలతో కార్యాచరణను రూపొందించాలి : బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి నాయకత్వంలో బీజేపీ శ్రేణులు విద్యార్థుల సమస్యలపై ఇప్పటికే అనేక ధర్నాలు, నిరసనలు నిర్వహించాయి. రానున్న రోజుల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయడానికి మరిన్ని ప్రణాళికలను రూపొందించి కార్యాచరణను సిద్ధం చేయాలని శుక్రవారం జరిగిన సమావేశంలో పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాష్ట్ర నాయకులకు కరాకండిగా చెప్పారు. దీంతో రాబోయే ఎలక్షన్లలో నాయకులను గట్టి పోరాటానికి హైకమాండ్ సిద్ధం చేస్తోందని స్పష్టమవుతోంది.
'మూడు నెలలకోసారి రాష్ట్రానికి వస్తా' : సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో ఫెయిల్యూర్గా నిలిచిందని, ఆయా వైఫల్యాలను ప్రజల ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని నాయకులకు నితిన్ నబీన్ నిర్దేశించారు. అనేక రంగాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అవినీతికి పాల్పడుతోందని దాని మీద పోరాడాలని సూచించారు. తెలంగాణలో గెలవడమే తమ లక్ష్యమని, దీని కోసం ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి రాష్ట్రానికి వస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రోడ్మ్యాప్ను సిద్ధం చేయాలని చెప్పారు : పాత, కొత్త వర్గాల మధ్య విభేదాలను పక్కనపెట్టి పార్టీ నాయకులందరూ కలిసి పనిచేయాలని అధిష్ఠానం చెప్పినట్లు సమావేశం అనంతరం విలేకరులతో రామచందర్రావు వెల్లడించారు. పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడానికి మండల స్థాయి వరకు క్రమం తప్పకుండా సమావేశాలు నిర్వహించాలని హైకమాండ్ చెప్పినట్లు రామచందర్రావు వెల్లడించారు. రానున్న గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో విజయావకాశలపైనా ఈ సమావేశంలో చర్చించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఎవరితోనూ పొత్తు పెట్టుకోం : పార్టీ నాయకుల మధ్య విభేదాల గురించి విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు రామచందర్రావు సమాధానమిచ్చారు. చిన్న, చిన్న అభిప్రాయ భేదాలే ఉన్నాయన్నారు. పాత, కొత్త అనే తేడా లేదన్నారు. అది మీడియా సృష్టించినదేన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎవరితోనూ పొత్తు పెట్టుకోబోమని స్పష్టం చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తామని చెప్పారు. జనసేనతో పొత్తు గురించి అడగ్గా అది ఎన్డీఏ కూటమిలో భాగమని దీని గురించి అధిష్ఠానం నిర్ణయిస్తుందని ఆయన తెలిపారు.
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