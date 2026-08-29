ఎథిక్స్ కమిటీ మీటింగ్లో కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహారంపై వాడీవేడిగా చర్చ - వచ్చేవారం మరోసారి భేటీకి నిర్ణయం
పాడి కౌశిక్రెడ్డికి ఎథిక్స్ కమిటీ నోటీసులు - సభ హుందాతనాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి సభ్యుడిపైనా ఉందన్న కాంగ్రెస్ సభ్యులు - కౌశిక్ రెడ్డిపై మోపిన రెండు అభియోగాలను ఉపసంహరించుకోవాలన్న బీఆర్ఎస్ నాయకులు
Published : August 29, 2026 at 7:47 PM IST
Discussion On Kaushik Reddy issue : బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్రెడ్డి వ్యవహారంపై అసెంబ్లీ ఎథిక్స్ కమిటీలో వాడీవేడిగా చర్చ జరిగింది. సభ హుందాతనాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి సభ్యుడి పైనా ఉందని కాంగ్రెస్ సభ్యులు స్పష్టం చేశారు. సభలో మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు కౌశిక్ రెడ్డిపై మోపిన రెండు అభియోగాలను ఉపసంహరించుకోవాలని బీఆర్ఎస్ సభ్యులు కోరారు. కౌశిక్రెడ్డికి తన వివరణ చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని పట్టుబట్టారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ సభ్యులు ఎథిక్స్ కమిటీలో కలిసే పని చేస్తున్నారంటూ కాంగ్రెస్ సభ్యులు చేసిన ఆరోపణలపై తీవ్రంగా స్పందించారు. పాడి కౌశిక్రెడ్డికి నోటీసు ఇచ్చి వచ్చే వారం మరోసారి సమావేశమైనప్పుడు హాజరు అయ్యేట్లు చర్యలు తీసుకోవాలని కమిటీ నిర్ణయించింది.
పాడి కౌశిక్ రెడ్డిపై అభియోగాలు : హైదరాబాద్లో జరిగిన ఎథిక్స్ కమిటీ సమావేశంలో పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అంశమే ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చింది. గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కౌశిక్రెడ్డి స్టేషన్ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరిని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఆయన వ్యవహరించిన తీరుపై శాసనసభ ఎథిక్స్ కమిటీకి రెఫర్ చేసింది. స్టేషన్ ఘనపూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి వైపు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కౌశిక్రెడ్డి చేయి చూపిస్తూ బెదిరించారని, అసభ్య పదజాలంతో దూషించారన్న అభియోగాలను కాంగ్రెస్ సభ్యులు కమిటీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సభ హుందాతనాన్ని కాపాడేందుకు ఇలాంటి ఘటనలను తీవ్రంగా పరిగణించాలని కాంగ్రెస్ సభ్యులు కోరారు. భవిష్యత్తులో శాసనసభ సమావేశాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
సభా మర్యాదలకు భంగం కలిగిస్తే చర్యలు : గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో సంపత్ కుమార్, కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డిలను సస్పెండ్ చేసిన అంశాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ సభ్యులు ప్రస్తావించారు. సభా మర్యాదలకు భంగం కలిగించే ఘటనలపై అప్పట్లో తీసుకున్న చర్యలను గుర్తు చేస్తూ ఇప్పుడు కూడా అదే తరహాలో చర్యలు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. అయితే బీఆర్ఎస్ సభ్యులు మాత్రం కౌశిక్ రెడ్డిపై ఉన్న అభియోగాలను ఉపసంహరించుకోవాలని కమిటీని కోరారు. సమావేశంలో తమ వాదనను బలంగా వినిపించినట్లు మాజీ మంత్రి, ఎథిక్స్ కమిటీ సభ్యుడు వేముల ప్రశాంత్రెడ్డి తెలిపారు. కౌశిక్ రెడ్డి వివాదం జరిగిన రోజున అసెంబ్లీలో 23 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడించారని, దాన్ని మూడ్ ఆఫ్ ది హౌస్గా ఎలా పరిగణిస్తారని ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. కేవలం కాంగ్రెస్ సభ్యుల వాదనలతోనే కౌశిక్ రెడ్డి అంశాన్ని ఎథిక్స్ కమిటీ ఎజెండాలో చేర్చారని ఆరోపించారు.
కౌశిక్రెడ్డి వివరణను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ : కౌశిక్రెడ్డి వివరణను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేసింది. కమిటీ ముందు చూపించిన వీడియోలో కేవలం సైగలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయని, ఎలాంటి వాయిస్ లేదని ప్రశాంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అందువల్ల వీడియోతో పాటు ఇతర సభ్యులు చేసిన వ్యాఖ్యలు, మొత్తం ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను పరిశీలించాలని కోరారు. కౌశిక్రెడ్డికి తన వాదన వినిపించుకునే పూర్తి అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అదేవిధంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, దానం నాగేందర్, వీర్లపల్లి శంకర్, మందుల శామ్యూల్ సభలో అనుచితంగా మాట్లాడటం, ప్రవర్తించడంపై కూడా ఎథిక్స్ కమిటీకి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లు ప్రశాంత్రెడ్డి వెల్లడించారు.
ఆయా సందర్భాలకు సంబంధించిన వీడియోలను ఆధారాలుగా కమిటీకి సమర్పించామని, తమ విజ్ఞప్తిపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని చైర్మన్ హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. మరోవైపు ఎథిక్స్ కమిటీలో బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ సభ్యులు కలిసి పనిచేస్తున్నారన్న కాంగ్రెస్ ఆరోపణలను ప్రశాంత్రెడ్డి ఖండించారు. అది నిజం కాదని స్పష్టం చేశారు. తాము తమ వాదనను మాత్రమే కమిటీ ముందు వినిపించామని తెలిపారు. మొత్తంగా కౌశిక్రెడ్డి వ్యవహారంపై ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న ఎథిక్స్ కమిటీ తదుపరి సమావేశానికి పాడి కౌశిక్రెడ్డిని పిలవాలని నిర్ణయించింది. వచ్చే వారం మరోసారి సమావేశం కానున్న కమిటీ కౌశిక్ రెడ్డి వివరణ, అందుబాటులో ఉన్న వీడియో ఆధారాలు, సభ్యుల అభ్యంతరాలను పరిశీలించి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
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