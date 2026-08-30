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అజామాబాద్ ప్రభుత్వ భూమిని ఆయిల్​ఫెడ్​కు ఇవ్వాలి - ముఖ్యమంత్రికి హరీశ్ రావు లేఖ

అజామాబాద్​లో రూ.500 కోట్ల విలువైన భూమిని రూ.87కోట్లకే కట్టబెడుతున్నారని హరీశ్‌రావు ఆరోపణ - రూ.87 కోట్లు చెల్లించేందుకు ఆయిల్‌ఫెడ్‌ సిద్ధంగా ఉందని లేఖ - ప్రైవేట్ వ్యక్తులను అప్పగించవద్దని డిమాండ్

Harish Rao Letter to CM Revanth
అజామాబాద్ ప్రభుత్వ భూమలపై ముఖ్యమంత్రి లేఖ రాసిన హరీశ్ రావు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 4:12 PM IST

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Harish Rao Letter to CM Revanth Reddy : హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్‌ రోడ్డు, అజామాబాద్‌లో సుమారు రూ.500 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ధారాదత్తం చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి బహిరంగ లేఖ రాశారు. ప్రజా సంక్షేమాన్ని గాలికి వదిలిన రేవంత్ సర్కార్, రియల్ ఎస్టేట్‌ ఏజెన్సీగా మారిందని హరీశ్ ఆరోపించారు. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, అజామాబాద్‌లో ఉన్న రూ.500 కోట్ల విలువైన ఆయిల్‌ఫెడ్ భూమిని ప్రైవేట్ వ్యక్తుల పరం చేయడం సరికాదన్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.500 కోట్లు పలికే భూమిని, కేవలం రూ.87 కోట్లకే ఓ ప్రైవేట్ వ్యక్తికి కట్టబెట్టే భారీ కుట్రకు తెరలేపారని ఆక్షేపించారు.

ఆయిల్​ ఫెడ్​కు ఎందుకివ్వరు? : ఆ రూ.87 కోట్లు చెల్లించడానికి సొంత ప్రభుత్వ సంస్థ ఆయిల్‌ ఫెడ్ సిద్ధంగా ఉన్నా వారిని కాదని ప్రైవేట్ వ్యక్తికి అప్పగించడం వెనుక ఉన్న కుంభకోణం ఏంటని హరీశ్ ప్రశ్నించారు. మూడు దశాబ్దాలుగా ఆయిల్‌ ఫెడ్ ఆధీనంలో ఉన్న 3 ఎకరాల 23 గుంటల భూమిని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తుందన్నారు. 1987లో సుప్రీంకోర్టు ప్రైవేట్ సంస్థకు మొట్టికాయలు వేసి ప్రభుత్వానిదే హక్కు అని తేల్చిందన్న హరీశ్ కమీషన్ల కోసం కాంగ్రెస్ నేతలు కోర్టు తీర్పులనే తుంగలో తొక్కుతున్నారని లేఖలో మండిపడ్డారు. బీఆర్‌ఎస్ పదేళ్ల పాలనలో ఏనాడూ ప్రైవేట్ శక్తులకు తలొగ్గకుండా వందల కోట్ల ప్రభుత్వ ఆస్తిని కాపాడినట్లు పేర్కొన్నారు.

మహా పోరాటానికి బీఆర్​ఎస్ సిద్ధం :​ ఇది ఒక్క అజామాబాద్ భూమి కథే కాదని, కోకాపేట, రాయదుర్గం, గచ్చిబౌలిలోనూ కాంగ్రెస్ రియల్ ఎస్టేట్ దందానే నడుస్తోందని హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. ఇలా స్వార్థం కోసం ఇష్టారాజ్యంగా ఆస్తులు అమ్ముకుంటూ పోతే భవిష్యత్తులో గుడికి, బడికి, చివరికి స్మశానానికి కూడా రాష్ట్రంలో స్థలం మిగలదన్నారు. తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి ఈ అక్రమ కేటాయింపును రద్దు చేసి, ఆ భూమిని ఆయిల్‌ ఫెడ్‌కే దక్కేలా ఫ్రీహోల్డ్ హక్కులు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల సొత్తును ప్రైవేటు వ్యక్తులకు దోచిపెడితే బీఆర్ఎస్ చూస్తూ ఊరుకోదని, ఈ నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకునే వరకు మహా పోరాటం చేస్తామని లేఖలో హెచ్చరించారు.

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AZAMABAD LAND ISSUE
HARISH RAO LETTER TO REVANTH REDDY
HARISH RAO ON AZAMABAD LAND
ముఖ్యమంత్రికి హరీశ్ రావు లేఖ
HARISH RAO ON AZAMABAD LAND

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