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పొంగులేటి ఎంత బుకాయించినా చేసిన తప్పు నుంచి తప్పించుకోలేరు : హరీశ్‌రావు

22ఏ అంశంపై ప్రశ్నించినందునే తనపై వ్యక్తిగత దాడి చేశారని మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు మండిపడ్డారు. తాము సభలో ఉంటే అవినీతి, కుంభకోణాలు బయటపెడతామనే సస్పెండ్ చేశారని మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు.

Harish Rao Slams Minister Ponguleti Srinivas Reddy
మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 10:36 PM IST

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Harish Rao Slams Minister Ponguleti Srinivas Reddy : తాము అడిగిన ఏ ప్రశ్నకూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పలేదని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్​ నేత హరీశ్‌రావు అన్నారు. నిషేధిత భూముల అంశంపై అసెంబ్లీలో స్పష్టత వస్తుందని అందరూ భావించారని, కానీ నిరాశే మిగిలిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తమను సస్పెండ్‌ చేసి సభలో పొంగులేటి అబద్ధాల ప్రవాహం పారించారని విమర్శించారు. తాము సభలో ఉంటే అవినీతి, కుంభకోణాలు బయటపెడతామన్న కారణంతోనే సస్పెండ్‌ చేశారని హరీశ్​రావు ఆక్షేపించారు. బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌ ఒకటే అని చెప్పే చిల్లర ప్రయత్నం చేశారని ఎద్దేవా చేశారు.

ప్రశ్నించినందుకే నాపై వ్యక్తిగత దాడి చేశారు

22ఏలో ఎన్ని ఎకరాలు పెట్టారో చెప్పాలని కోరితే పొంగులేటి నుంచి సమాధానం లేదని హరీశ్​రావు అన్నారు. 22ఏ అంశంపై ప్రశ్నించినందుకే తనపై వ్యక్తిగత దాడి చేశారన్నారు. తప్పుడు జాబితా అప్‌లోడ్‌ చేశామని చెప్పారన్నారు. తప్పు ఒప్పుకొని పొంగులేటి క్షమాపణలు చెబుతారని ఆశించామని హరీశ్​రావు తెలిపారు. క్షమాపణ చెప్పకుండా తమపై ఎదురుదాడి చేసేందుకు ప్రయత్నం చేశారని హరీశ్​ ఆక్షేపించారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఇంటిని 22ఏ నుంచి రాత్రికి రాత్రి తొలగించారని, పేదల ఆస్తులపై మాత్రం స్పష్టత ఇవ్వలేదని మండిపడ్డారు. మంత్రి పొంగులేటి అబద్ధాలు, అర్ధ సత్యాలు చెప్పారన్నారు. మంత్రి కోమటిరెడ్డి వ్యాఖ్యలపై పొంగులేటి బుకాయించే ప్రయత్నం చేశారని హరీశ్​రావు అన్నారు. ఎంత బుకాయించినా చేసిన తప్పు నుంచి తప్పించుకోలేరని వివరించారు. గతంలోనే నిషేధిత జాబితాలో ఉంటే తమ ప్రభుత్వ హయాంలో రిజిస్ట్రేషన్లు ఎలా జరిగాయి? అని ప్రశ్నించారు. గతంలో ఉన్న సమస్య అయితే పొరపాటు జరిగిందని సారీ ఎందుకు చెప్పారని సూటిప్రశ్న వేశారు.

ఆ భూముల అంశంపై ఎందుకు మాట్లాడలేదు

నాదర్‌గుల్‌, వట్టినాగులపల్లి, అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌, ఖాజాగూడ, భూముల అంశంపై పొంగులేటి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? అని హరీశ్​రావు ప్రశ్నించారు. తన తప్పులు కప్పిపుచ్చుకునేందుకు తనపై ఎదురుదాడి చేశారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్‌ హయాంలోనే తన మామ ఎక్స్‌సర్వీస్‌మెన్‌ నుంచి భూమి కొన్నారని వివరించారు. 'మా మామ కొన్న భూమి ఎకరం రూ.15 కోట్లు అన్నారు. ఎకరా రూ.15 కోట్లు కదా మాకు రూ.50 లక్షలు ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోండి. తప్పులు జరిగి ఉన్నట్లయితే మూడేళ్లుగా ఎందుకు చర్యలు చేపట్టలేదు. కాంగ్రెస్‌ అవినీతిని బయటపెట్టినందుకే నాపై బురద జల్లుతున్నారు. భూభారతిలో రెండు తప్పులు జరిగినట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ ఒప్పుకొన్నారు. భూభారతి అంత సీల్‌ ప్రూఫ్‌ ఉంటే సమస్య ఎలా వచ్చింది? అసైన్డ్‌ పట్టా భూములు తెలియకుండానే రిజిస్ట్రేషన్‌ అవుతున్నట్లు అంగీకరించారు' అని హరీశ్ ప్రశ్నించారు. యజమానులకు తెలియకుండా 9,200 డాక్యుమెంట్లు రిజిస్ట్రేషన్‌ అయినట్లు తమ దగ్గర సమాచారం ఉందని తెలిపారు. నిషేధిత జాబితా నుంచి ఎప్పటిలోగా తొలగిస్తారన్నది ప్రజలకు చెప్పాలని హరీశ్‌రావు డిమాండ్‌ చేశారు.

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HARISH RAO FIRES ON PONGULETI
HARISH RAO FIRES ON 22A LANDS ISSUE
పొంగులేటిపై హరీశ్​రావు ఫైర్
HARISH RAO ON 22A LANDS ISSUE

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