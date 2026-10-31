ఒక్క బిల్డర్ కోసం 4 వేల కుటుంబాలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తారా? - ప్రభుత్వంపై హరీశ్రావు ధ్వజం
Harish Rao Fires on Congress Govt : ఒక్క బిల్డర్ కోసం కొత్త గెజిట్ తెచ్చి 4 వేల కుటుంబాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇబ్బందులకు చేస్తోందని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఆరోపించారు.
Published : October 31, 2026 at 7:08 PM IST
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం కాకుండా ప్రైవేటు వ్యక్తుల కోసం పనిచేస్తోందని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఆరోపించారు. కోకాపేట్లోని 7 హిల్స్ అపార్ట్మెంట్ వద్ద రోడ్డు అలైన్మెంట్ మార్పుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులకు ఆయన మద్దతు తెలిపారు. రాజశేఖర్రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ అపార్ట్మెంట్ వద్ద 100 అడుగుల రోడ్డు కోసం మార్కింగ్ చేశారని వెల్లడించారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చాక అపార్ట్మెంట్లు, ఇళ్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా రోడ్డు అలైన్మెంట్ను మార్చి గెజిట్ విడుదల చేశామని హరీశ్రావు గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఓ బిల్డర్ కోసం కొత్త గెజిట్ తెచ్చి 4 వేల కుటుంబాలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
కొత్త గెజిట్ను వెంటనే రద్దు చేయాలి
ప్రభుత్వం కొత్త గెజిట్ను ప్రభుత్వం వెంటనే రద్దు చేసి, పాత అలైన్మెంట్నే కొనసాగించాలని హరీశ్రావు డిమాండ్ చేశారు. పెద్దవాళ్ల ప్రయోజనాల కోసం రాత్రికి రాత్రే గెజిట్లు మారుతున్నాయని విమర్శించారు. హైడ్రా, 22ఏ భూములు, రోడ్డు అలైన్మెంట్ల మార్పుల పేరుతో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని హరీశ్రావు ఆరోపించారు. రక్షకులే భక్షకులుగా మారితే సామాన్యులు ఎవరికి చెప్పుకోవాలని ప్రశ్నించారు.
ప్రజలకు రక్షణ కవచంలా ఉంటాం
ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వారికి అండగా ఉంటుందని హరీశ్రావు భరోసా ఇచ్చారు. మూసీ సుందరీకరణ పేరుతో హైదర్షా కోట్ ప్రాంత ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేసినప్పుడు కూడా తమ పార్టీ అండగా నిలిచిందని, తమ పోరాటంతో ప్రభుత్వం ప్రణాళికను మార్చుకుందని గుర్తుచేశారు. అక్కడ రెడ్ మార్కులు తొలగిపోయేలా పోరాడినట్లే, కోకాపేట్లోనూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు తొలగిపోయే వరకు అండగా ఉంటామని స్పష్టం చేశారు.
ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రజల పక్షాన పోరాడతామని, అవసరమైతే చట్టపరంగా రక్షణ కల్పించేందుకు కృషి చేస్తామని హరీశ్ తెలిపారు. ప్రజలంతా ఐక్యంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసినా పది నిమిషాల్లో తమ పార్టీ నాయకులు ప్రజల ముందుకు వస్తారని, వారి ఇళ్లను, హక్కులను కాపాడేందుకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. పాత గెజిట్ ప్రకారమే రోడ్డు అలైన్మెంట్ కొనసాగించే వరకు పోరాటం చేస్తామని హరీశ్రావు స్పష్టం చేశారు.
"ఈ ప్రభుత్వానికి పీపుల్ ఇంట్రస్ట్ కంటే, బిల్డర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. హైడ్రా అని పేరు చెప్పి వారి గుడిసెలు కూల్చి రోడ్లపైకి తెచ్చారు. ఇప్పుడు 100 ఫీట్ రోడ్ల పేరుమీద మధ్య తరగతి ప్రజల ఇళ్లు కూల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎంతో మంది ప్రజల ఆస్తులను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టి ప్రజలను భయబ్రాంతులకు గురిచేశారు" - హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రి
అలా చేయడం బాధాకరం
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రజలకు 24 గంటల విద్యుత్, నీటి సరఫరా అందించామని పేర్కొన్న హరీశ్రావు పేదలకు ఎలాంటి డబ్బులు తీసుకోకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు నిర్మించి ఇచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వానిదని అన్నారు. ప్రస్తుతం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు దారి లేకుండా చేయడం బాధాకరమన్నారు. పేదలు రూ.6 లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారని ప్రశ్నించారు.
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