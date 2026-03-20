యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ నిర్మాణంలో భారీ కుంభకోణం జరుగుతోంది : హరీశ్​రావు

అసెంబ్లీ వేదికగా ఇంత పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడిన ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఏదీ లేదు - మహిళలకు నెలకు రూ.2500 ఇస్తామని చెప్పారు, ఇప్పటికీ ఇవ్వలేదు - బడ్జెట్​లో కేటాయింపులపై మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు ప్రెస్​మీట్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 20, 2026 at 4:41 PM IST

Harish Rao Fire Congress Govt in Telangana : వృద్ధులకు రూ.4 వేలు పింఛను ఇస్తారేమో అని చూశామని, కానీ ఉన్నవాటిలోనే కోత పెట్టారని బీఆర్​ఎస్​ డిప్యూటీ ఫ్లోర్​ లీడర్ హరీశ్​రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో తలసరి ఆదాయ వృద్ధి 12.1 శాతం ఉండేదని, ఇప్పుడు 10.2 శాతానికి పడిపోయిందని ధ్వజమెత్తారు. కాంగ్రెస్ పరిపాలన వైఫల్యం వల్లే తలసరి ఆదాయం తగ్గిందని దుయ్యబట్టారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో జీఎస్‌డీపీ వృద్ధి 12.50 శాతం ఉండేదన్న ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో 10.07 శాతానికి తగ్గిందన్నారు.

కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానిది క్యూర్, ప్యూర్, రేర్ విధానం కాదని పక్కా చోర్ విధానమని హరీశ్​రావు మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్‌కు మూడు ముక్కలాట తప్ప ప్రజలపై ప్రేమ లేదని ఆరోపించారు. ఈ బడ్జెట్‌ ద్వారా కాంగ్రెస్ చేతగానితనం అర్థమైందని అన్నారు. పారిశ్రామికవేత్తలపై తుపాకులు పెట్టి వసూళ్లకు పాల్పడితే పెట్టుబడులు వస్తాయా? అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఇండస్ట్రియల్ హబ్‌, పూర్తిగా కరెప్షన్ హబ్‌గా మారిందని పేర్కొన్నారు.

ఆరు గ్యారెంటీలను పూర్తిగా అమలు చేశామని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారని, అసెంబ్లీ వేదికగా ఇంత పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడిన ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఏదీ లేదని హరీశ్​రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక అబద్ధాన్ని 100 సార్లు చెప్పి దానిని నిజమని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అన్నారు. ఆర్టీసీకి రూ.2,500 కోట్లు బకాయిలు పెట్టారని తెలిపారు. ఉచిత బస్సు వల్ల ఆర్టీసీ లాభాల్లోకి వెళ్లిందని చెబుతున్నారని అలా అయితే గత రెండేళ్లలో అప్పులు ఎందుకు చేశారు? అని ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్‌లోని బస్టాండ్లను ప్రైవేటుకు అప్పగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పింఛన్లను రూ.2 వేల నుంచి రూ.4 వేలకు పెంచుతామని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చి ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదని అన్నారు. మహిళలకు నెలకు రూ.2500 ఇస్తామన్నారని గుర్తుచేశారు.

భారీ కుంభకోణం జరుగుతోంది : యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ నిర్మాణంలో భారీ కుంభకోణం జరుగుతోందని మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు ఆరోపించారు. రిటైర్డ్ అధికారులను పెట్టుకొని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పెద్ద స్కాంకు తెరలేపారని అన్నారు. గడువు పెంచుతూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న ఆయన నాలుగైదు స్కూళ్లతో రూ. వెయ్యి కోట్ల వరకు ప్యాకేజీలు చేసి టెండర్లు తన అనుయాయులకు కట్టబెట్టారని ఆక్షేపించారు. సీఎంకు దగ్గరగా ఉండే బీజేపీ నేతల కంపెనీలు కూడా ఒకటి, రెండు ఉన్నాయని వివరాలు అన్నీ అసెంబ్లీలో బయటపెడతామన్నారు.

అన్ని టెండర్లు ఎక్సెస్​కే ఎలా? : ఇప్పటి వరకు 76 పాఠశాలలు టెండర్లు పూర్తయ్యాయన్న హరీశ్‌రావు ప్రతి టెండర్ ఎలా ఎక్సెస్ అయ్యిందని ప్రశ్నించారు. మధిరలో 4.96, కొడంగల్ లో 4.95, హుజూర్​నగర్ లో 4.95, హుస్నాబాద్​లో 4.95, కొల్లాపూర్​లో 4.77, వరంగల్ ఈస్ట్​లో 4.77, నల్గొండలో 4.87, ఖమ్మంలో 4.95, ములుగులో 4.95, వికారాబాద్​లో 4.89, మంథనిలో 4.89, ఆందోల్​లో4.59 శాతం ఎక్సెస్ వెళ్లాయని హరీశ్‌రావు తెలిపారు. అన్ని టెండర్లు ఎక్సెస్​కే ఎలా వెళ్తాయని ప్రశ్నించారు.

జనగాం, మహేశ్వరం, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, కూకట్​పల్లి, బాల్కొండ, సిద్దిపేట, గజ్వేల్, నర్సాపూర్, సిరిసిల్ల, బోథ్, కరీంనగర్, మేడ్చల్, అలంపూర్ లాంటి నియోజకవర్గాలకు యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఇవ్వలేదని హరీశ్​రావు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్​లోకి వెళ్లిన పది మంది ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లో ఇచ్చారని కేసీఆర్ హయాంలో తాము ఇవేవీ చూడకుండా గురుకులాలను అన్నీ పార్టీల ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చామని హరీశ్​రావు గుర్తుచేశారు. భట్టి విక్రమార్క నియోజకవర్గం మధిరకు కూడా దళితబంధు ఇచ్చామన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో పాఠశాలలు రాకుండా ఎందుకు ఆపారని మండిపడ్డారు. రూ.10,199 కోట్లకు టెండర్ పిలిస్తే రూ. 10,693 కోట్లకు వెళ్లిందని అది కూడా రూ. 494 కోట్లు అధికం అన్నారు. అనుభవం లేని కంపెనీలకు కూడా నిబంధనలు సడలించి టెండర్లు కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు.

"ఆర్టీసీకి రూ.2,500 కోట్లు బకాయిలు పెట్టారు. ఉచిత బస్సు వల్ల ఆర్టీసీకి లాభాల్లోకి వెళ్లిందని చెబుతున్నారు. ఆర్టీసీ లాభాల్లో ఉంటే గత రెండేళ్లలో అప్పులు ఎందుకు చేశారు? హైదరాబాద్‌లోని బస్టాండ్లను ప్రైవేటుకు అప్పగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పింఛన్లను రూ.2 వేల నుంచి రూ.4 వేలకు పెంచుతామని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు రూ.4 వేల పింఛన్‌ ఇవ్వలేదు" -హరీశ్​రావు, మాజీమంత్రి

కొత్తగా 2లక్షల మందికి పింఛన్లు, 5లక్షల బీమా - బడ్జెట్​లో కొత్త పథకాలను ప్రకటించిన భట్టి

ప్రజాధనంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ దొంగ ప్రచారాలు - ప్రకటనల కోసం రూ.వందల కోట్ల ఖర్చు : హరీశ్​రావు

