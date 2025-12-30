ETV Bharat / politics

బనకచర్ల వల్ల తెలంగాణకు అన్యాయం అని గట్టిగా పోరాటం చేశాం : హరీశ్ రావు

గోదావరి-బనకచర్ల ప్రాజెక్టుపై హరీశ్ రావు మీడియా సమావేశం - బనకచర్ల వల్ల తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుందని, దీనిపై గట్టిగా పోరాటం చేశామని వెల్లడి - జలదోపిడీకి సూత్రధారి చంద్రబాబు అని ఆరోపణ

Published : December 30, 2025 at 6:54 PM IST

BRS Leader Harish Rao on Godavari Banakacherla Project : గోదావరి-బనకచర్ల ప్రాజెక్టు వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుందని, దీనిపై గట్టిగా పోరాటం చేశామని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్‌రావు అన్నారు. తెలంగాణ భవన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో హరీశ్‌రావు మాట్లాడారు. బనకచర్ల విషయంలో కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి వెళ్లొద్దని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి సూచించామని, సమావేశానికి వెళ్లనని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి, తరువాత మీటింగ్‌కు వెళ్లి సంతకం చేశారని గుర్తు చేశారు.

కమిటీలో ఆరుగురు ఏపీతో సంబంధం ఉన్నవారే : కేంద్ర జలవనరులశాఖ సమావేశం అజెండాలో గోదావరి-బనకచర్ల అంశం ఉందని, సమస్య పరిష్కారానికి ఇరు రాష్ట్రాలు కలిసి కమిటీ వేసుకుని ముందుకువెళ్తాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి చెప్పారని అన్నారు. సమావేశంలో రేవంత్‌ రెడ్డి తల ఊపి బయటికి వచ్చి ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్పారని ఆరోపించారు. బనకచర్లపై ముందుకు వెళ్లే విషయంలో ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కమిటీలు వేశాయని తెలిపారు. ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు కమిటీ వేసిన వారానికే రేవంత్‌రెడ్డి కూడా ఒక కమిటీ వేశారని గుర్తు చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు అనుకూల అధికారి ఆదిత్యనాథ్‌ దాస్‌ నేతృత్వంలో ఏడుగురితో రేవంత్‌ రెడ్డి కమిటీ వేశారని, రేవంత్‌ రెడ్డి వేసిన కమిటీలో ఆరుగురు ఏపీతో సంబంధం ఉన్నవారే ఉన్నారని విమర్శించారు.

ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది : బనకచర్లను ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు వెనక్కు తీసుకుందో కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియదని హరీశ్‌రావు అన్నారు. గోదావరి నీళ్లు కృష్ణాలో కలిపితే ఆ మేరకు మనకు అదనంగా నీళ్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని, గోదావరి-బనకచర్లపై కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేఖలు రాశాయని తెలిపారు. 64 టీఎంసీలు కోరుతూ కర్ణాటక, 21 టీఎంసీలు కోరుతూ మహారాష్ట్ర లేఖ రాశాయని, ఆ రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు లేఖలు రాయడంతో బనకచర్లపై ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గిందని గుర్తు చేశారు.

సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేస్తే ఏం ప్రయోజనం : గోదావరిని కృష్ణాలో కలపకుండా నల్లమల సాగర్‌లో కలపాలనేది చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచననని, బచావత్‌ ట్రైబ్యునల్‌ నుంచి తప్పించుకునేందుకు మరో రూపంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టు చేపడుతోందని మాజీ మంత్రి అన్నారు. గోదావరి-నల్లమల సాగర్‌కు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం టెండర్లు కూడా వేసిందని, టెండర్ల గడువు ముగిసిన తరువాత ఈ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లిందని తెలిపారు. ఒప్పుకొని కమిటీ వేశాక సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేస్తే ఏం ప్రయోజనమని, ఏపీ చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 2 రకాలుగా నష్టమని తెలిపారు.

జలదోపిడీకి సూత్రధారి చంద్రబాబు : గోదావరి-బనకచర్లకు సీడబ్ల్యూసీ అనుమతులు ఇచ్చిందని, నీళ్లు తరలించేందుకు నీటి లభ్యత ఉందని అనుమతులు ఇచ్చిందని హరీశ్‌రావు తెలిపారు. నీటి లభ్యత ఉందని జూలైలోనే సీడబ్ల్యూసీ అనుమతులు ఇచ్చిందని, కేంద్రం జులైలో అనుమతి ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ అభిప్రాయం తీసుకోకుండానే సీడబ్ల్యూసీ అనుమతులు ఇచ్చిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకుండానే నీళ్లున్నాయని కేంద్రం ఎలా చెబుతుందని ప్రశ్నించారు. బనకచర్ల అయినా నల్లమలసాగర్ అయినా జరిగేది తెలంగాణ జల దోపిడీ అని, తెలంగాణ జలదోపిడీకి సూత్రధారి చంద్రబాబు అని, పాత్రధారి రేవంత్‌ రెడ్డి అని వివర్శించారు.

"బనకచర్ల వల్ల తెలంగాణకు అన్యాయం అని గట్టిగా పోరాటం చేశాం. బనకచర్ల విషయంలో కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన సీఎంల సమావేశానికి వెళ్లొద్దని సీఎంకు సూచించాం. సమావేశానికి వెళ్లనని చెప్పిన రేవంత్‌రెడ్డి, మీటింగ్‌కు వెళ్లి సంతకం చేశారు. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర కేటాయింపులు కోరడంతో బనకచర్లపై ఏపీ వెనక్కి తగ్గింది. కృష్ణాలో కలపకుండా నల్లమలసాగర్‌లో కలపాలనేది చంద్రబాబు ఆలోచన. బచావత్ ట్రిబ్యునల్‌ను తప్పించుకునేందుకు మరో రూపంలో ఏపీ ప్రాజెక్టు చేపడుతోంది. ఏపీ చేపడుతున్న పోలవరం- నల్లమలసాగర్‌ వల్ల తెలంగాణకు రెండు రకాలుగా నష్టం. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర మేల్కొన్నాయి గానీ తెలంగాణ ఇంకా మేల్కోలేదు."- హరీశ్​రావు, బీఆర్​ఎస్​ నేత

