సైట్‌ విజిట్‌ విధానం పెట్టిన అన్ని టెండర్లు రద్దు చేయాలి : హరీశ్‌ రావు

ఎంత మందికి సైట్‌ విజిట్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి - తమకు సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వట్లేదని అనేక మంది ఫిర్యాదు చేశారు - తెలంగాణ భవన్​లోని ప్రెస్​మీట్​లో హరీశ్​రావు

Site Visit Certificate
Harish Rao (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Harish Rao On Site Visit Certificate In Singareni : 40 ఏళ్ల అనుభవాన్ని ఉపయోగించి సీఎం రేవంత్​ రెడ్డిని బొగ్గుస్కామ్‌ నుంచి బయటపడేసేందుకు భట్టి విక్రమార్క యత్నించారని మాజీ మంత్రి హరీశ్​ రావు ఆరోపించారు. బొగ్గు కుంభకోణం బయటపెట్టిన బీఆర్‌ఎస్‌పై బురదజల్లుతున్నారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నచ్చినవారికి టెండర్లు ఇస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. సింగరేణి స్కామ్‌పై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోందని అన్నారు.

2025మే నెలలో సైట్‌ సర్టిఫికెట్‌ నిబంధన వచ్చిందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత అన్ని టెండర్లకు సైట్‌ సర్టిఫికెట్‌ నిబంధన పెట్టారని, ప్రతి టెండర్‌కు ప్లస్‌ టెన్‌ పద్ధతి ఫాలో అయ్యారని అన్నారు. స్కామ్‌లు జరగలేదని నమ్మించేందుకు భట్టి ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. సైట్‌ సర్టిఫికెట్‌ నిబంధన తొలి లబ్ధిదారు శోధా కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ యజమాని సృజన్‌రెడ్డి అని ఆయన స్వయానా సీఎం బంధువని చెప్పారు. నైనీ కోల్‌ బ్లాక్‌ ఒక్కటే కాదని, సైట్‌ విజిట్‌ విధానం పెట్టిన అన్ని టెండర్లు రద్దు చేయాలని హరీశ్​ రావు డిమాండ్ చేశారు.

సైట్‌ విజిట్‌ విధానం పెట్టిన అన్ని టెండర్లు రద్దు చేయాలి : హరీశ్‌ రావు (ETV)

సైట్​ విజిట్​ సర్టిఫికేట్​లపై ఫిర్యాదు చేశారు : పారదర్శకత, నిజాయితీ ఉంటే సైట్‌ విజిట్‌ పెట్టిన అన్ని టెండర్లు రద్దు చేయాలన్న హరీశ్​ రావు, 2025 మే నుంచి ఎన్ని టెండర్లు పిలిచి ఎంత మందికి సైట్‌ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలన్నారు. తమకు సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వట్లేదని అనేక మంది ఫిర్యాదు చేశారని, తమకు కావాల్సిన వారికే సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారని ఆరోపించారు.

కొంతమంది సైట్‌ విజిట్‌ చేసి సెల్ఫీలు తీసుకుని మరీ సింగరేణికి మెయిల్‌ చేశారని, తమకు సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వట్లేదని జీసీసీ, మహాలక్ష్మి వంటి కంపెనీలు ఫిర్యాదు చేసినట్లు హరీశ్​ రావు అన్నారు. సైట్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వట్లేదని మీకు మెయిల్స్ రాలేదా? తన వద్ద అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని, ఫోటోలు, మెయిల్స్‌, వీడియోలు కూడా ఉన్నాయన్నారు. విచారణకు ఆదేశిస్తే తన వద్ద ఉన్న ఆధారాలు ఇస్తానని చెప్పారు. టెండర్ల నిబంధనలు మార్చేటప్పుడు కాంట్రాక్టర్లతో సమావేశం పెడతారని, టెండర్ల రింగ్ మాస్టరైన సీఎం బంధువు ఏ హోటల్‌లో మీటింగ్‌ పెట్టాడో కూడా తనకు తెలుసన్నారు.

కాంగ్రెస్​ పాలనలో స్కామ్​లు : శనివారం భట్టి తన ప్రెస్‌మీట్‌లో ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్పారని హరీశ్​ రావు తేల్చి చెప్పారు. సింగరేణిలో ఎన్నో స్కామ్‌లు జరిగాయని, నైనీ టెండర్‌ స్కామ్‌ అందులో ఒకటి మాత్రమేనన్నారు. కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సింగరేణి ఉత్పత్తి తగ్గిపోతోందని అన్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో ఉత్పత్తి పెరుగుతూ వచ్చిందని తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ వచ్చాక ఉత్పత్తి తగ్గుతూ వస్తోందని సింగరేణి గణాంకాలే చెబుతున్నాయని, కాంగ్రెస్‌ పాలనలో స్కీమ్‌లు రాలేదు కానీ పదుల సంఖ్యలో స్కామ్‌లు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు.

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ తేలేదు గానీ స్కామ్‌ క్యాలెండర్‌ తెచ్చారని హరీశ్​ రావు దుయ్యబట్టారు. రేవంత్‌రెడ్డి పాలన కుంభకోణాలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా మారిందని, స్కామ్‌ల నుంచి దృష్టి మరల్చేందుకే సిట్‌ల పేరిట హడావిడి చేస్తున్నారన్నారు. సింగరేణి కార్మికుల కష్టాన్ని టెండర్ల పేరుతో దండుకుంటామంటే చూస్తూ ఊరుకోమన్నారు. ఆంధ్రా నేతలతో కుమ్మక్కైన కాంగ్రెస్‌ నేతలు రాష్ట్ర వనరుల దోపిడీకి సహకరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పారదర్శకత అని చెప్పే డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఎంతమందికి సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారో చెప్పాలని హరీశ్‌ రావు డిమాండ్ చేశారు. శ్రీరాంపూర్‌ టెండర్‌ ఎందుకు రద్దు చేయట్లేదని అన్నారు. పారదర్శకత, నిజాయితీ ఉంటే సైట్‌ విజిట్‌ పెట్టిన అన్ని టెండర్లు రద్దు చేయాలన్నారు.

