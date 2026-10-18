'రెగ్యులర్ బస్సులకు 'స్పెషల్' బోర్డులు - భార్యకు ఫ్రీ, భర్తకు డబుల్ ఛార్జీలు'
Harish On RTC Ticket Price Hike : పండుగ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ టికెట్ ధరలు పెంచి ప్రజలకు పండుగను దూరం చేస్తున్నారని ప్రభుత్వంపై హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. ఎక్స్ వేదికగా పలు విమర్శలు చేశారు.
Published : October 18, 2026 at 12:33 PM IST
Harish On RTC Ticket Price Hike : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ టికెట్ ధరలు పెంచి ప్రజలకు పండుగ సంబురం లేకుండా చేస్తున్న దుర్మార్గ ప్రభుత్వం రేవంత్ సర్కారేనని మాజీ మంత్రి, సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. రెగ్యులర్ బస్సులు తగ్గించి, స్పెషల్ బస్సుల పేరుతో ప్రయాణికుల జేబులకు చిల్లులు పెట్టడం దారుణమన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ప్రభుత్వానికి చురకలు అంటించారు.
అన్ని రూట్లలో టికెట్ ఛార్జీలు డబుల్
సాధారణంగా జేబీఎస్ నుంచి కరీంనగర్కు రూ.230గా ఉండే టికెట్ను ఏకంగా రూ.400కు పెంచారని హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. ఇదే తరహాలో మహబూబ్నగర్ నుంచి ఎంజీబీఎస్కు మొన్నటి వరకు రూ.220లు ఉంటే, ఇప్పుడు రూ.290కి పైగా వసూలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని రూట్లలో టికెట్ ఛార్జీలు డబుల్ చేసి జేబులు గుల్ల చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్య పెంచకుండా, రెగ్యులర్గా నడిచే బస్సులకే పండుగ స్పెషల్ బోర్డులు తగిలించి చేస్తున్న ఈ దోపిడీ ముమ్మాటికీ ప్రజాపీడనే అవుతుందని తెలిపారు. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అని చెప్పి పురుషుల నుంచి డబుల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారా? అని ప్రశ్నించారు.
పండుగలు వస్తే చాలు.. ఇష్టం ఉన్నట్లు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచి ప్రజలను బాదుడేనా @revanth_anumula ? బతుకమ్మ, దసరా పండుగ వేళ ప్రజలకు కానుకలు ఇవ్వాల్సింది పోయి.. టికెట్ ధరలను డబుల్ చేసి నిలువుదోపిడీ చేయడం సిగ్గుచేటు రెగ్యులర్ బస్సులు తగ్గించి, స్పెషల్ బస్సుల పేరుతో ప్రయాణికుల జేబులకు చిల్లులు పెట్టడం దుర్మార్గం. జెబిఎస్ నుంచి కరీంనగర్కు రూ. 230 ఉండే టికెట్ను ఏకంగా రూ.400కు పెంచారు. మహబూబ్నగర్ నుంచి ఎంజీబీఎస్కు మొన్నటివరకు రూ.220 ఉండగా.. ఇప్పుడు రూ.290 పైగా వసూలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని రూట్లలో టికెట్ ఛార్జీలు డబుల్ చేసి, జేబులు గుల్ల చేసి, ప్రజలకు పండుగ సంబురం లేకుండా చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్య పెంచకుండా, రెగ్యులర్ గా నడిచే బస్సులకే పండుగ స్పెషల్ బోర్డులు తగిలించి చేస్తున్న ఈ దోపిడీ ముమ్మాటికీ ప్రజాపీడనే అవుతుంది. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అని చెప్పి.. పురుషుల నుంచి డబుల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారా? భార్యకు ఫ్రీ టికెట్.. భర్తకు డబుల్ టికెట్ వసూలు చేస్తే, మహిళలకు రాయితీ ఇచ్చినట్టా? లేక ఆ భారాన్ని తిరిగి అదే కుటుంబంపై మోపినట్టా? ఒక చేత్తో ఉచిత ప్రయాణం.. మరో చేత్తో డబుల్ దోపిడీ. ఇదేనా మీ ప్రజాపాలన? ఇప్పటికే మూడేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఆర్టీసీ టికెట్ ఛార్జీలను 5 సార్లు పెంచారు. ఇప్పుడు పండుగల పేరుతో డబుల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తూ ప్రజల నడ్డి విరుస్తున్నారు. రేవంత్ ప్రభుత్వ తీరుతో పండుగలకు సొంతూళ్లకు వెళ్లాలంటేనే పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు భయపడే దుస్థితి ఏర్పడింది. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి, పండుగల పేరుతో పెంచిన అడ్డగోలు ఛార్జీలను తగ్గించాలి. రెగ్యులర్ బస్సులను యథావిధిగా నడిపి, పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలపై అదనపు భారం పడకుండా చూడాలని @BRSparty పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. @TelanganaCMO— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) October 18, 2026
ఆర్టీసీ ఛార్జీలను 5 సార్లు పెంచారు
భార్యకు ఫ్రీ టికెట్, భర్తకు డబుల్ టికెట్ వసూలు చేస్తే మహిళలకు రాయితీ ఇచ్చినట్టా? లేక ఆ భారాన్ని తిరిగి అదే కుటుంబంపై మోపినట్టా అని నిలదీశారు. ఇప్పటికే మూడేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఆర్టీసీ టికెట్ ఛార్జీలను 5 సార్లు పెంచారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు పండుగల పేరుతో డబుల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తూ ప్రజల నడ్డి విరుస్తున్నారని ఆక్షేపించారు.
పండుగలకు సొంతూళ్లకు వెళ్లాలంటే భయపడే దుస్థితి
రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ తీరుతో పండుగలకు సొంతూళ్లకు వెళ్లాలంటేనే పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు భయపడే దుస్థితి ఏర్పడిందని హరీశ్రావు పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి, పండుగల పేరుతో పెంచిన అడ్డగోలు ఛార్జీలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. రెగ్యులర్ బస్సులను యథావిధిగా నడిపి, పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలపై అదనపు భారం పడకుండా చూడాలని బీఆర్ఎస్ పక్షాన కోరారు.
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