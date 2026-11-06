'కరెంటు అస్తలేదు - సాగునీరు అందుతలేదు' - హరీశ్రావు ఎదుట రైతన్నల కంటతడి
Harish Rao Inspected Withered Crops in Narsapur : కాంగ్రెస్ పాలనలో కరెంటు రాక, సాగునీరు అందక చేతికొచ్చిన వరి పంటలు కళ్లముందే ఎండిపోయాయని రైతన్నలు హరీశ్ రావు ఎదుట వాపోయారు.
Published : November 6, 2026 at 2:07 PM IST
మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ పర్యటనలో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు, ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఎదుట అడుగడుగునా రైతులు కన్నీరు పెట్టారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో కరెంటు రాక, సాగునీరు అందక చేతికొచ్చిన వరి పంటలు కళ్లముందే ఎండిపోయాయని హరీశ్ రావు ఎదుట వాపోయారు. సకాలంలో కరెంటు అందక తన 7 ఎకరాల వరి పంట పూర్తిగా ఎండిపోయిందని కుమార్ అనే రైతు కంటతడి పెట్టుకున్నారు. గతంలో కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు 24 గంటల నాణ్యమైన కరెంటుతో రెండు పంటలు పండించుకున్నామని, ఇప్పుడు కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎప్పుడు పోతుందో తెలియని దుస్థితి నెలకొందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఒక్కరికి కూడా రుణమాఫీ కాలేదు
వందలాది ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోయి రైతులు అప్పుల పాలవుతున్నా, కనీసం ఒక్క కాంగ్రెస్ నాయకుడు కూడా ఇటువైపు కన్నెత్తి చూడలేదని, ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతుబంధు పూర్తిగా ఎగ్గొట్టారని, కేవలం ఒక్క ఎకరానికే వేసి రేవంత్ సర్కార్ చేతులు దులుపుకుందని రైతులు హరీశ్ రావు వద్ద మొరపెట్టుకున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన రైతు రుణమాఫీ అంతా బోగస్ అని, గ్రామంలో పది మందిలో కనీసం ఒక్కరికి కూడా రుణమాఫీ కాలేదని రైతులు వాపోయారు.
రైతులకు భరోసానిచ్చిన హరీశ్రావు
కాంగ్రెస్ మాటలు నమ్మి మోసపోయామని, మళ్లీ 100 శాతం కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే వస్తుందని, అప్పుడే తమ కష్టాలు తీరుతాయని హరీశ్ రావు ఎదుట రైతన్నలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో రైతన్నలు అధైర్యపడవద్దని, ఈ రెండేళ్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మెడలు వంచి రైతుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హరీశ్రావు రైతులకు భరోసానిచ్చారు.
ఎవరూ అధైర్యపడకండి. ఈ రెండేళ్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మెడలు వంచి రైతుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం. మార్పు అంటే కేసీఆర్ ఇచ్చిన 24 గంటల కరెంటును, రైతు బంధును బంద్ పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పచ్చని పొలాలను ఎండబెట్టింది. ఎండిన ప్రతి ఎకరానికి ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం ఇచ్చే వరకు పెండింగ్ రైతుబంధు, పూర్తిస్థాయి రుణమాఫీ చేసే వరకు కాంగ్రెస్ సర్కార్ను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు'' - హరీశ్ రావు, మాజీ మంత్రి
మార్పు అంటే కేసీఆర్ ఇచ్చిన 24 గంటల కరెంటును, రైతుబంధును బంద్ పెట్టి పచ్చని పొలాలను ఎండబెట్టడమేనా అంటూ రేవంత్ ప్రభుత్వంపై హరీశ్ రావు ధ్వజమెత్తారు. ఎండిన ప్రతి ఎకరానికి ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం ఇచ్చే వరకు పెండింగ్ రైతుబంధు, పూర్తిస్థాయి రుణమాఫీ చేసే వరకు కాంగ్రెస్ సర్కార్ను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు.
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