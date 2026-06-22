కాపులను పవన్ నుంచి దూరం చేయలేరు: ప్రభుత్వ విప్ బొలిశెట్టి
వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై మండిపడిన ప్రభుత్వ విప్ బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ - వైఎస్సార్సీపీ కాపునేతల సమావేశంలో ఆరోపణలను తప్పుబట్టిన బొలిశెట్టి - తప్పులు చేసినందుకే జగన్కు 11 సీట్లు వచ్చాయని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 6:12 PM IST
MLA Bolisetty Srinivas Fire On YSRCP Leaders due to Kapu Politics : డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ అన్ని కులాలనూ గౌరవిస్తారని, ఆయన్ను కాపులకు దూరం చేయాలని చూడటం సరికాదని జనసేన ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ అన్నారు. కోనసీమ జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ కాపు నేతలు సమావేశం నిర్వహించి ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు చేయటం సరికాదన్నారు. నాడు అధికారంలో ఉండగా తప్పులు చేసినందుకే వైఎస్సార్సీపీకి 11 సీట్లు ఇచ్చారని బొలిశెట్టి ఎద్దేవా చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీతో పాటు జగన్ కాపులకు తీరని ద్రోహం చేశారని, దీనిపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమని బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ అన్నారు. సింపథీని రెచ్చగొట్టి జైలుకు వెళ్తే ఎమ్మెల్యే అవుతారని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు భావిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు ఫాతిమా రాణి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పాల్గొన్న బొలిశెట్టి, పేద పిల్లలకు సైకిళ్లు పంపిణీ చేశారు.
అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కాపులకు ఎలా ద్రోహం చేశారో ప్రజలందరికీ తెలుసని ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ విమర్శించారు. కాపులను పవన్ కల్యాణ్కు దూరం చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చూస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తలకిందులైనా కాపులను పవన్ కల్యాణ్ నుంచి దూరం చేయలేరన్నారు.
హత్యా రాజకీయాలు అందరికీ తెలుసు : పవన్ కల్యాణ్ ఎక్కడ రౌడీయిజం చేశారో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చూపించాలని బొలిశెట్టి నిలదీశారు. గంగమ్మ జాతర, రప్పారప్పా అంటూ జగనే రౌడీయిజం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. గొడ్డలి పార్టీ నేతలు చేసిన హత్యా రాజకీయాలు అందరికీ తెలుసన్న ఆయన, ప్రజలంతా తిరస్కరించిన నేత వైఎస్ జగన్ అని అన్నారు. తప్పులు చేసినందునే ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీకి 11 సీట్లు ఇచ్చారని, ఇలాగే చేస్తే అవీ రావన్నారు.
నిందితుడు ఎవరైనా శిక్ష తప్పదు : పవన్ కల్యాణ్ అన్ని కులాలను గౌరవిస్తారన్నారు. తప్పు చేసిన వారు ఏ కులానికి చెందినవారైనా శిక్ష తప్పదని హెచ్చరించారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో నిందితుడు ఎవరైనా సరే తప్పు చేస్తే శిక్ష తప్పదన్నారు. నిందితుడు క్రిమినలా? కాదా? అనేదే ప్రభుత్వం చూస్తుంది తప్ప కులాన్ని చూడదన్నారు. సాయి కృష్ణ అదృశ్యం కేసులో ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుని సిట్ వేసి విచారణ చేస్తోందన్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అధికారులను సస్పెండ్ చేసినట్లు బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. తప్పుడు ఆరోపనలు చేయడాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆపాలన్నారు.
"జనసేన పార్టీకి కాపులను దూరం చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నిన్న కోనసీమ జిల్లాలో సమావేశం పెట్టారు. పవన్ కల్యాణ్ ఎప్పుడూ అన్ని కులాలను గౌరవించాలని చెబుతుంటారు. ఆయన్ను కాపులకు దూరం చేయాలని చూడటం సరికాదు. కానీ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మాత్రం కుల రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. కాపులను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు, హింసిస్తున్నారు అంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. నాడు అధికారంలో ఉండగా, తప్పులు చేసినందుకే వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజలు 11 సీట్లు ఇచ్చాయి. ఇలాగే చేస్తే అవీ కూడా రావు." - బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, ప్రభుత్వ విప్
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