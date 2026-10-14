ఆ జిల్లాలో అతివలకు అగ్రస్థానం - తొలిసారి పరిషత్తుకు ఎన్నిక
Zilla Parishad Post : అనకాపల్లి జిల్లా పరిషత్తు పదవిని ప్రభుత్వం బీసీ మహిళకు కేటాయించింది. జిల్లాలోని నర్సీపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవి బీసీ మహిళలకు, ఎలమంచిలి స్థానం జనరల్ మహిళలకు రిజర్వు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:25 PM IST
Anakapalle Zilla Parishad Post to BC Woman : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్లకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 28 జడ్పీ ఛైర్మన్లకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు అయ్యాయి. ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ మైలవరపు తేజ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. దీంతో జిల్లా పరిషత్తు ఛైర్మన్ పదవి రిజర్వేషన్పై ఉత్కంఠకు తెరపడింది.
పోలవరం ఎస్టీ మహిళకు, అల్లూరి, మన్యం జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానం ఎస్టీ జనరల్కు ఖరారు చేశారు. అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జడ్పీ ఛైర్మన్ బీసీ మహళకు, విశాఖ, అనంతపురం, కర్నూలు జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాలు బీసీ జనరల్కు కేటాయించారు. కృష్ణా, పల్నాడు, తూర్పుగోదావరి, బాపట్ల, చిత్తూరు, కాకినాడ, ఏలూరు జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాలు జనరల్ మహిళకు ఖరారు చేశారు. కడప, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, పశ్చిమ గోదావరి, సత్యసాయి, నంద్యాల జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాల రిజర్వేషన్లు జనరల్ కేటాయిస్తు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
జిల్లా పరిషత్తు పీఠం బీసీ మహిళలకే : అనకాపల్లి జిల్లా పరిషత్తు పదవిని ప్రభుత్వం బీసీ మహిళకు కేటాయించింది. జిల్లాలోని నర్సీపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవి బీసీ మహిళలకు, ఎలమంచిలి స్థానం జనరల్ మహిళలకు రిజర్వు చేశారు. ఇప్పుడు జిల్లా పరిషత్తు పీఠం బీసీ మహిళలకే కేటాయించడంతో జిల్లాలో అతివలకు అగ్రస్థానం దక్కింది. ఉమ్మడి జిల్లాపరిషత్తు విభజన అనంతరం గత నెల 25న అనకాపల్లి జడ్పీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. తొలిసారిగా జిల్లా పరిషత్తుకు ఎన్నిక జరగనుంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 24 మండలాలతో అతిపెద్ద జడ్పీగా రూపుదిద్దుకోవడంతో అందరి దృష్టి అనకాపల్లిపైనే ఉంది. ఇక్కడ పోటీలో ఎవరిని నిలపాలనే దానిపై రాజకీయ పార్టీల్లో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నుంచి ముఖ్య నాయకులు అధ్యక్ష స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
జడ్పీలో స్థానాలు ఇలా..
|రెవెన్యూ డివిజన్లు
|3
|ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలు
|24
|ఎంపీటీసీ స్థానాలు
|427
|ఓటర్లు
|12,35,091
|పురుషులు
|6,03,287
|మహిళలు
|6,31,787
|ఇతరులు
|17
|పోలింగ్ కేంద్రాలు
|1530
వార్డుల వారీగా రిజర్వేషన్లు : మరోవైపు మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థ (జీవీఎంసీ) ఎన్నికలకు వార్డుల వారీగా రిజర్వేషన్లను కలెక్టర్, ఎన్నికల అధికారి ఎం.అభిషిక్త్ కిశోర్ ఖరారు చేశారు. సోమవారం రాత్రి జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్గార్గ్, ఎన్నికల విభాగం అధికారులు ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించగా మంగళవారం రాత్రి ఆమోదం లభించింది.
ఎవరికి ఎన్నంటే..
- ఎస్టీ జనరల్ :1
- ఎస్సీ జనరల్ :5
- ఎస్సీ మహిళలు : 5
- బీసీ జనరల్ : 25
- బీసీ మహిళలు: 24
- మహిళలు (జనరల్) : 31
- అన్ రిజర్వ్డ్ వార్డులు : 29
స్థానిక ఎన్నికల రిజర్వేషన్లపై మార్గదర్శకాలు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జడ్పీ ఛైర్మన్లు, సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల స్థానాలకు రిజర్వేషన్లు ఏవిధంగా ఖరారు చేయాలో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్శాఖ కొత్త మార్గదర్శకాలు సోమవారం రాత్రి జారీ చేసింది. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు, డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫార్సుల నేపథ్యంలో కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. సీఆర్డీఏ, ఇతర పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో విలీనమైన గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
మార్గదర్శకాలివి:
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్లు 50% మించొద్దు.
- రిజర్వేషన్ల కేటాయింపులో మొదట ఎస్టీ, తర్వాత ఎస్సీ, ఆపై బీసీ కేటగిరీల క్రమంలో పూర్తిచేయాలి.
- ప్రతి కేటగిరీలోనూ 50% స్థానాలు మహిళలకు కేటాయించాలి.
- 100% ఎస్టీ జనాభా గల గిరిజన తండాలు, గూడేలలో అన్ని వార్డులు, సర్పంచుల పదవులు పూర్తిగా ఎస్టీలకు రిజర్వు చేయాలి.
- 2021 ఎన్నికల తర్వాత భౌగోళిక పరిధి 50% పెరిగిన మండల, జిల్లా పరిషత్తుల పరిధిలో రిజర్వేషన్లు కొత్తగా లెక్కించాలి.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - కూటమిలో కొలిక్కిరాని సీట్ల పంచాయితీ
ఏపీలో స్థానిక సమరం - మేయర్, మున్సిపల్ స్థానాల రిజర్వేషన్లు ఖరారు