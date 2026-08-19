ఎమ్మెల్సీలుగా వర్ల రామయ్య, రమాదేవి - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన గవర్నర్
గవర్నర్ కోటా కింద ఎమ్మెల్సీలుగా వర్ల రామయ్య, రమాదేవి - ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ - నూతన ఎమ్మెల్సీగా వర్ల రామయ్య ప్రమాణ స్వీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 1:48 PM IST
GO on New MLCs Appointment : రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న గవర్నర్ కోటా శాసనమండలి (ఎమ్మెల్సీ) స్థానాల భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తయింది. కూటమి ప్రభుత్వం సిఫార్సు చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత, పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు వర్ల రామయ్య, బీసీ మహిళా నేత దళవాయి రమాదేవిలను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. నూతన ఎమ్మెల్సీగా వర్ల రామయ్యతో మండలి ఛైర్మన్ కొయ్యే మోషేనురాజు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో నియమితులైన ఇద్దరు సభ్యుల పదవీకాలం ముగియడంతో ఈ ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి. మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశంలో వీరిద్దరి పేర్లను ఖరారు చేసి, ఆమోదం కోసం రాజ్భవన్కు పంపారు. సామాజిక సమీకరణాలు, పార్టీకి చేసిన సుదీర్ఘ సేవలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని అధిష్ఠానం ఈ ఎంపిక చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
26 ఏళ్ల పాటు సేవలు: ఎమ్మెల్సీగా 1974లో ఎస్సైగా పోలీస్శాఖలో వర్ల రామయ్య చేరారు. 1987లో సీఐగా పదోన్నతి పొందారు. 26 ఏళ్ల పాటు సేవలు అందించారు. ప్రధానమంత్రి పోలీసు పతకం, ఏపీ పోలీసు ఉత్తమ సేవా పతకం, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ మహోన్నత సేవా పతకాలు సాధించారు. 10 ఏళ్ల పాటు సర్వీసు ఉండగానే పదవీ విరమణ చేశారు. దళిత్ జ్యోతి, దళిత్ విద్యాదానం కార్యక్రమాల ద్వారా దళితుల అభ్యున్నతికి కృషి చేశారు.
2001 జులైలో టీడీపీలో చేరిన ఆయన ఎస్సీ సెల్ ప్రధానకార్యదర్శి నుంచి పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి వరకు వివిధ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2009 ఎన్నికల్లో తిరుపతి లోక్సభకు, 2014 ఎన్నికల్లో పామర్రు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. 2014 నుంచి 19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో గృహ నిర్మాణ సంస్థ ఛైర్మన్గా, అనంతరం ఆర్టీసీ ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జి నుంచి ఎమ్మెల్సీ వరకు: టీడీపీ పిలుపు మేరకు వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో పాటు 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థి విజయానికి దళవాయి రమాదేవి ఎంతగానో కృషి చేశారు. అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ వేధింపులు, ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటూ అనంతపురం నగరపాలక సంస్థకు 2021లో జరిగిన ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. 37 ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. గతంలో పార్టీ యూనిట్ ఇన్ఛార్జి, అంగన్వాడీ విభాగ సాధికారిక కన్వీనర్గానూ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రమాదేవి భర్త వెంకటనారాయణ 25 ఏళ్లుగా టీడీపీలో క్రియాశీలకంగా పని చేయడంతో పాటు బీసీ సెల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా వ్యవహరించారు.
గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా వర్ల రామయ్య, దళవాయి రమాదేవి ఖరారు
గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా ఆ ఇద్దరు - త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటన