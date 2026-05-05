పొలిటికల్ గేమ్ ఛేంజర్ "ఫ్రీ బస్"! - కేరళ, తమిళనాడుల్లోనూ విజయఢంకా!
ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం - హామీ ఇచ్చిన విజయ్, యూడీఎఫ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 12:33 PM IST
FREE BUS Scheme : "మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం" హామీ రాజకీయ పార్టీలకు ఓట్లు రాల్చే మంత్రదండంలా మారిందా? మొన్న కర్ణాటక, నిన్న తెలంగాణ, ఏపీ, నేడు తమిళనాడు, కేరళలో ఈ హామీ ఇచ్చిన పార్టీలు అధికార పీఠం కైవసం చేసుకోవడం యాదృచ్ఛికమా? లేక అదే నిజమా?. "ఉచిత బస్సు" హామీ ఎన్నికల్లో గెలుపు, ఓటములను నిర్ణయించే గేమ్ ఛేంజర్లా మారిందంటున్నారు రాజకీయ పండితులు.
మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం హామీని ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పాలిత కర్ణాటక, తెలంగాణ సహా ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. కర్ణాటకలో శక్తి పేరిట, తెలంగాణలో మహాలక్ష్మిగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్త్రీ శక్తిగా వివిధ పేర్లతో ఈ పథకం అమలవుతోంది. నిత్యం లక్షలాదిగా విద్యార్థినులు, మహిళలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు.
తమిళనాడులో 'వెట్రి పయనం'
తమిళనాడులో 108 అసెంబ్లీ స్థానాలు దక్కించుకున్న "తమిళగ వెట్రి కళగం" (TVK) పార్టీ అధినేత విజయ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా 'వెట్రి పయనం'(విజయ ప్రయాణం) హామీ ఇచ్చారు. తాజాగా టీవీకే అధికారంలోకి రానున్న నేపథ్యంలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలు చేస్తారని ఆ పార్టీ నేతలు పేర్కొంటున్నారు. కాగా, గత డీఎంకే ప్రభుత్వం సిటీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అమలు చేసింది. ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయడమే తరువాయి.
కేరళలో 'ఇందిరా గ్యారెంటీ'
కేరళలో ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్) సైతం ఉచిత బస్సు ప్రయాణం హామీ ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఎన్నికల ప్రచారంలో స్వయంగా ప్రకటించారు. కేఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలందరికీ 'ఇందిరా గ్యారెంటీ' పేరుతో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పిస్తామని చెప్పారు. తాజా ఫలితాల్లో యూడీఎఫ్ కూటమి 102సీట్ల భారీ మెజార్టీ దక్కించుకోవడం గమనార్హం.
ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు?
- కర్ణాటకలో 2023 జూన్ 11 నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అధికారికంగా అమలులోకి వచ్చింది. కేఎస్ ఆర్టీసీ, బీఎంటీసీ, ఎన్ డబ్ల్యూకేఆర్టీసీ, కేకేఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే వీలు కల్పించారు.
- తెలంగాణలో 2023 డిసెంబర్ 9 నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలు చేస్తున్నారు. పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2025 ఆగస్టు 15న మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించగా పల్లె వెలుగు, ఆల్ట్రా పల్లెవెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో నిత్యం లక్షలాదిగా విద్యార్థినులు, మహిళలు ప్రయాణిస్తున్నారు. పథకం ప్రారంభించిన తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ 60శాతం నుంచి 92 శాతానికి పెరిగింది. రోజూ 24 లక్షల 38 వేల మంది మహిళలు ఉచితంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. రోజువారీ వ్యవసాయ కూలీలు, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే మహిళలు, ఉద్యోగం, ఉపాధి, విద్య, వైద్యం కోసం పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే మహిళలు, విద్యార్థినులకు ఈ పథకం వరంలా మారింది.
- తమిళనాడులో 2021నుంచి సిటీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం అమల్లో ఉంది.
