కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవన్రెడ్డి రాజీనామా- నిస్వార్థంగా పని చేసినా సరైన గౌరవం దక్కలేదని ఆవేదన
కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల సమక్షంలో లేఖ విడుదల చేసిన జీవన్రెడ్డి - ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు లేఖ పంపిన జీవన్రెడ్డి - జగిత్యాలలో కార్యకర్తల భేటీలో రాజీనామా చేసిన జీవన్రెడ్డి
Published : March 25, 2026 at 1:39 PM IST
Jeevan Reddy Resigns Congress Party : జగిత్యాల రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. 42 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ బంధానికి జీవన్రెడ్డి గుడ్బై చెప్పారు. ఈ మేరకు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు రాజీనామా లేఖను పంపించారు. జగిత్యాలలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కార్యక్తలను ఉద్దేశిస్తూ భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. అనంతరం రాజీనామా లేఖను విడుదల చేశారు. 42 ఏళ్ల పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నిస్వార్థంగా పనిచేసినా సరైన గౌరవం దక్కలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.