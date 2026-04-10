ETV Bharat / politics

అన్నా.. మీతో కలిసి పనిచేయమని దేవుడే పంపించాడు - కేసీఆర్​తో భేటీలో జీవన్​రెడ్డి

ఎర్రవల్లిలోని ఫామ్‌హౌస్‌లో కేసీఆర్‌ను కలిసిన జీవన్‌రెడ్డి - కేసీఆర్ కలిసినప్పుడు భావోద్వేగానికి గురైన జీవన్‌రెడ్డి - ఇన్నాళ్లకైనా కేసీఆర్‌ కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉందని వెల్లడి

Jeevan Reddy Met BRS Chief KCR
Jeevan Reddy Met BRS Chief KCR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 3:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jeevan Reddy Met BRS Chief KCR : బీఆర్ఎస్​ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్​తో మాజీ మంత్రి జీవన్​రెడ్డి మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఎర్రవల్లి నివాసం వేదికగా ఈ భేటీ జరిగింది. ఇటీవలే కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడిన ఆయన బీఆర్ఎస్​ పార్టీలో చేరుతున్నట్లుగా నిన్న ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ప్రకటన తర్వాత తొలిసారిగా కేసీఆర్‌తో భేటీ అయ్యారు.

సమావేశంలో జీవన్ రెడ్డి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కార్యక్రమంలో జీవన్​ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు కేటీఆర్​, ప్రశాంత్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. భేటీ సందర్భంగా భవిష్యత్​ కార్యచరణతో పాటు పలు రాజకీయ అంశాలు చర్చకు వచ్చినట్లుగా తెలిసింది.

'తెలంగాణకు నష్టం జరుగుతున్న సమయంలో మీతో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరమున్నదని, మీతో కలిసి పనిచేయమని దేవుడే నన్ను మీదగ్గరికి పంపించిండు అన్నా. చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఇన్నాళ్లకైనా మీతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉంది' - జీవన్ రెడ్డి, సీనియర్ నేత

జీవన్​రెడ్డిని ఆహ్వానించిన కేసీఆర్ : కాగా జీవన్ రెడ్డిని అనునయిస్తూ, అప్యాయంగా దగ్గరికి తీసుకున్న కేసీఆర్, శాలువాతో సన్మానించి పుష్పగుచ్ఛం ఇచ్చి ఆహ్వానించారు. భేటీ సందర్భంగా కేసీఆర్​, జీవన్​రెడ్డి మధ్య పలు రాజకీయ అంశాలు చర్చకు వచ్చినట్లుగా సమాచారం. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రులు, కొప్పుల ఈశ్వర్, గంగుల కమలాకర్, ప్రశాంత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ ఎల్.రమణ, ఎమ్మెల్యే డా. కె.సంజయ్, మాజీ ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కె. విద్యాసాగర్ రావు, పార్టీ నేతలు గ్యాదరి బాలమల్లు, మారెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రాగిడి లక్ష్మారెడ్డి తదితరులున్నారు.

TAGGED:

JEEVAN REDDY MEETS KCR
JEEVAN REDDY MET KCR AT ERRAVALLI
కేసీఆర్​ను కలిసిన జీవన్​రెడ్డి
JEEVAN REDDY MET KCR AT ERRAVALLI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.