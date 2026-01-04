ETV Bharat / politics

'అసెంబ్లీలో ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్‌ పిట్ట కథలు చెప్పారు - తెలంగాణ నీటి హక్కులు కాపాడిందే కేసీఆర్'

తెలంగాణను ఏపీలో కలిపి మరణ శాసనం రాసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ - పాలమూరుకు కాంగ్రెస్, టీడీపీ చేసిన ద్రోహాలను రేవంత్‌రెడ్డి కొనసాగిస్తున్నారు - తెలంగాణభవన్‌లో 'నదీ జలాలు-కాంగ్రెస్ ద్రోహాలు' పేరిట హరీశ్ రావు ప్రెజెంటేషన్

HARISH RAO PPT ON PALAMURU
FORMER MINISTER HARISH RAO (ETV)
Harish Rao Power Point Presentation On Krishna River Water Disputes : శనివారం అసెంబ్లీలో మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి కట్టుకథలు, రేవంత్‌ రెడ్డి పిట్టకథలు చెప్పారని మాజీ మంత్రి హరీశ్​ రావు విమర్శించారు. తెలంగాణకు ద్రోహం చేసిందే కాంగ్రెస్ అని, తెలంగాణ నీటి హక్కులను కాపాడింది కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమని నొక్కి చెప్పారు. పీపీటీ ఇచ్చేది రాజకీయాల కోసం కాదన్న ఆయన, ప్రజల కోసం సాక్ష్యాధారాలతో వివరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణ భవన్‌లో 'నదీ జలాలు-కాంగ్రెస్ ద్రోహాలు' పేరిట హరీశ్ రావు ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు.

హైదరాబాద్‌ సొంత రాష్ట్రంగా ఉండి ఉంటే ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యేవని, తెలంగాణను ఏపీలో కలిపి పాలమూరుకు కాంగ్రెస్ అన్యాయం చేసిందని హరీశ్​ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణలో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం 79 శాతం ఉంటే, మనకు ఇచ్చేది 15 శాతమేనని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతం 69 ఉంటే, మనకు వచ్చింది 34 శాతమే అన్నారు. విభజన చట్టంలో కూడా తెలంగాణకు కాంగ్రెస్ ద్రోహం చేసిందని ధ్వజమెత్తారు.

'అసెంబ్లీలో ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్‌ పిట్ట కథలు చెప్పారు - తెలంగాణ నీటి హక్కులు కాపాడిందే కేసీఆర్' (ETV)

రాష్ట్ర విభజనలో పాలమూరు, డిండి ప్రాజెక్టను చట్టంలో కల్పించకుండా నష్టం చేశారని హరీశ్​ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు నంబర్-1 విలన్ కాంగ్రెస్సేనని అన్నారు. రేవంత్‌ రెడ్డి వచ్చిన రెండేళ్లలోనే కృష్ణా ప్రాజెక్టులను కేఆర్‌ఎంబీకి అప్పగించి, గోదావరి-బనకచర్లకు రేవంత్‌రెడ్డి ఒప్పకున్నారని దుయ్యబట్టారు. కాళేశ్వరంపై కక్ష కట్టి, పాలమూరుపై పగపట్టారన్నారు. రెండు పిల్లర్లు కుంగితేనే కాళేశ్వరాన్ని పక్కన పెట్టారని ఆక్షేపించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు మరమ్మతులు ఎందుకు చేయడం లేదు? అని ప్రశ్నించారు.

ఏడున్నర రెట్లు ఎక్కువగా తెచ్చాం : పాలమూరుకు కాంగ్రెస్, టీడీపీ చేసిన ద్రోహాలను రేవంత్‌ రెడ్డి కొనసాగిస్తున్నారని హరీశ్​ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో కలవక ముందు తెలంగాణలో 16.03 లక్షల ఆయకట్టు ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం 48.74 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టును సాధించామని, 2004-14 మధ్య కాంగ్రెస్ 5.71 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టే సాధించిందని పేర్కొన్నారు. బీఆర్‌ఎస్ హయాంలో 17.24 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు తెచ్చినట్లు స్పష్టతనిచ్చారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టి ఎస్‌ఆర్‌ఎస్‌పీ స్టేజ్‌-2కు నీళ్లు అందించామన్న ఆయన, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన ఆయకట్టు కన్నా ఏడున్నర రెట్లు బీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం సాధించిందన్నారు. అసెంబ్లీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

"రాయలసీమ ఎత్తిపోతలను ఆపిందే తానేనని రేవంత్‌రెడ్డి చెప్పారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్‌ జీవో 05.05.2020న వచ్చింది. ప్రాజెక్టు జీవో రాకముందే అపెక్స్ కౌన్సిల్‌లో మేము ఫిర్యాదు చేశాం. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల వల్ల తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఆనాడే అభ్యంతరం చెప్పాం. పోతిరెడ్డిపాడు, రాయలసీమ ఎత్తిపోతలపై కేసీఆర్ గట్టి పోరాటం చేశారు. కేసీఆర్ ప్రయత్నాల వల్లే రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ఆగింది. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్‌ ఆపాలని ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఆనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం లేఖ రాసింది" -హరీశ్ రావు, మాజీమంత్రి

అపెక్స్​ కౌన్సిల్ కేసీఆర్ ఇచ్చిన లేఖలో మొదటి పేరా చదవకుండా రెండో పేరా చదువుతున్నారని హరీశ్​ రావు చెప్పారు. పాలమూరు, డిండి ఎత్తిపోత పథకాన్ని కొనసాగిస్తామని, గోదావరిలో మిగులు జలాలపై కూర్చొని మాట్లాడుకుందామని కేసీఆర్ చెప్పారన్నారు. టెలిమెట్రీ పెట్టాలని 2016లోనే అడిగారన్నారు. అపెక్స్ కౌన్సిల్‌ డాక్యుమెంట్‌లో కావాల్సింది మాత్రమే రేవంత్‌రెడ్డి చెప్తున్నారని పేర్కొన్నారు. 299 టీఎంసీలకు కేసీఆర్ ఒప్పకున్నారని రేవంత్‌రెడ్డి అబద్ధాలు చెప్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

అసెంబ్లీని తప్పుదోవ పట్టించారు : అసెంబ్లీ సాక్షిగా అబద్ధాలు మాట్లాడిన రేవంత్‌రెడ్డి నాలుక కోయాలని హరీశ్​ రావు ఘాటు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. శాసనసభను రేవంత్‌రెడ్డి తప్పుదోవ పట్టించారన్నారు. రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తామని ప్రమాణం చేసిన దేవుడినే మోసం చేసిన వ్యక్తి రేవంత్‌ రెడ్డి అని తెలిపారు. గోదావరి నదిలో నిజాం కాలంలో మనకు దక్కినది 252 టీఎంసీలే అన్నారు. 60 ఏళ్లు గోదావరి నదిలో 265.69 టీఎంసీలు సాధించారన్నారు. బీఆర్‌ఎస్ హయాంలో 383 టీఎంసీలు సాధించామని చెప్పారు. కాంగ్రెస్, టీడీపీ సాధించిన టీఎంసీల కన్నా ఎక్కువ సాధించినట్లు తెలిపారు. 811 టీఎంసీల్లో 299 టీఎంసీలే నికర జలాలని స్పష్టం చేశారు.

తెలంగాణలో కొత్త సాగునీటి ప్రాజెక్టు కట్టాలంటే చాలా అనుమతులు తీసుకోవాలన్నారు. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా కేసీఆర్ వాటిని అధిగమిస్తూ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేశారని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలోనే కృష్ణా జలాల్లో ఎక్కువ నీళ్లు వాడుకున్నట్లు హరీశ్​ రావు తెలిపారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై రాష్ట్ర ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించిన రేవంత్‌రెడ్డి రాజీనామా చేయాలని హరీశ్​ రావు డిమాండ్ చేశారు. తాను ఇలా మాట్లాడినందుకు తనపై దాడి చేయిస్తారని, అక్రమ కేసులు కూడా పెట్టిస్తారని, ఇవి కాకుండా అవసరమైతే హత్యాయత్నం కూడా చేయిస్తారని అన్నారు. అయినా తాను భయపడబోనని తేల్చి చెప్పారు. వరద బాధితులను పరామర్శించడానికి ఖమ్మం వెళ్తే రాళ్లదాడి చేయించారని ఆక్షేపించారు.

