మూసీలో చేసేది బ్యూటిఫికేషనా లూటిఫికేషనా ? : హరీశ్‌రావు

రేవంత్ సర్కార్‌ పేదల ఇళ్లపై బుల్డోజర్లతో యుద్ధం చేస్తోందని విమర్శించిన హరీశ్​ రావు - మూసీ ముసుగులో రియల్​ఎస్టేట్‌ దందా చేస్తున్నారని ధ్వజం - డీపీఆర్​ సిద్ధమైతే ప్రజల ముందుకు తేవాలని డిమాండ్

Harish Rao Comments On Musi Project
Harish Rao Comments On Musi Project (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 4:39 PM IST

Harish Rao Comments On Musi Project : రేవంత్ సర్కార్‌ పేదల ఇళ్లపై బుల్డోజర్లతో యుద్ధం చేస్తోందని మాజీ మంత్రి, బీఆర్​ఎస్​ నేత హరీశ్‌ రావు ఆరోపించారు. మూసీలో చేసేది బ్యూటిఫికేషనా, లూటిఫికేషనా చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. ప్రక్షాళన, సుందరీకరణ, పునరుజ్జీవం పేరుతో రోజుకో మాట చెబుతున్నారని ధ్వజమెత్తిన హరీశ్‌ రావు మూసీ ముసుగులో రియల్‌ ఎస్టేట్‌ దందా చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. మూసీ నది డీపీఆర్​ సిద్ధమైందా అని ప్రశ్నించిన హరీశ్‌ రావు సిద్ధమైతే ప్రజల ముందు పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. శాస్త్రీయ అధ్యయనం లేకుండా బఫర్‌జోన్‌ అంశంలో గందరగోళ ప్రకటనలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డబ్బులే లేవంటున్న ప్రభుత్వం కమీషన్ల కోసమే 1.50 లక్షల కోట్లతో మూసీ ప్రాజెక్టు చేపట్టిందని ఆరోపించారు.

సొమ్మే లేదంటూ లక్షల కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణ : కేవలం పేదల ఇళ్లు కూల్చే విషయంపైనే ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోందిని హరీశ్‌రావు ఆరోపించారు. ఖజానాలో డబ్బులు లేవంటున్న సర్కార్‌ రూ.1.50 లక్షల కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణ అంటోందని ఎద్దేవా చేశారు. ఓ వైపు రైతులకు పెట్టుబడి సాయం ఇచ్చేందుకు డబ్బులు లేవంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులకు రిటైర్‌మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఇచ్చేందుకు సొమ్ములేదని చెబుతున్నారని ఆరోపించారు. ఈ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలో రైతులు, పేదలు, మహిళలు, విద్యార్థులు లేరని అధికార పార్టీని విమర్శించారు.

మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు అయిపోగానే రైతుభరోసా వేస్తామన్నారు ఇప్పటివరకు ఈ విషయంపై ఊసేలేదని ప్రస్థావించారు. కమీషన్ల కోసమే భారీ అంచనా వ్యయంతో మూసీ ప్రాజెక్టు అంటున్నారని విమర్శించారు. మూసీ ప్రాజెక్టు కోసం ఇప్పుడు 10 వేల ఇళ్లు కూలగొడతామని ఆర్డర్‌ ఇచ్చారని వక్కాణించారు.

అధికార పార్టీపై ప్రశ్నల వర్షం : మూసీ ప్రాజెక్టుకు డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేస్తే ప్రజల ముందు పెట్టాలని హరీశ్​రావు కోరారు. కనీసం డీపీఆర్ లేకుండా పేదల ఇళ్లు కూల్చటానికే ఎందుకు సిద్ధమయ్యారని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు? డీపీఆర్‌ రూపొందించడానికి 18 నెలలు పడుతుందని 2 నెలల క్రితం చెప్పారని ప్రస్థావించారు. మూసీలో చేసేది బ్యూటిఫికేషనా లూటిఫికేషనా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. మూసీ నది బఫర్‌జోన్‌ విషయంలో గందరగోళం ప్రకటనలు చేస్తున్నారని నది వరదపై ఏమైనా అధ్యయనం చేశారా అని అధికార వర్గంపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

"కేవలం పేదల ఇళ్లు కూల్చే విషయంపైనే ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. డబ్బులు లేవంటున్న సర్కార్‌ రూ.1.50 లక్షల కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణ అంటోంది. రైతులకు పెట్టుబడి సాయం ఇచ్చేందుకు డబ్బులు లేవంటున్నారు. ఉద్యోగులకు రిటైర్‌మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఇచ్చేందుకు నగదు సరిపోదంటున్నారు. ఈ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలో రైతులు, పేదలు, మహిళలు, విద్యార్థులు లేరు. కమీషన్ల కోసమే భారీ అంచనా వ్యయంతో మూసీ ప్రాజెక్టు అంటున్నారు. మూసీలో చేసేది బ్యూటిఫికేషనా లూటిఫికేషనా ?" - హరీశ్‌రావు, మాజీ మంత్రి

కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరిని తప్పుపడుతూ లేఖ : మరో వైపు పార్టీ ఫిరాయింపుల విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుసరిస్తున్న వైఖరిని తప్పుపడుతూ రాహుల్ గాంధీకి హరీశ్ రావు లేఖ రాశారు. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేందుకు పోరాడుతున్నామని పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని బలోపేతం చేసి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను కాపాడుతామని 2024 ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పారని లేఖలో గుర్తు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా నీతి సూత్రాలు చెబుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నచోట ఎలా వ్యవహరిస్తుందో తెలంగాణలో చూస్తే స్పష్టంగా అర్థమవుతోందని ఆక్షేపించారు.

బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన దానం నాగేందర్ కాంగ్రెస్ బీఫామ్​పై లోక్​సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారన్న ఆయన ఇదేదో ఊహాజనితం కాదని, అధికారికంగా ప్రజలందరికీ తెలిసే జరిగిందని పేర్కొన్నారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన స్పీకర్‌ మాత్రం ఫిరాయింపులకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని అంటున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

మూసీ ప్రాజెక్టుపై హరీశ్​రావు
HARISH RAO COMMENTS ON MUSI
HARISH RAO ON MUSI PROJECT
HARISH RAO QUESTIONS TO GOVT
HARISH RAO COMMENTS ON MUSI PROJECT

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

