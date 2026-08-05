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సాగు, తాగునీటి ప్రయోజనాలు మొత్తం ఫణంగా పెట్టేలా ఏపీ కుట్ర : హరీశ్ రావు

ఈ నెల 18న జరగనున్న గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం - ఎజెండా వచ్చి వారం రోజులైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదని హరీశ్ రావు ఫైర్

HarishRao
HarishRao (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 3:19 PM IST

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Harish Rao Fire on CM Revanth Reddy : తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఈ నెల 18న జరగనున్న గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం ఏపీ ప్రయోజనాల కోసం జరుగుతున్నట్లుగా ఉందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అన్నారు. ఎజెండా వచ్చి వారం రోజులైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ సాగు, తాగునీటి ప్రయోజనాలు మొత్తం ఫణంగా పెట్టేలా ఏపీ కుట్ర చేస్తే సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు.

ఒక్క ప్రాజెక్టుకు అనుమతి తేలేదు : కాళేశ్వరం సహా ఏడు ప్రాజెక్టులకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అనుమతి తెస్తే వాటిని కూడా రద్దు చేయాలని ఏపీ ఎజెండాలో పెట్టిందని హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. ఇచ్చిన ప్రాజెక్టుల అనుమతులు రద్దు చేయాలని అడిగే ధైర్యం ఏపీకి ఎక్కడిదని ప్రశ్నించారు. మూడు సంవత్సరాలల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒక్క ప్రాజెక్టుకు అనుమతి తేలేదని విమర్శించారు. తెలంగాణ ప్రయోజనాలు కాపాడే బాధ్యత కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్​కు లేదా అని హరీశ్‌రావు ప్రశ్నించారు.

సాగు, తాగునీటి ప్రయోజనాలు మొత్తం ఫణంగా పెట్టేలా ఏపీ కుట్ర : హరీశ్ రావు (ETV Bharat)

TAGGED:

HARISHRAO
HARISH RAO ON CM CHANDRABABU NAIDU
GODAVARI RIVER MANAGEMENT BOARD
గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం
HARISH RAO FIRE ON CM REVANTH REDDY

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