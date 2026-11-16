రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటే బొకేతో స్వాగతం పలుకుతా : హరీశ్ రావు
Harish Rao on CM Revanth Reddy Siddipet Tour : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట పర్యటన నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్రంగా స్పందించారు. సిద్దిపేటపై వివక్ష ఎందుకని ప్రశ్నించారు.
Published : November 16, 2026 at 7:53 PM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట పర్యటనపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. సిద్దిపేటకు కేసీఆర్ ఇచ్చిన వెటర్నరీ కాలేజీని కొడంగల్కు రేవంత్ రెడ్డి తరలించుకుపోయాలని, దాదాపు ఒక వెయ్యి 70 కోట్ల నిధులు వివిధ అభివృద్ధి పనులు నిలిపివేశారని ఆరోపించారు. ఆ నిధులు తక్షణమే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. యంగ్ ఇండియా స్కూల్స్ను 87 నియోజకవర్గాలకు మంజూరు చేశారని, తమ పట్టణానికి ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని నిలదీశారు. సిద్దిపేట తెలంగాణలో లేదా తమపై వివక్ష ఎందుకని ప్రశ్నించారు. కొడంగల్ వెళ్లి రేవంత్ రెడ్డిని ఒడగొట్టినందుకు తనపై కక్ష ఉండాలి కానీ, ప్రజలు ఏం తప్పు చేశారన్నారు. తన పొడుగు, కేటీఆర్ గడ్డం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి చాలా వేదికలు ఉంటాయని ఎద్దేవా చేశారు.
"ఈ నెల 19న సిద్దిపేటకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నారు. సీఎంకు బహిరంగ లేఖ రాస్తున్నాను. సీఎం వస్తే ఈ ప్రాంతానికి ఏదో ఒక మేలు జరుగుతుంది అన్న ఆశ ఉంటుంది. కానీ రేవంత్ రెడ్డి వస్తే ఒక్క మేలు అయినా జరిగిందా?. మొదటి సారి పాత బస్టాండ్ వద్ద మీటింగ్లో 2024, మే 2న 15 ఆగస్టు నాటికి రైతు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పారు. ఇప్పటికీ మూడు 15 ఆగస్టులు పూర్తైనా అమలు కాలేదు. 20 వేల 14 వందల మందికి అయితే, 22 వేల మందికి రుణమాఫీ కాలేదు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని వేస్తే నేనే బొకే ఇచ్చి స్వాగతం పలుకుతా. రెండో సారి ఆయిల్ ఫామ్ ఫ్యాక్టరీకి మార్చి 22, 2026న వచ్చారు. 45 రోజుల్లో 9 వేల కోట్లు రైతులకు రైతుబంధు ఇస్తాం అన్నారు. రాష్ట్ర రైతులకు మాట ఇచ్చారు. రైతులకి రైతు బంధు జమ కాలేదు. ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట తప్పి ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఇక్కడికి వస్తావు. ప్రజలంటే ఏ మాత్రం గౌరవం ఉన్నా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకుని రా" - హరీశ్ రావు, మాజీ మంత్రి
25 లక్షల ఎకరాలలో పంట నష్టం
తమ్మిడిహెట్టి వద్ద నీళ్లు లేవని అప్పటి కేంద్ర మంత్రి ఉమాభారతి చెప్పిన విషయాన్ని అసెంబ్లీ వేదికగా చెప్పామన్న హరీశ్ రావు నీళ్లు లేని చోట మీరు ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదిస్తే తాము నీళ్లు ఉన్న చోట కట్టామని తెలిపారు. సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో హరీశ్ రావు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. మొబిలైజెషన్ అడ్వాన్స్లతో కాంట్రాక్టుల కోసం పని చేశారని, తాము మొబిలైజెషన్ రద్దు చేసి ప్రాజెక్ట్లు నిర్మించామని స్పష్టం చేశారు.
నాడు ఏడేళ్లు, నేడు మూడేళ్లు కాంగ్రెస్ కాలయాపన చేసిందని మాజీ మంత్రి విమర్శించారు. అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ మూడేళ్లలో ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కట్టారా? ఒక్క ఎకరాకైనా నీళ్లు ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ చేసిన తప్పులను బీఆర్ఎస్ సరిదిద్దిందని, బీఆర్ఎస్ నిర్మించిన ప్రాజెక్టులను సరిగ్గా వినియోగించుకొని ఉంటే కరువును తట్టుకునే శక్తి ఉందని తెలిపారు. మూడేళ్లలో కృష్ణా జలాలను ఎత్తడంలో కాంగ్రెస్ పూర్తిగా విఫలం అయిందని ఆరోపించారు. మీ తీరు దొంగే దొంగ అన్నట్టుగా ఉందని, ప్రజలు మిమ్మల్ని, మీ మాటలను చూసి నవ్వుకుంటున్నారని హరీశ్ రావు ఎద్దేవా చేశారు.