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సర్కార్ నడుపుతున్నవా - లేక సర్కస్ నడుపుతున్నవా రేవంత్ రెడ్డి? : హరీశ్ రావు

కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ తప్పును అధికారులపైకి నెట్టే ప్రయత్నం - 22ఏ నిషేధిత భూముల విషయంలో మంత్రి పొంగులేటి సారీ చెప్పి తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఎక్స్​లో మాజీమంత్రి హరీశ్​ రావు సూటీ ప్రశ్న

HARISH RAO SLAMS CM REVANTH REDDY
MLA HARISH RAO (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 7:38 PM IST

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Harish Rao slams CM Revanth Reddy : 'తెలంగాణలో సర్కార్ నడుపుతున్నవా లేక సర్కస్ నడుపుతున్నవా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్​ రావు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు. 'మీరు చేసే తప్పులకు ప్రభుత్వ అధికారులు బలి కావాలా? తప్పు మీరు చేస్తే శిక్ష వారు అనుభవించాలా?' అని మండిపడ్డారు. కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలను బంద్ చేయాలనే కుట్ర బయటపడటంతో ఆ తప్పును అధికారులపైకి నెట్టే ప్రయత్నం మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేశారని ఆరోపించారు. 22(a) నిషేధిత భూముల విషయంలో భూదందా వెలుగులోకి రావడంతో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి 'సారీ' అంటూ తప్పించుకుని, అధికారులపై నెపం నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల జీవితాలతో ముడి పడి ఉన్న అంశాల్లో సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసి సారీ చెప్పి తప్పించుకుంటే సరిపోదని పేర్కొన్నారు.

మీ నిర్లక్ష్యం, మీ ప్రభుత్వ వైఫల్యం : కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలు ఇక రావేమోనని పేదలు ఆందోళన చెందుతున్నారని హరీశ్​ వాపోయారు. 22(a) నిషేధిత భూముల వ్యవహారంతో ఎంతోమంది మానసిక వేదనకు గురయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యులైన అధికారులపై మీరు చర్యలు తీసుకోవడం కాదని, మీ నిర్లక్ష్యం, మీ ప్రభుత్వ వైఫల్యంపై ముందు చర్యలు తీసుకోవాలని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ అధికారులపై మీరు సీరియస్‌గా ఉండటం కాదు, తెలంగాణ ప్రజలు మీ ప్రభుత్వంపై సీరియస్‌గా ఉన్నారని అన్నారు. కర్రు కాల్చి వాత పెట్టేందుకు తగిన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారన్న హరీశ్​ రావు ఎన్ని సార్లు 'సారీ' చెప్పినా ప్రజలకు ఒరిగేది ఏమీ లేదని ఎద్దేవా చేశారు. కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ఆగకూడదని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిషేధిత జాబితా నుంచి నిజమైన భూ హక్కుదారుల భూములను తొలగించి, వారికి పూర్తి హక్కులు కల్పించాలని హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు.

22(a) నిషేధిత జాబితాలో లక్షలాది ఆస్తులు : అంతకు ముందు తెలంగాణ భవన్​లో మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడిన మాజీమంత్రి, బీఆర్ఎస్ శాసనసభా పక్ష ఉపనేత హరీశ్ రావు పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. కళ్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలపై ఈ ప్రభుత్వం మొదట్నుంచీ కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తుందని అన్నారు. 22(a) నిషేధిత జాబితాలో లక్షలాది ఆస్తులు పెట్టి ప్రభుత్వం గందరగోళానికి తెరతీసిందని, తమ ఆస్తులు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న విషయం కూడా చాలా మందికి తెలియదని అన్నారు. ఆ జాబితా నుంచి తొలగించాలంటే 30 శాతం కమీషన్​ అడుగుతున్నారని ఆరోపించారు. ఆ 30 శాతం ఎవరో అందరికీ తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు.

హంతకుడే సంతాప సభ పెట్టినట్లు ప్రభుత్వం పరిస్థితి ఉందన్న హరీశ్ రావు ఎవరి ఆదేశాలతో జాబితాలో ఆస్తులు పెట్టారో సమగ్ర విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అడ్డగోలు అవినీతి కోసమే ఇదంతా చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. తన దాకా వస్తే కానీ తెలియదు అన్న పరిస్థితి ఉందని ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి ఇల్లు కూడా నిషేధిత జాబితాలో ఉందని హరీశ్ రావు తెలిపారు. అందుకే ఇప్పుడు తొలగింపు అని హడావుడి చేస్తున్నారని, సీఎం పరిస్థితి అలా ఉంటే సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటని అడిగారు. నిషేధిత జాబితా నుంచి భూములను తొలగిస్తామని మేనిఫెస్టోలో చెప్పి ఉన్న వాటిని కూడా చేర్చారని ఆక్షేపించారు.

శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి : నిషేధిత భూముల గురించి సమాచార హక్కు చట్టం కింద తాను అడిగితే ఆర్నెళ్లుగా సమాధానం రాలేదని హరీశ్ రావు తెలిపారు. నిషేధిత జాబితాలో ఎన్ని ఆస్తులు, ఎందుకు పెట్టారో? ఎప్పటిలోగా తొలగిస్తారో? శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. జీఆర్ఎంబీ సమావేశం వాయిదా పడడం బీఆర్ఎస్ నైతిక విజయమన్న ఆయన తాము ప్రశ్నిస్తే గానీ ప్రభుత్వంలో చలనం లేదని చాలా సార్లు నిరూపితమైందని అన్నారు. గోదావరి బోర్డు సమావేశం ఎజెండా గురించి ఆగస్టు 5న అడిగితే మొదట తనను విమర్శించి, అవే అంశాలపై ఆరో తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీఆర్ఎంబీకి లేఖ రాసిందని వివరించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రశ్నించిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పు తెలుసుకుందని, కేంద్రం కూడా సమావేశాన్ని వాయిదా వేసిందని అన్నారు.

బీఆర్ఎస్ ప్రారంభించిన ప్రపంచంలోనే అద్భుత పథకమైన రైతుబీమా గొంతును రేవంత్ రెడ్డి నొక్కారని హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. వైఎస్ఆర్​ ప్రవేశ పెట్టిన మంచి పథకాలను కేసీఆర్ కొనసాగించారని, రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం కేసీఆర్ తెచ్చిన పథకాలు అమలు చేయడం లేదని విమర్శించారు. కొత్త బీమా పథకం వచ్చే వరకు రైతుబీమా ఎందుకు కొనసాగించలేదని ప్రశ్నించారు. కొత్త పథకంలో కుటుంబ యజమానికే బీమా వర్తిస్తుందని అలా అయితే 13 లక్షల మంది రైతులు బీమా పథకానికి దూరం అవుతారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్ పేరు ఉండవద్దన్న కుట్రతో మంచి పథకాలు ఆపివేస్తున్నారని ఆరోపించిన ఆయన రైతుబీమాను యధావిధిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు.

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HARISH RAO CRITICIZES CM REVANTH
SECTION 22A PROHIBITED LANDS
KALYANA LAKSHIMI
HARISH RAO SLAMS CM REVANTH REDDY
HARISH RAO SLAMS CM REVANTH REDDY

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