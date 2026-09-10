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కంటతడి పెట్టిన బొత్స - కార్యకర్తల భేటీలో భావోద్వేగం

సీనియర్ నేత, వైఎస్సార్సీపీ శాసన మండలి ప్రతిపక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణ కంటతడి పెట్టుకున్నారు. చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం గరివిడిలో నిర్వహించిన సమావేశంలో బొత్స భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

Botsa Satyanarayana Emotional in Vizianagaram
కార్యకర్తల సమావేశంలో కంటతడి పెట్టిన మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 4:53 PM IST

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Botsa Satyanarayana Emotional in Vizianagaram : సీనియర్ నేత, వైఎస్సార్సీపీ శాసన మండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ కంటతడి పెట్టుకున్నారు. ఇన్నాళ్లూ తన కుడి భుజంగా ఉన్న మేనల్లుడు చిన్న శ్రీను వైఎస్సార్సీపీని వీడి టీడీపీలో చేరడంతో బొత్స నిన్నటి నుంచి వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం గరివిడిలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో గురువారం మాజీ మంత్రి, శాసన మండలిలో పక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జడ్పీ ఛైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు (చిన్న శ్రీను) వైఎస్సార్సీపీని వీడి టీడీపీలోకి వెళ్లారు. ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ నాయకులు ఆవేదనకు గురయ్యారు.

కంటతడి పెట్టిన వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత - కార్యకర్తల భేటీలో బొత్స భావోద్వేగం (ETV Bharat)

చిన్న శ్రీనుతో ఉన్న అనుబంధాన్ని కార్యకర్తలు గుర్తు చేసుకుంటుండగా బొత్స భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఏడుపు ఆపుకోలేక ఒక్కసారిగా బోరుమన్నారు. పక్కనే ఉన్న కుమార్తె అనూష తండ్రిని ఊరుకోమంటూ ఓదార్చారు. సభలో భావోద్వేగ వాతావరణంతో కార్యకర్తలు కూడా కంటతడి పెట్టారు. పార్టీ కోసం కలిసి నడిచిన రోజుల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. మీరు బాధపడొద్దంటూ, మీకు మేమున్నామంటూ కార్యకర్తలు భరోసా ఇచ్చారు. జై బొత్స అంటూ నినాదాలు చేశారు.

టీడీపీలో చేరిన బొత్స మేనల్లుడు: స్థానిక ఎన్నికల ముందు ఉత్తరాంధ్రలో వైఎస్సార్సీపీకి బిగ్‌ షాక్‌ తగిలింది. బొత్స సత్యనారాయణ మేనల్లుడు, విజయనగరం జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు (చిన్ని శ్రీను) ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసి, ఇటీవల టీడీపీ పార్టీలో చేరారు. గత కొంతకాలంగా బొత్స సత్యనారాయణ, చిన్న శ్రీను కోల్డ్‌ వార్‌ జరుగుతోంది. పార్టీలో మేనల్లుడి ప్రాధాన్యం తగ్గించేలా బొత్స ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి.

తనకంటూ సొంత క్యాడర్‌ను ఏర్పాటు: ఈ నేపథ్యంలో చిన్న శ్రీను వైఎస్సార్సీపీని వీడారు. దీంతో ఆ పార్టీకి భారీ నష్టమని పలువురు నాయకులు చెబుతున్నారు. వివిధ నియోజకవర్గాల్లో చిన్న శ్రీను తనకంటూ సొంత క్యాడర్‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. గత జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో 34 మండలాల్లో వైఎస్సార్సీపీ గెలిచింది. జిల్లాలోని 400కు పైగా ఎంపీటీసీ స్థానాలు, 800కు పైగా పంచాయతీ సర్పంచి పదవులు కూడా ఆ పార్టీ దక్కించుకుంది. ఇవన్నీ చిన్న శ్రీను ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించడం ద్వారా వచ్చిన విజయాలే. స్థానిక ఎన్నికలు జరగనున్న కీలక తరుణంలో ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వం శ్రీను వైపే మొగ్గు చూపితే వైఎస్సార్సీపీకి భారీ నష్టమే.

ఉత్తరాంధ్రలో వైఎస్సార్సీపీకి బిగ్‌షాక్‌ - టీడీపీలో చేరిన బొత్స మేనల్లుడు

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CHINNA SRINU JOIN TDP
కంటతడి పెట్టిన మాజీ మంత్రి బొత్స
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