వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై ఇచ్చినంత దారుణ నివేదికను కాగ్ ఎప్పుడూ ఇవ్వలేదు: మంత్రి పయ్యావుల
రూ.9.74 లక్షల కోట్ల బకాయిలు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వారసత్వంగా ఇచ్చిందన్న మంత్రి పయ్యావుల - బెంగళూరు బృందం ఇచ్చే అసత్యాలు బుకాయించటం జగన్కే చెల్లుతుంది - అసత్యాలు మాట్లాడేవారు రాజకీయాల్లో ఉండటం దురదృష్టకరమన్న పయ్యావుల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 7:35 PM IST
Minister Payyavula Strong Counter to YS Jagan : వేలెత్తి చూపే ముందు జగన్ ముందు తన వైపే చూసుకోవాలని ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ సూచించారు. కాగ్ నివేదికలు కూడా జగన్ చేసిన ఆర్ధిక విధ్వంసాన్ని ఎత్తి చూపుతున్నాయన్నారు. పులివెందుల ఎమ్మెల్యే జగన్ ఆలస్యంగా అయినా అబద్దాలు ఎక్కువ, నిజాలు తక్కువ అంశాలతో ప్రెస్మీట్ పెట్టారని ఎద్దేవా చేశారు. తాను చేసిన ఆర్ధిక విధ్వంసాన్ని కూటమి ప్రభుత్వంపై నెట్టే యత్నం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాధితుల్ని నిందితుల్ని చేయటం జగన్ మార్క్ స్కూల్ అన్నారు.
బాబాయ్ హత్యలో ఇలానే సొంత చెల్లిని కూడా నిందితురాలిని చేయాలని చూశాడన్నారు. జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆర్ధిక విధ్వంసం జరిగినట్టు కాగ్ స్పష్టం చేసిందని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై ఇచ్చినంత దారుణ నివేదికను కాగ్ ఎన్నడూ ఇవ్వలేదన్నారు. నాడు 48 వేల కోట్ల రూపాయల ఎంట్రీలు బ్యాక్ ఎండ్లో సీఎప్ఎంఎస్లో ఎంట్రీ అయ్యాయని కాగ్ స్పష్టం చేసిందన్నారు. రూ.9.74 లక్షల కోట్ల బకాయిలు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వారసత్వంగా ఇచ్చిందని తెలిపారు.
జగన్ ప్రెస్మీట్లోనూ అవే అవాస్తవాలు : సాక్షి పత్రికలో వండి వార్చిన అవాస్తవాలను కాగ్ లెక్కలుగా చూపిస్తూ, మండలిలో బొత్సతో అసత్యాలు చెప్పించే యత్నం చేసి బొక్క బోర్లా పడ్డారని విమర్శించారు. అవే అవాస్తవాలను జగన్ ప్రెస్మీట్లో పునరావృతం చేసారని మంత్రి పయ్యావుల మండిపడ్డారు. బెంగుళూరు బృందం ఇచ్చే అసత్యాలు, అర్ధసత్యాలతో బుకాయించటం జగన్కే చెల్లిందన్నారు. నిసిగ్గుగా, నిర్లజ్జగా అబద్దాలు ఆడేవారు రాజకీయాల్లో ఉండటం దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించారు. నెట్ బారోయింగ్ని కూటమి ప్రభుత్వం ఎక్కడా అధిగమించలేదని స్పష్టం చేశారు.
కార్పోరేషన్లకు తప్పుడు ఫిర్యాదులు : రూ.1.05లక్షల కోట్ల అప్పు కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తే, రూ.3.50 లక్షల కోట్ల అప్పు చేశామని జగన్ చేసిన ఆరోపణ అవాస్తవమని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బ తీసేలా ఏపీ ప్రభుత్వానికి అప్పులు ఇవ్వొద్దని 100కు పైగా కార్పోరేషన్లకు తప్పుడు ఫిర్యాదులు చేశారని దుయ్యబట్టారు. పరిశ్రమలకు భూకేటాయింపులపై వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గురుమూర్తి ఇలానే కోర్టుకెక్కి చివాట్లు తినలేదా? అని ప్రశ్నించారు.
"జగన్ రాష్ట్రంపైనా, ప్రజలపైనా కక్ష కట్టారు. అధికారం పోయిందనే బాధతో కక్ష తీర్చుకుంటున్నారు. అప్పులు ఇచ్చేవారిని కూడా జగన్ బెదిరిస్తున్నారు. రుణాల విషయంలో ఉన్నతాధికారులను కూడా జగన్ బెదిరిస్తున్నారు. మీ పాలనలోని లోపాలను మీకే చెప్పాం. గతంలో చెప్పిన అబద్ధాలనే జగన్ మళ్లీ ప్రెస్మీట్లో చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆర్థిక విధ్వంసం జరిగిందని కాగ్ స్పష్టం చేసింది. వాళ్లు చేసిన ఆర్థిక విధ్వంసాన్ని మాపై నెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. నెట్ బారోయింగ్ను మా ప్రభుత్వం ఎక్కడా అధిగమించలేదు. మా ప్రభుత్వం రూ.1.05 లక్షల కోట్లు మాత్రమే అప్పు చేసింది. రూ.3.5 లక్షల కోట్లు అప్పు చేశామని జగన్ అబద్ధాలు చెబుతున్నారు. అప్పులు ఇవ్వవద్దని వందకుపైగా సంస్థలకు లేఖలు రాశారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బతీసేలా జగన్ వైఖరి ఉంది. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బతీసేలా మేం ఎప్పుడూ వ్యవహరించలేదు." - పయ్యావుల కేశవ్, ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి
రచ్చకెక్కి రాష్ట్రం పరువు తీయలేదు : జగన్ చేసిన ఆర్ధిక విధ్వంసంపై తాము గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేసి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడామే తప్ప రచ్చకెక్కి రాష్ట్రం పరువు తీయలేదని అన్నారు. నాడు రెండు నెలల్లోనే రూ.60 వేల కోట్లలో రూ.30 వేల కోట్లు డెఫిసిట్ చూపిన ఘటన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానిదని వెల్లడించారు. 3గంటల ప్రెస్మీట్ బదులు అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడి ఉంటే బాగుండేదని పయ్యావుల కేశవ్ సూచించారు.
కూటమి ప్రభుత్వం ఆర్థిక విధ్వంసానికి పాల్పడుతోంది: వైఎస్ జగన్
భూముల రీసర్వేపై చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారు: వైఎస్ జగన్