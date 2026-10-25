స్థానిక ఎన్నికల్లో కుటుంబ కథా చిత్రాలు - ఓటర్లు ఎవరికి పట్టం కట్టనున్నారు?
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కుటుంబ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. సాధారణంగా జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలకే పరిమితం అనుకునే కుటుంబ రాజకీయాలు, నేడు సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 10:19 AM IST
FAMILY MEMBERS CONTEST LOCAL POLLS IN AP : ఎన్నికలు వచ్చాయంటే రాజకీయ నాయకులు తమ కుటుంబ సభ్యులను పోటీలో నిలబెట్టి వారసత్వ రాజకీయాలకు తెరలేపడం చాలాచోట్ల మామూలే. అయితే ఈసారి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కుటుంబ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. సాధారణంగా జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలకే పరిమితం అనుకునే కుటుంబ రాజకీయాలు, నేడు సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అన్నదముళ్లు, అత్తాకోడళ్లు, తోటి కోడళ్లు ఒకరిపై ఒకరు పోటీ పడుతున్నారు. వీరంతా వేర్వేరు పార్టీల తరఫున పోటీ చేస్తూ తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. అలాగే ఉన్నత విద్యావంతులు సైతం తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు నామినేషన్లు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు నామినేషన్లు వేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అన్నమయ్య జిల్లా చిన్నమండెం మండలంలోని పడమటికోన ఎంపీటీసీ స్థానం నుంచి మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి తల్లి సుశీలమ్మ గురువారం నామినేషన్ వేయగా శుక్రవారం మంత్రి సతీమణి హరితమ్మ దాఖలు చేశారు. మంత్రి సోదరుడు లక్ష్మీప్రసాద్రెడ్డి టీడీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిత్వానికి నామినేషన్ వేయగా వరుసకు సోదరుడైన పి.దేవనాథరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ నుంచి జడ్పీటీసీ స్థానానికి నామినేషన్ వేశారు. పరిశీలన, ఉపసంహరణ తరవాత ఎవరెవరు పోటీలో ఉంటారనే విషయమై నియోజకవర్గంలో ఉత్కంఠ రేపుతోంది. సుశీలమ్మ, హరితమ్మల్లో ఎవరు బరిలో నిలిచినా వారే చిన్నమండెం ఎంపీపీ అభ్యర్థిగా ఉంటారని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
విజయంపై కళ్లు.. బరిలో కోడళ్లు : సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానం, మంత్రులుగా రాష్ట్రస్థాయిలో గుర్తింపు ఉన్న వ్యక్తులు వారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వారిద్దరూ ప్రత్యక్ష పోరులో హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. ఈసారి ప్రాదేశిక బరిలోకి దిగుతున్నారు వారి కోడళ్లు. విజయనగరం జిల్లా గరివిడి జడ్పీటీసీ స్థానానికి టీడీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళా వెంకటరావు కోడలు సంధ్య, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ కోడలు పూజిత నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. దీంతో గరివిడి జడ్పీటీసీ పోరు సాధారణ ఎన్నికల స్థాయిని తలపించేలా రాజకీయ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. బీసీ మహిళకు రిజర్వు అయిన జడ్పీ ఛైర్మన్ పీఠంపై గురిపెట్టిన ఈ ఇద్దరు సీనియర్ నేతల రాజకీయ వ్యూహాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? ఓటర్లు ఎవరికి పట్టం కట్టనున్నారు? అన్నది ఇప్పుడు జిల్లా రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.
రాజకీయ కుటుంబంలో తోటికోడళ్ల పోరు : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస మండలంలో కలివరం ఎంపీటీసీ స్థానానికి తోటి కోడళ్లు పోటీపడుతున్నారు. మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం పెద్దన్నయ్య తమ్మినేని విజయవర్ధన్రావు భార్య శారద వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎంపీటీసీ స్థానానికి నామినేషన్ వేశారు. రెండో అన్నయ్య తమ్మినేని శ్యామలరావు భార్య, మాజీ ఎంపీపీ భారతి టీడీపీ నుంచి బరిలో నిలిచారు. వీరి కుమార్తె తమ్మినేని సుజాత ఆమదాలవలస జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా శుక్రవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. పెద్ద రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చినవారు వేర్వేరు పార్టీల నుంచి పోటీ చేయడం ఆసక్తిగా మారింది.
పరిషత్ బరిలో ఎమ్మెల్యే భర్త, తల్లి : పోలవరం జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి భర్త, నియోజకవర్గ తెలుగు యువత అధ్యక్షుడు మఠం విజయ్ భాస్కర్ టీడీపీ తరపున రాజవొమ్మంగి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే తల్లి కృష్ణవేణి తంటికొండ సెగ్మెంట్ (స్వగ్రామం గింజర్తి) నుంచి ఎంపీటీసీ అభ్యర్ధిగా బరిలో ఉన్నారు. దీనితో మండలంలో ఆసక్తికర పోటీ నెలకొంది.
అన్న అక్కడ, తమ్ముడు ఇక్కడ : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు బొదిరెడ్డి త్రిమూర్తులు జనసేన తరపున పోలవరం జిల్లాలోని బడదనాంపల్లి ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీచేస్తున్నారు. ఆయన తమ్ముడు బొదిరెడ్డి రాజు అదే పార్టీ తరఫున చికిలింత స్థానంలో బరిలో నిలిచారు. అన్నదమ్ములు పోటీలో ఉండటం ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఒకే కుటుంబంలో తోడికోడళ్ల పోటీ : నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరులో ఆసక్తికరమైన పోటీ నెలకొంది. మండలంలోని మొగళ్లూరు ఎంపీటీసీ స్థానాన్ని ఎస్సీ మహిళలకు కేటాయించారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన తోడికోడళ్లను ప్రధాన పార్టీలు బరిలోకి దించాయి. టీడీపీ నుంచి కూకట్ల శంకరమ్మ నామినేషన్ వేయగా ఆమె ప్రత్యర్థిగా వైఎస్సార్సీపీ తరఫున కూకట్ల ఉషను పోటీలో ఉంచారు. శంకరమ్మ భర్త నాగేశ్వరరావు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుండగా, ఉష భర్త శ్రీనివాసులు కారు డ్రైవరుగా పని చేస్తున్నారు.
ఆయన ఇంజినీరు, ఆమె వైద్యురాలు : ప్రాదేశిక పోరులో ఉన్నత విద్యావంతులు సైతం తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా సారవకోట మండలం అంగూరు పంచాయతీ సవరడ్డపనసకు చెందిన ధర్మాన తేజ్కుమార్ ఇంజినీరింగ్ చదివారు. ఈయన టీడీపీ రాష్ట్ర బీసీ కమిటీ అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. భార్య మరడ సంధ్య బొబ్బిలి ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్యాధికారిణి. ఈ దఫా సారవకోట టీడీపీ ఎంపీపీ అభ్యర్థిగా ఎంపిక కావడంతో ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని కిన్నెరవాడ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ధర్మాన తేజ్కుమార్ ఇదే మండలం కేలవలస ఎంపీటీసీ స్థానం నుంచి నామపత్రాలు సమర్పించారు.
ఎంపీటీసీ బరిలో డాక్టరమ్మ : శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు మండలం దల్లవలస ఎంపీటీసీ స్థానం నుంచి వైద్యురాలు కిల్లాన కుసుమకుమారి బరిలో నిలిచారు. 25 ఏళ్ల యువతి ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం గ్రామీణ మండలం రాగోలులోని జెమ్స్ ఆసుపత్రిలో వైద్యురాలిగా పని చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున నామినేషన్ వేశారు. ఈమె తండ్రి రమణ బంగారు వ్యాపారి కాగా తల్లి జ్యోతి గతంలో సర్పంచి, ఎంపీటీసీ సభ్యురాలిగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు. తాతయ్య కిల్లాన సూర్యారావు గతంలో ఎంపీటీసీ, సర్పంచి, రాష్ట్ర బీసీ కాపు కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా పని చేశారు.
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