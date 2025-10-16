ETV Bharat / politics

నకిలీ మద్యం కేసు - జోగి రమేష్​కు బిగుస్తున్న ఉచ్చు!

నిందితుల కాల్‌ డేటా, టవర్‌ లొకేషన్లపై దృష్టి - జనార్దనరావు ఇంట్లో కీలక ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్న సిట్

Published : October 16, 2025 at 2:04 PM IST

Fake Liquor Case: అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో వెలుగుచూసిన నకిలీ మద్యం కేసులో అధికారులు దర్యాప్తులో వేగం పెంచారు. ఈ కేసు సూత్రధారుల గుట్టును విప్పేందుకు ఎక్సైజ్‌, సిట్‌ అధికారులు సాంకేతిక ఆధారాలపై దృష్టి సారించారు. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్‌ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తోంది.

జనార్దనరావు వీడియో - జోగి రమేష్ పేరు: ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దనరావు వివరాలు వెల్లడించిన వీడియో ఇటీవల ఒకటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయింది. ఆ వీడియోలో ఆయన జోగి రమేష్‌ ప్రమేయంపై కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. అదే సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య వాట్సాప్‌ చాటింగ్‌ కూడా బయటకు రావడంతో కేసు మరింత ఉత్కంఠ రేపుతోంది. దీంతో పోలీసులు కాల్‌ డేటా రికార్డులు, వాటి సమయాలు, టవర్‌ లొకేషన్లను విశ్లేషించడంపై దృష్టి పెట్టారు.

సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ పరిశీలన: సిట్‌ అధికారులు బుధవారం ఉదయం ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి అద్దేపల్లి, జోగి రమేష్ ఇళ్లకు వెళ్లే మార్గంలో ఉన్న పోలీసు, ప్రైవేటు సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. ఈ దృశ్యాల్లో ఇద్దరి కదలికలు, సమావేశాలపై స్పష్టత రావచ్చని భావిస్తున్నారు. అలాగే నకిలీ మద్యం పట్టుబడిన అప్నా బజార్‌ కాంప్లెక్స్‌లోని షాప్‌ వద్ద ఉన్న కెమెరాల వీడియోలను కూడా సేకరించారు.

గత నెల 23న జోగి-జనార్దనరావు కలిసినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఆ రోజుకు సంబంధించిన జోగి ఇల్లు, జనార్దనరావు నివాసం చుట్టుపక్కల అన్ని కెమెరా ఫుటేజీలను వడపోస్తున్నారు. ఇక జోగి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలను కూడా అధికారులు పరిశీలించనున్నారు.

జనార్దనరావు ఇంట్లో కీలక ఆధారాలు: ప్రస్తుతం నెల్లూరు కేంద్ర జైలులో రిమాండ్‌లో ఉన్న జనార్దనరావు ఇంటిపై సిట్‌ బృందం సోదాలు జరిపింది. ఈ తనిఖీల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలు, డిజిటల్‌ ఆధారాలు, ఆర్థిక లావాదేవీ వివరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ములకలచెరువు ఘటన వెలుగుచూడగానే ఆయన కొన్ని పత్రాలు, డేటా డివైజ్‌లు ధ్వంసం చేశారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. వాటికి సంబంధించిన బ్యాకప్‌ ట్రేస్‌లు రికవర్‌ చేయడం కోసం ఫోరెన్సిక్‌ బృందం పని చేస్తోంది.

సాంకేతిక ఆధారాలపు దృష్టి: జనార్దనరావు దక్షిణాఫ్రికా పర్యటన సమయంలోనే తన మొబైల్‌లోని డేటాను డిలీట్‌ చేసి ఉండవచ్చని అనుమానం. తరువాత భారత్‌ వచ్చాక కూడా సిమ్‌ పని చేయకుండా చేశారని విచారణలో తేలింది. తాజాగా ఎక్సైజ్‌ అధికారులు ఈ-కేవైసీ పద్ధతిలో కొత్త సిమ్‌ తీసుకున్నా, అది కూడా పని చేయలేదని తెలిసింది. దీంతో సిట్‌ అధికారులు నిందితుల సెల్‌టవర్‌ లొకేషన్లు, కాల్‌ డేటా టైమ్‌లైన్‌లు, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను విశ్లేషిస్తున్నారు.

కోర్టు అనుమతితో కస్టడీకి: ఇప్పటికే సిట్‌ అధికారులు జనార్దనరావు, జగన్మోహనరావుల కస్టడీకి పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. కోర్టు అనుమతిచ్చిన వెంటనే వారిని తిరిగి ప్రశ్నించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. ముఖ్యంగా జోగి రమేష్‌ పాత్ర, రాజకీయ ప్రోత్సాహం, ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రశ్నలు ఉండనున్నాయి. సాంకేతిక ఆధారాలే ఇప్పుడు కీలకం కానున్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు.

