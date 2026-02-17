ETV Bharat / politics

ఉత్కంఠ రేపుతున్న ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక - హైకోర్టు స్టేతో ఎన్నికలు నిలిపివేత

ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌గా బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి ఎన్నిక - అదే సమయానికి హైకోర్టు స్టే ఉత్వర్వులు - స్టే కారణంగా ధ్రువీకరణపత్రం అందజేయని ఎన్నికల అధికారి - పోలీసుల అదుపులో కౌన్సిలర్‌ ఆకుల యాదగిరి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 10:42 PM IST

Telangana Municipal Election 2025 : ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. హైకోర్టు స్టే ఇవ్వటంతో ఎన్నికల ప్రక్రియను రిటర్నింగ్‌ అధికారి నిలిపేశారు. హైకోర్టు స్టే ఉత్వర్వులు అందే సమయానికి మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌గా బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి ఎన్నికైనా స్టే కారణంగా ఎన్నికల అధికారి ధ్రువీకరణపత్రం ఇవ్వలేదు. వివరాల్లోకి వెళితే,

ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపలిటీలోని 19 వార్డు కౌన్సిలర్ ఆకుల యాదగిరి అపహరణకు గురయ్యాడని ఆయన కుమారుడు హైకోర్టులో హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ వేశారు. దీంతో అనూహ్యంగా కౌన్సిలర్‌ యాదగిరి బీఆర్​ఎస్​ క్యాంపులో కౌన్సిల్‌ ఎన్నికకు హాజరవటంతో హైకోర్టు ఎన్నికపై స్టే విధించింది. అంతకు ముందు ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కౌన్సిల్ హాలులో బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. రహస్య ఓటింగ్ చేయాలని కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు డిమాండ్ చేయగా నిబంధనల ప్రకారమే ఓటింగ్ నిర్వహించాలని బీఆర్​ఎస్​ కౌన్సిలర్లు పట్టుబట్టారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం, పరస్పర దాడులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఎన్నికకు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడు మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి గైర్హాజరయ్యారు.

కౌన్సిలర్‌తో సంప్రదింపులు : ఇబ్రహీంపట్నం కౌన్సిలర్‌ ఆకుల యాదగిరి పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారు. హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ ఉండటంతో పోలీసులు అతనిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కౌన్సిలర్‌ యాదగిరిని రేపు హైకోర్టులో హాజరు పరచనున్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలు పోలీసుల అదుపులో ఉన్న కౌన్సిలర్‌ను కలిశారు. దీంతో ఇబ్రహీంపట్నం పీఎస్‌ వద్దకు చేరుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు నిరసన తెలిపారు. పోలీసుల అదుపులో ఉన్నా కౌన్సిలర్‌తో సంప్రదింపులు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల అభ్యంతరంతో కాంగ్రెస్‌ నేతలు పీఎస్‌ నుంచి వెళ్లిపోయారు.
కోర్టు ఆదేశాలతో నిలిపివేత : ఇబ్రహీంపట్నం ఛైర్మన్ ఎన్నిక మధ్యలోనే ఏజీ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందిని ఆర్డీవో తెలిపారు. బీఆర్‌ఎస్‌ కౌన్సిలర్ యాదగిరి కుమారుడు హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారుని ఆయన అన్నారు. తర్వాత కౌన్సిలర్‌ యాదగిరిని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఆదేశించారని వెల్లడించారు. కౌన్సిలర్‌ను ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ప్రొసీడింగ్స్ పూర్తి చేయొద్దని కోర్టు ఆదేశించిందని పేర్కొన్నారు. ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక జరుగుతున్నప్పుడే కోర్టు ఆదేశాలు రావడంతో నిలిపివేశామన్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాల వల్లే ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక ప్రొసీడింగ్స్ పూర్తి చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. హైకోర్టు, ఎస్‌ఈసీ ఆదేశాల ప్రకారమే ఛైర్మన్ ఎన్నిక ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. రేపు ఉదయం 10.30 గం.కు కౌన్సిలర్‌ యాదగిరిని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చెయ్యాలని వెల్లడించారు.

"ఇబ్రహీంపట్నం ఛైర్మన్ ఎన్నిక మధ్యలోనే ఏజీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. బీఆర్‌ఎస్‌ కౌన్సిలర్ యాదగిరి కుమారుడు హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు. కౌన్సిలర్‌ యాదగిరిని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఆదేశించారు. కౌన్సిలర్‌ను ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ప్రొసీడింగ్స్ పూర్తి చేయొద్దని కోర్టు ఆదేశించింది. ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక జరుగుతున్నప్పుడే కోర్టు ఆదేశాలు రావడంతో నిలిపివేశాం. హైకోర్టు ఆదేశాల వల్లే ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక ప్రొసీడింగ్స్ పూర్తి చేయలేదు. హైకోర్టు, ఎస్‌ఈసీ ఆదేశాల ప్రకారమే ఛైర్మన్ ఎన్నిక ఉంటుంది. రేపు 10.30 గం.కు కౌన్సిలర్‌ యాదగిరిని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చెయ్యాలి." - ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీవో

క్యాతన్​పల్లి మున్సిపాలిటీలో : దీనితో పాటు క్యాతన్​పల్లి మున్సిపల్​ పాలకవర్గం ఎన్నికలు కూడా వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో రెండు వర్గాలూ గొడవకు దిగాయి. దీంతో ప్రత్యేక అధికారి సతీశ్​ కుమార్​ ఎన్నికను వాయిదా వేశారు. అయితే కోరం వచ్చినప్పటికీ ఎన్నిక జరపలేదు. ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సీబీఐ, బీఆర్ఎస్​ సభ్యులు అధికారుల వద్ద డిమాండ్​ చేశారు. ఎన్నికల గదిలో బీఆర్​ఎస్ సభ్యులు తమపై దురుసుగా ప్రవర్తించారని మంత్రి వివేక్​ ఆరోపించారు. కాగా కాంగ్రెస్​ సభ్యులు నిబంధనలు అతిక్రమించారని బీఆర్​ఎస్​ సభ్యులు ఆరోపణలు చేశారు. అయితే సజావుగా సాగాల్సిన ఎన్నికల ప్రక్రియ ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే వాయిదాపడిందని వివేక్​ పేర్కొన్నారు.

