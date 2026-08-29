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ఇప్పుడు వైఎస్సార్సీపీలో నంబర్-2 జగన్‌ - నంబర్‌-1 సజ్జల: బహిరంగ లేఖలో విజయసాయిరెడ్డి

నాపై నమ్మకద్రోహి అంటూ వైఎస్సార్సీపీ కోటరీ దుష్ప్రచారం చేస్తోంది, అదే నిజమైతే సీబీఐ, ఈడీ ఛార్జిషీట్లలో నా పేరు లేకుండా చేసుకునేవాణ్ని అన్న విజయసాయిరెడ్డి

Vijayasai Reddy Sensational Letter On Social Media
బహిరంగ లేఖ విడుదల చేసిన విజయసాయిరెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 4:03 PM IST

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Vijayasai Reddy Sensational Letter On Social Media: తాను ఏనాడూ నమ్మకద్రోహం పనులు చేయలేదని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు. తనపై నమ్మకద్రోహి అంటూ వైఎస్సార్సీపీ కోటరీ సోషల్‌ మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేస్తోందని దుయ్యబట్టారు. ఈమేరకు ఎక్స్‌ వేదికగా ఆయన బహిరంగ లేఖ విడుదల చేశారు. ‘‘నేను నమ్మకద్రోహినే అయితే ఆనాడే సజ్జల మాదిరిగా కాంగ్రెస్‌తో సంధి చేసుకునేవాడిని. సీబీఐ, ఈడీ ఛార్జిషీట్లలో నా పేరు లేకుండా చేసుకునేవాడిని. నమ్మకస్తుణ్ని అనే కారణంతో ప్రతి ఛార్జిషీట్‌లో ఆనాటి కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం నా పేరు చేర్చింది. జగన్‌ 16 నెలలు జైల్లో ఉంటే నన్ను 15 నెలలు జైల్లో ఉంచారు. నాకు సంబంధం లేని లిక్కర్‌ స్కామ్‌లోనూ ఏ-5గా చేర్చారు. కాకినాడ సీపోర్టు కేసులో ఏ2గా చేర్చారు.

కుట్ర పన్నారు: సకల శాఖల మంత్రి పేరు మాత్రం ఇంతవరకు ఏ ఛార్జిషీట్‌లోనూ లేదు. ఏ కేసులూ లేకుండా ఎలానో కోటరీ నాయకుడికి తెలిసినంత నాకు తెలియదు. పార్టీ మారేందుకు సిద్ధమైన ఉత్తరాంధ్ర నేతతో కలిసి కోటరీ నాయకుడు కుట్ర పన్నారు. నాపై అసత్యాలు చెప్పి ఉత్తరాంధ్ర బాధ్యతల నుంచి తప్పించారు. జగన్‌ మెప్పు కోసమే నాస్తికుడిగా చెప్పుకొన్న ఆయన వైఎస్సార్సీపీకే కాదు, రాష్ట్రానికే నమ్మకద్రోహి. నా ఆత్మగౌరవానికి 2020 నుంచి భంగం కలిగించిందెవరు? 2019 ఎన్నికల విజయం తర్వాత సజ్జల ప్రమేయం ఎలా శృతిమించింది? జగన్‌ను ఎవరూ కలవకుండా గోడ కట్టింది సజ్జల కాదా?’’ అని విజయసాయిరెడ్డి ప్రశ్నించారు.

అధినేత ప్రేక్షక పాత్ర వహించారు: 'జగన్​ని నేను రెండు సంవత్సరాలు నోరు తెరచి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. కోటరీ కారణంగా నాకు జరిగిన అవమానాల కారణంగా బయటకు వచ్చా అని పదేపదే చెప్పాను. అయినా, అదే కోటరీ వారంతా, ఈ రోజు నేను పార్టీ పెడతానంటే నన్ను విమర్శిస్తున్నారు. నేను నేరుగా గెలిచేందుకే ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా యుద్ధం చేస్తా, అంతే గాని అప్పట్లో ప్రభుత్వాన్ని, ఇప్పుడు పార్టీని కబ్జా చేసి జగన్​ని రోజూ మోసం చేస్తూ కోవర్ట్ రాజకీయం చేయడం నాకు చేత కాదు. ఇది విజయసాయి రెడ్డిగా నా మాట. జగన్ పెట్టుకున్న రెండు అంచల వ్యవస్థలో అనేక విషయాల్లో నా ఆత్మాభిమానం మీద కొడుతుంటే తట్టుకోలేకపోయాను. అంతకుముందు, మంగళగిరిలో 2022లో జరిగిన పార్టీ ప్లీనరీలో నేరుగా ఈ సకల శాఖ మంత్రి నా మీద డెరైక్టుగా, భౌతికంగా దాడి చేస్తే జగన్​కి తెలిసి ప్రేక్షకపాత్ర వహించారు' అని విజయసాయిరెడ్డి లేఖలో రాశారు.

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