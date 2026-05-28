ఒక్కో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు.. 7 ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు సమానం: కేటీఆర్
మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి సవాల్పై స్పందించిన కేటీఆర్ - 20 లక్షల ఇళ్లు నిర్మించాకే ఓట్లు అడుగుతామని పొంగులేటి అన్నారన్న కేటీఆర్ - శపథం చేయడం కాదు.. చేతనైతే చేసి చూపించాలని డిమాండ్
Published : May 28, 2026 at 5:04 PM IST
KTR Reply to Minister Ponguleti : రాష్ట్రంలో పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వాలు అర్హులకు ఇళ్లను కేటాయిస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ హయంలో 'డబుల్ బెడ్రూం' కేటాయింపులు చేయగా.. కాంగ్రెస్ 'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు' పేరుతో పేదలకు పక్కా గృహాలు నిర్మిస్తోంది. బుధవారం గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఇళ్ల కోసం స్థలాల పరిశీలన అనంతరం మంత్రులు పొన్నం, అజారుద్దీన్, ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్రెడ్డితో కలిసి రెవెన్యూ, హాసింగ్ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు.
పొంగులేటి ఎమన్నారంటే..? :
ఈ సమీక్ష అనంతరం గత ప్రభుత్వ చర్యలపై విమర్శలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్కు పొంగులేటి సవాల్ విసిరారు. హైదరాబాద్ నగరంలో గత ప్రభుత్వం పదేళ్ల కాలంలో నిర్మాణం చేపట్టిన ఇళ్లకంటే రానున్న రెండున్నర సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికంగా ఇళ్లు నిర్మాణం చేయకపోతే తాను వచ్చే శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీచేయనని.. అదే కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఎక్కువ ఇళ్లు నిర్మిస్తే కేటీఆర్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా ఉండేందుకు సిద్ధమా..? అంటూ పొంగులేటి సవాల్ చేశారు. తాజాగా ఈ సవాల్పై కేటీఆర్ ఘాటుగా స్పందించారు.
సవాల్ చేయడం.. పారిపోవడం :
తాము గృహనిర్మాణ యజ్ఞం చేసిన నిర్మాతలం అయితే.. కాంగ్రెస్ నేతలు గృహ మేధ యాగం చేస్తున్న విధ్వంసకులు అంటూ కేటీఆర్ విమర్శలు చేశారు. ఆత్మగౌరవ గృహాలు కట్టిన ఆత్మగౌరవ పార్టీ తమదే అన్న కేటీఆర్.. సవాళ్లు చేయడం, పారిపోవడం కాంగ్రెస్ నేతలకు అలవాటని వ్యాఖ్యానించారు. తాము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించామని.. పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేశామని తెలిపారు.
డబ్బా ఇండ్లు కాదు.. డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు :
తమ హయాంలో డబ్బా ఇళ్లు కాదు.. డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు నిర్మించామని కేటీఆర్ అన్నారు. 20 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చాకే ఓట్లు అడుగుతామని సవాల్ చేసిన మంత్రికి మాట నిలబెట్టుకొనే దమ్ముందా అంటూ ప్రశ్నించారు. శపథం చేయడం కాదని.. చేతనైతే చేసి చూపించాలని సవాల్ చేశారు. పౌరుషం ఉంటే 20 లక్షల గృహ ప్రవేశాలు చేయించాకే.. గుమ్మం తొక్కి ఓట్లు అడుగుతామన్న సవాల్కు మంత్రి పొంగులేటి కట్టుబడి ఉండాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
ఆత్మగౌరవ గృహాలు కట్టిన.. ఆత్మగౌరవ పార్టీ మాది!— KTR (@KTRBRS) May 28, 2026
సవాళ్లు చేయడం..పారిపోవడం నీతిలేని కాంగ్రెస్ నేతలకు అలవాటు!
స్వరాష్ట్రాన్ని సాధించాం..స్వగృహ స్వప్నాలను సాకారం చేసాం!
డబ్బా ఇండ్లు కాదు..డబుల్ బెడ్ రూం ఇండ్లు నిర్మించాం!
20 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చాకే ఓట్లు అడుగుతాం అని చాలెంజ్… pic.twitter.com/4frpH51R43
తమవి దేశానికే నమూనా ఇళ్లు :
హైదరాబాద్ మహానగరంలో లక్ష డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను నిర్మించిన ఘనత తమదని కేటీఆర్ అన్నారు. రూ.70 వేలతో అగ్గిపెట్టెలాంటి ఇళ్లు కట్టలేదన్న కేటీఆర్ తమ హయాంలో నిర్మించిన ఒక్కో ఇళ్లు ఏడు ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో సమానమంటూ ఎద్దేవా చేశారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో దేశానికే నమూనాగా అందమైన పొదరిల్లను నిర్మించి చూపించామన్నారు.
కట్టిన ఇళ్లు ఎన్ని.. కూల్చిన ఇళ్లు ఎన్ని :
ఇటుకలు పేర్చి ఇళ్లు కట్టింది తామైతే.. పేదల గృహాలపైకి బుల్డోజర్లు ఎక్కించి కూలగొడుతున్నారంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు చేశారు. గత రెండు సంవత్సరాల్లో నగరంలో కట్టిన ఇళ్లు ఎన్ని.. కూల్చిన ఇళ్లు ఎన్ని.. అని ప్రశ్నించిన కేటీఆర్ ఆ వివరాలతో శ్వేతపత్రం విడుదల చేసే ధైర్యం ఉందా అంటూ ప్రశ్నించారు.
దీపావళి బాంబులు పేలుస్తామంటూ.. తుస్సుమనిపించిన "మినిస్టర్ బాంబులేటి" అంటూ ఘాటుగా విమర్శించారు. దిల్లీకి లొంగిపోయి కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడం తమకు తెలియదని, అడ్డదారుల్లో వేలకోట్ల కాంట్రాక్టులు ఇప్పించుకునే అవినీతి కిటుకూ తమకు తెలియదంటూ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
కాంగ్రెస్ నేతలను వదిలిపెట్టం :
కాంగ్రెస్ నేతలు ఎన్ని ప్రగల్భాలు పలికినా, డైవర్షన్ డ్రామాలు ఆడినా.. వారిని వదిలిపెట్టబోమని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆరు గ్యారెంటీలు, 13 డిక్లరేషన్ల ఎగవేత ద్రోహాన్ని ప్రశ్నిస్తునే ఉంటామన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలకు దమ్ముంటే మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నేరవేర్చాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.