రాంబాబన్న విలువలున్న వ్యక్తి - ఆయన చేసిన తప్పేంటి?: వైఎస్​ జగన్​

ఇంటికొచ్చాక ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టి అలా తిట్టకూడదని బాధపడిన పెద్దమనిషి - గుంటూరులో పర్యటించిన వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌ - అంబటి రాంబాబు కుటుంబానికి పరామర్శించిన జగన్

EX CM Jagan Visits Ambati Rambabu Family to Offer Condolences
EX CM Jagan Visits Ambati Rambabu Family to Offer Condolences (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 12:49 PM IST

EX CM Jagan Visits Ambati Rambabu Family to Offer Condolences: 'అంబటి రాంబాబు అన్న మాజీ మంత్రి. విలువలు ఉన్న వ్యక్తి. కాపు కులంలో టైగర్ అన్న. అలాంటి వక్తిని పోలీసులు వేధించారు. మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక యూనిఫామ్స్ విప్పించి, జైల్లో పెట్టి, వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తామని మాజీ సీఎం జగన్ అన్నారు. అసలు రాంబాబన్న చేసిన తప్పు ఏమిటి? విడదల రజిని, జోగి రమేశ్, భూమన కరుణాకరరెడ్డి, కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డి, బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు చేసిన తప్పు ఏమిటి?' అని జగన్ ప్రశ్నించారు.

'చంద్రబాబుకు జ్ఞానం రావాలని రాంబాబు గుడిలో పూజ చేసి వస్తుండగా, మార్గ మధ్యలో కర్రలు పట్టుకుని, పోలీసులను పెట్టుకుని టీడీపీ వాళ్లు ఆయన కారును అడ్డగించారు. కారును బాదుతూ ఇష్టారీతిగా బూతులు తిట్టారు. ఆ సమయంలో ఒక్కడే ఉండటంతో ఆయనా రెండు తిట్లు తిట్టారు. అయినా పెద్ద మనిషి, సంస్కారం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఇంటికు వచ్చి ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టి తాను అలా తిట్టకూడదని బాధపడి చెప్పారు. అంతటి సంస్కారం ఉన్న వ్యక్తిని చేతనైతే పొగడాలి' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

బుధవారం (04-02-26) జగన్​ గుంటూరు సిద్ధార్థనగర్‌లోని అంబటి రాంబాబు నివాసానికి వచ్చారు. పోలీస్‌ యాక్ట్‌ 30 అమల్లో ఉన్నా తాడేపల్లి నుంచి భారీ కాన్వాయ్‌తో బయలు దేరారు. షెడ్యూలు సమయం కంటే 6 గంటలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నారు. అంబటి కుటుంబ సభ్యులను జగన్ పరామర్శించారు.

EX CM Jagan Visits Ambati Rambabu Family to Offer Condolences
అంబటి కుటుంబ సభ్యులను ఓదారుస్తున్న జగన్‌ (Eenadu)

అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ అయిందని, జంగిల్‌ రాజ్‌తో భయానక పరిస్థితి ఏర్పడిందని జగన్​ విమర్శించారు. తిరుమల లడ్డూ నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు, చేప నూనె కలిసింది అంటూ చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఏడాదిన్నర పాటు ఉద్దేశ పూర్వకంగానే దుష్ప్రచారం చేశారని అన్నారు.

దాడి చేసిన టీడీపీ వారిపై చర్యలేవి?

'సీఎం చంద్రబాబును తిట్టినందుకు రాంబాబును అరెస్ట్‌ చేశారు. ఆయన కార్యాలయంపై దాడి చేసిన ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి, ఆమె భర్తపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు? వారికి స్టేషన్‌ బెయిల్‌ ఇచ్చి పంపడం సబబేనా? అని జగన్ ప్రశ్నించారు.

జోగి రమేశ్​ ఇంటి పైకి పోలీసుల సమక్షంలోనే పెట్రోల్ బాంబులు విసరడం, విడదల రజిని గుడికి వెళ్లి వస్తుంటే ఆమెను దుర్భాషలాడి, తిరిగి ఆమె పైనే కేసు పెట్టడం, బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై దౌర్జన్యం, ఇవన్నీ ఏమిటి' అని జగన్‌ ప్రశ్నించారు.

చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు వైన్‌షాపులు, బెల్ట్‌ షాపులు నడుపుతున్నారని అన్నారు. పర్మిట్‌ రూమ్‌ల్లో అధిక ధరలకు విక్రయిస్తూ ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయాన్ని పంచుకుంటున్నారని జగన్‌ విమర్శించారు. ప్రతి 5 బాటిళ్లకు ఒకటి వీళ్లే చీప్‌లిక్కర్‌ తయారు చేస్తూ కల్తీ మద్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారన్నారు.

ఇటీవల ఆ కల్తీ మద్యం తాగి నలుగురు చనిపోయారని జగన్‌ ఆరోపించారు. తంబళ్లపల్లెలో టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసిన జయచంద్రారెడ్డి ఎక్సైజ్‌ అధికారులకు దొరికిపోతే వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు జోగి రమేశ్​పై తప్పుడు కేసు పెట్టారని విమర్శించారు.

'ఈ ప్రభుత్వంలో 200 మంది పోలీస్ అధికారులు వీఆర్​లో ఉన్నారు. వారికి కావల్సిన వారినే సీఐ, డీఎస్పీ, డీఐజీలుగా నియమించుకున్నారు. ఎస్పీలు మీకు ఊడిగం చేస్తున్నారు. కళ్లు మూసుకుంటే 2 ఏళ్లు అయిపోయాయి. ఇంకోసారి కళ్లు మూసుకుంటే 3 ఏళ్లు అయిపోతాయి. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌లకు చెబుతున్నా మీకు మొట్టికాయలు పడతాయి. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు దెబ్బ తిని ఉన్నారు. మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించుకోండి' అని జగన్‌ హెచ్చరించారు.

రాష్ట్ర బంద్‌లకు పిలుపునిస్తాం: రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమైతే గనక స్పందనలు వేరేలా ఉంటాయని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్‌లకు పిలుపునిస్తామని జగన్ అన్నారు. దిల్లీలో ఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ, సుప్రీం కోర్టుల తలుపు తడతామన్నారు. తిరుమల నెయ్యి విషయంలో చంద్రబాబు తప్పులు జనానికి తెలిసి పోయాయని, అందుకే ఆయనకు కావాల్సిన విధంగా నివేదిక ఇచ్చేలా ఓ కమిటీ వేస్తామంటూ కొత్తపల్లవి అందుకున్నారని జగన్ విమర్శించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

