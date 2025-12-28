ETV Bharat / politics

అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కేసీఆర్​ - ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్​ చేరుకున్న మాజీ సీఎం

ఈనెల 29 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు - అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకానున్న మాజీ సీఎం కేసీఆర్​

Ex KCR will Attend Assembly sessions
Ex KCR will Attend Assembly sessions (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 7:21 PM IST

Ex KCR will Attend Assembly sessions : అసెంబ్లీకి హాజరు కావాలని బీఆర్​ఎస్​ అధినేత, ప్రతిపక్ష నాయకుడు కేసీఆర్​ నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. ఈనెల 29వ తేదీన ప్రారంభమయ్యే సమావేశాలకు తాను వస్తానని అధికార పక్షం ఎలాంటి ఎజెండాను ఖరారు చేస్తుందో చూసి ముందుకు వెళదామని పార్టీ నేతలతో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్​ నుంచి హైదరాబాద్​ బంజారాహిల్స్​లోని తన నివాసానికి మాజీ సీఎం చేరుకున్నారు.

పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు అంశంపై అటు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో, ఆ తర్వాత క్షేత్రస్థాయిలో బలంగా పోరాటం చేస్తామని కేసీఆర్​ ఇప్పటికే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కేసీఆర్​ ఇటీవల మీడియా సమావేశంలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కూడా దీటుగానే బదులిచ్చారు. తనదైన శైలిలో ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. దీంతో బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​ పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే అసెంబ్లీ సమావేశాలు హాట్​ హాట్​గా ఉండే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జోరుగా సాగుతోంది.

TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కేసీఆర్​
EX CM KCR WILL ATTEND ASSEMBLY

