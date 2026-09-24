మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామం - అంబటికి ఈడీ నోటీసులు
మనీలాండరింగ్ వెనక అంబటి రాంబాబు పాత్ర ఉందని భావిస్తోంది. ఈ మేరకు నోటీసులు జారీ చేసిన ఈడీ శుక్రవారం విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 6:25 PM IST
ED Notice to YSRCP Leader Ambati Rambabu: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) నోటీసులు జారీ చేసింది. శుక్రవారం విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది. సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు మర్రి సుబ్బారెడ్డి, సత్తెనపల్లి మండల వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు రాయపాటి పురుషోత్తంకు సిగ్మా, ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ సంస్థల నుంచి మద్యం రవాణా సబ్కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించింది అంబటి రాంబాబేనని ఈడీ దర్యాప్తులో తేలిందని పేర్కొంది. దీనికోసం ఏపీఎస్బీసీఎల్ (APSBCL) అప్పటి ఎండీ వాసుదేవరెడ్డితో ఆయనే మాట్లాడి సిఫార్సు చేసినట్లు వెల్లడైంది.
తెరవెనుక వ్యవహారం: రాష్ట్ర స్థాయిలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్ట్ను 2020 నవంబరు నుంచి 2023 డిసెంబరు వరకూ సిగ్మా, 2023 డిసెంబరు నుంచి 2024 డిసెంబరు వరకూ ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ సంస్థలు నిర్వహించాయి. గుంటూరు-1, 3 డిపోల సబ్కాంట్రాక్ట్ సుబ్బారెడ్డి, పురుషోత్తం చేపట్టారు. నాలుగేళ్ల పాటు ఇలా రవాణా చేసినందుకు వీరిద్దరి ఖాతాల్లో 19.58 కోట్లు జమైనట్లు ఈడీ తేల్చింది. ఈ మొత్తం ఇతర ఖాతాల్లోకి మళ్లినట్లు, నగదు రూపంలో భారీగా విత్డ్రాలు జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఈ మనీలాండరింగ్ వెనక అంబటి రాంబాబు పాత్ర ఉందని భావిస్తోంది. సుబ్బారెడ్డి, పురుషోత్తంలను ముందుపెట్టి తెరవెనక ఈ వ్యవహారాన్ని అంబటి నడిపించారని అనుమానిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన్ను విచారణకు పిలిచింది.
ED- నోటీసులు - అంబటి రియాక్షన్: ఈడీ నోటీసులపై గతంలో స్పందించిన అంబటి మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో తనను నిందితుడిగా చేరుస్తారా? అరెస్టు చేస్తారా? అనేది కాలం, ఈడీ అధికారులు నిర్ణయిస్తారని అన్నారు. తనను సాక్షిగా విచారణకు పిలిచారా? విచారణ తరవాత నిందితుడిగా చేరుస్తారా అనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుందన్నారు. మర్రి సుబ్బారెడ్డిని, రాయపాటి పురుషోత్తంను విచారించిన ఈడీ అధికారులు తన పేరు విచారణలో చెప్పాలని వారిపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారని రాంబాబు ఆరోపించారు.
చంచల్గూడ జైల్లో కారుమూరి: ఇదే కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు అరెస్టయ్యారు. ఆయన ప్రస్తుతం చంచల్గూడ జైలులో ఉన్నారు. కోస్తాంధ్రలో రవాణా వాహనాల కోసం సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే సంస్థతో సిగ్మా సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని సిట్ తెలిపింది. ఈ సంస్థను నాటి మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు రంగంలోకి దించారని తన కుమారుడు కారుమూరి సునీల్, కోడలు కీర్తి ఆ సంస్థతో మరో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు సృష్టించారని గుర్తించింది. పేరుకే సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్ తప్ప నిర్వహణ మొత్తం కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీలే చూసుకున్నారని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈడీ విచారణలోనూ ఇదే వెల్లడైంది.
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